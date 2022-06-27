Парламентарии Юга России поддержали девять донских предложений

Состоялась 36-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Фото: пресс-служба ЗС РО

Состоялась 36-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Как рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, донской край старается использовать все возможности, чтобы донести до коллег на федеральном уровне необходимость решения проблем, которые волнуют жителей региона. Инструменты для этого разные.

- И среди этого инструментария, на мой взгляд, есть очень важная организация – это наша Южно-Российская парламентская ассоциация. Она объединяет в себе все парламенты Юга России. И на площадке ассоциации мы можем консолидировано высказывать свою позицию. Южно-Российская парламентская ассоциация, как правило, поддерживает наши инициативы. К примеру, с целым рядом проблем мы на федеральный уровень обращались самостоятельно. В чем-то нашли поддержку, где-то поддержка запаздывает, где-то нам отказали в нашем видении проблематики. Но сегодня, к примеру, мы, объединившись с парламентариями Юга России, просим ускорить принятие федерального закона, который уже внесен в Государственную Думу по инициативе, в том числе и Ростовской области, о совместном пребывании в больницах мам с детьми, у которых есть инвалидность, - прокомментировал конференцию Александр Ищенко.

Также спикер Заксобрания пояснил, что встречи с коллегами из других регионов Юга страны проводятся в том числе для того, чтобы усилить позицию Ростовской области.

Во время 36 конференции ЮРПА в повестке оказались 60 вопросов. Среди них девять инициатив от Ростовской области.

- В их числе – вопросы, связанные с поддержкой семей, материнства, детства. Темы, касающиеся поддержи бизнеса, промышленной политикой - словом, все те вопросы, которые находятся в актуальной повестке депутатов донского парламента, - прокомментировал спикер Заксобрания.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Так, парламентарии Юга России на пленарном заседании поддержали обращение донского парламента к Государственной Думе о необходимости доработки и ускорения принятия проекта федерального закона, закрепляющего право родителей детей-инвалидов на бесплатное нахождение в стационаре.

Данная инициатива дает право родителям детей-инвалидов бесплатно находиться в стационаре вне зависимости от возраста ребенка. Это предложение было представлено председателем Законодательного собрания Ростовской области Александром Ищенко совместно с руководителем донского представительства общественной организации ВОРДИ Кариной Мирзоевой в августе прошлого года.

Госдума приняла законопроект в первом чтении и направила в законодательные органы регионов для представления поправок. По результатам рассмотрения проекта федерального закона Законодательным собранием Ростовской области в профильный комитет Государственной Думы были направлены поправки, суть которых сводится к увеличению с 4 до 7 лет возраста всех детей , подлежащих госпитализации совместно с родителями.

- В настоящее время родитель ребенка-инвалида, проходящего лечение в стационаре, имеет право находиться с ним в больнице, а также право на бесплатное спальное место и бесплатное питание в том случае, если его ребенку не более четырех лет. Если же ребенок-инвалид старше четырех лет, то для родителя возможность находиться с ребенком неотлучно в лечебном учреждении определяется согласно перечню медицинских показаний, который на сегодняшний день не определен. Мы предлагаем наделить родителей таким правом без оглядки на вышеупомянутый перечень показаний, - пояснил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной Сергей Михалев.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Еще одна интересная инициатива депутатов Заксобрания Ростовской области, которая нашла поддержку на Южно-Российской парламентской ассоциации, касается обучения детей. Донские парламентарии подготовили соответствующее обращение на федеральный уровень. Речь идет об увеличении размера социального налогового вычета на обучение.

В обращении предлагается рассмотреть возможность увеличения размера суммы на обучение детей, с которой возвращается 13-процентный социальный налоговый вычет, до 120 000 рублей.

Во время дискуссии участники конференции отметили, что в последние годы в стране растет спрос на платные образовательные услуги. При этом законодательство предусматривает право на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физлиц за обучение детей в размере фактически произведенных расходов на обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в год. Этот размер вычета был установлен в 2006 году. Но за последние десять лет стоимость обучения выросла больше, чем в два раза.

– В то же время, например, аналогичный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, введенный в 2021 году, предоставляется с суммы, достигающей 120 000 рублей в год. Именно до этого показателя мы предлагаем увеличить сумму, потраченную родителями на обучение своих детей, с которой будет возвращаться социальный налоговый вычет. Таким образом, налогоплательщик получит право на возврат из бюджета до 15 600 руб. в год. Сегодняшний максимум – 6 500 руб., – прокомментировала заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Еще одна инициатива Законодательного собрания Ростовской области, озвученная на конференции ЮРПА, касалась вопроса упрощения ввода промышленных предприятий в эксплуатацию. Сегодня наибольшие экономические потери предприятия несут на этапе ввода в эксплуатацию.

- Это актуальная проблема. Фактически предприятие уже готово выпускать продукцию, простаивает, хотя все инвестиционные вложения осуществлены, то есть там заморожены огромные деньги. Трудовой коллектив получает зарплату, но предприятие продукцию не реализует. В нашем обращении на федеральный уровень содержится 14 конкретных предложений о том, как ускорить процедуру ввода в эксплуатацию, какие шаги можно просто отменить, какие можно осуществлять параллельно в целях экономии времени. Нужно сделать так, чтобы у нас не складывались такие ситуации, когда по проекту нужно провести работы по благоустройству, в определенное время года высадить деревья. Мы предлагаем вводить в эксплуатацию проекты по благоустройству с отлагательными условиями. Самое главное, чтобы завод или фабрика работали, а благоустроить прилегающую территорию можно чуть позже, - пояснил председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.

Также в подготовленном на федеральный уровень обращении донские депутаты предлагают определить приоритет для всех контролирующих органов в сторону промышленных предприятий, чей объем инвестиций в проект превышает один миллиард рублей. Например, установить для контрольных органов и ресурсоснабжающих организаций обязанность по выходу на такого рода объект в срок не позднее следующего дня после поступления соответствующего уведомления от заказчика либо застройщика.

Отметим, конференция проходила в режиме видео-конференц-связи.

Среди вышеперечисленного донские инициативы касались также субсидирования экспорта отечественного оборудования для ветрогенерации, упорядочения перевода сельхозугодий из одной категории в другую, защиты прав молодых специалистов, расширения мер поддержки детей-сирот при обеспечении их жилищных прав, совершенствования антикоррупционного законодательства.

Следующая конференция Южно-Российской парламентской ассоциации пройдет осенью в Адыгее.