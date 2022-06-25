Жители Ростова начали массово продавать альбомы «Ласкового мая» и автографы Юрия Шатунова

Скоропостижная смерть лидера легендарной группы шокировала поклонников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях вся страна узнала печальную новость — скончался главный хитмейкер 90-х Юрий Шатунов. Кажется, еще недавно толпа фанаток от Калининграда до Владивостока громко скандировал знаменитые куплеты про детство, седую ночь, и, конечно, белые розы. За долгие годы «Ласковый май» выпустил 13 альбомов, записанных на дисках, кассетах и даже грампластинках. Если у вас осталась пара кассет или даже автограф, считай, что повезло. Теперь все это имеет большую ценность.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» снова изучили ростовские доски объявлений, чтобы узнать, по чем нынче автографы, диски и даже рисунки с изображением Юры Шатунова.

ДВА БИЛЕТА НА КОНЦЕРТ В ПОДАРОК

Если для одних смерть любимого исполнителя это повод для скорби, то для других, возможность заработать на преданных фанатах. Так, житель Волгодонска Владимир выставил на продажу автограф Шатунова за 10 тысяч. В описании мужчина указывает, что столь ценный лот может отправить почтой первого класса, правда после стопроцентной предоплаты. Мы решили позвонить продавцу и узнать подробности предложения.

- Продаем, 10 тысяч за фотографию с подписью и 2 билета на концерт 2019 в подарок. Только по стопроцентной предоплате, брать будете? — ответил автор объявления.

Покупателям предлагают даже виниловые пластинки с песнями "Ласкового мая". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продолжаем изучать предложения на сайте объявлений. Некий Дмитрий из Ворошиловского района тоже пытается продать подпись Шатунова. Правда ценник у товарища куда более демократичный, всего 5 тысяч, еще и доставка по всей России. Подлинность автографа мужчина гарантирует. Что ж, охотно верим и двигаемся дальше.

Продавец Игорь из Пролетарского района готов отдать единственный виниловый альбом Ласкового мая за 1 111 рублей. Качество звука и целостность упаковки продавец гарантирует. Ну а если вам и этого мало, у покупки есть еще одно преимущество.

— Суперхит «Белые розы» - тоже есть на этой пластинке! — говорится в описании товара.

Кто-то решил продать кассеты, которые давно хранились дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РИСУНОК ПО ЦЕНЕ МУЛЬТИВАРКИ

Следующий продавец подошел к делу более креативно. Ростовчанин Алексей решил продать «раритет» — нарисованный карандашом портрет Юры Шатунова. Цена — всего 30 тысяч.

— Постер раритетный, перерисован с оригинальных плакатов еще в далеком 1987 году. Размер рисунка 21 на 29 см. Возможна экспресс-доставка, — рассказывает продавец.

Для любителей бюджетных покупок также нашелся оптимальный вариант. Жительница Ростова Анна предлагает вашему вниманию фильм про группу ласковый май на DVD-диске всего за символические 250 рублей. Качество фильма, конечно не 1080, да и плееров давно никто не видел. Однако, считает женщина, ради приятной ностальгии можно и заказать, по крайне мере для этого не нужно брать кредит.

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