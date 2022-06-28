В Ростове накрыли цех с опасным алкоголем, который продавали под видом известных марок

Среди изъятой алкогольной продукции - спирт, виски и коньяк. Фото: Управление ГУ МВД по Ростовской области.

Житель Ростова-на-Дону организовал в собственном гараже подпольных цех по производству алкоголя. Самопальный алкоголь он выдавал за продукцию известных марок. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские выяснили, что 46-летний ростовчанин продает в магазинах города самопальное спиртное. Чтобы проверить информацию, они нагрянули к мужчине с обысками.

В гараже правоохранители обнаружили спирт объемом в тысячу литров и разлисные горячительные напитки объемом в 100 литров. Здесь находилась автоматическая линия по розливу жидкости с цифровым управлением и различная фурнитура. Кроме того, в гараже было пять тысяч пустых бутылок различного объема с этикетками известных марок. Стражи порядка предполагают, что горе-бизнесмен производил, здесь же разливал спиртное по бутылкам и распространял под видом популярной продукции.

Среди изъятого оборудования оказалась фурнитура и автоматическая линия по розливу жидкости с цифровым управлением. Фото: Управление ГУ МВД по Ростовской области.

Общая сумма изъятого алкоголя составила 120 тысяч рублей. Конфискованную продукцию отдали на экспертизу.

- Согласно экспертизе, изготовленные злоумышленником водка, коньяк и виски не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, — рассказали в донской полиции.

Сейчас в отношении ростовского бутлегера возбуждено уголовное дело по статье «Производство, закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере». В отношении владельца цеха избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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