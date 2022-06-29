Профориентолог рассказал родителям ростовских выпускников что делать, если старшеклассник провалил ЕГЭ

Важно показать ребенку, что на результатах ЕГЭ жизнь не заканчивается.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ожидаемые экзамены, а затем их результаты — нервное время и для одиннадцатиклассников , и для их родителей. И, если выпускник, заглянув в свой личный кабинет на сайте Госуслуг, видит не те баллы по ЕГЭ , на котором он и семья рассчитывали, конечно, расстраивается. Тревожный родительский мозг тоже начинает рисовать страшные картинки несостоявшегося будущего чада. Так как самим отставить панику и поддержать ребенка? Профориентолог Мария Леонова дала четкую инструкцию из пяти советов для читателей « КП - Ростов-на-Дону », что делать и чего делать не надо, если экзамен все-таки провален.
ХОТЕЛ РАБОТАТЬ НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ, НО...
- Мне довелось работать со старшеклассником, который собирался поступить в МИФИ, заниматься ядерными реакторами. Мальчик очень целеустремленный, самоуверенный — это было видно, когда проходил профориентацию, — рассказывает профориентолог. В пандемийный 2020 год ОГЭ в девятом классе детей не сдавали, и опыта госэкзаменов у него не было. Но не переживал, все были уверены, что он сдаст. Получилось, что все пробные экзамены он сдавал на 90-96 баллов.
- Но после первого экзамена по русскому языку все были в шоке: всего 67 баллов. Парень на два дня закрылся в своей комнате и ни с кем не разговаривал. Для него шоком стал сам экзамен. Давило осознание того, что от результатов полностью зависит его жизнь. Потом пришли результаты по математике — 60 баллов, что тоже очень мало, и не тянет на проходной балл в выбранном вузе даже с учетом целевого направления. Физику, как оказалось, на 63 балла, написал информатику на 70.
Не всегда, выбирая вуз, школьники и родители обращают внимание, а готов ли ребенок психологически к жестким требованиям учебного заведения.
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Такого количества баллов категорически не хватает даже для платного обучения. Но, отойдя от шока, семья посовещалась, и было решено предоставить документы в строительный вуз на факультет по строительству уникальных зданий и сооружений, где появились дополнительные бюджетные места, - рассказала профориентолог. - Важно принять, что можно быть готовым интеллектуально, но психологически - нет.
ЗАШЛИ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕДЖ
Другая выпускница мечтает стать психологом, но до проходного балла в институте немного не дошла. Альтернативы в небольшом городе не нашла.
- Мы с ней разработали дополнительные стратегии: сейчас девушка поступает в колледж при этом институте, выбирает педагогическое направление — работу с детьми и подростками, но и там будет психология, - рассказывает Мария.
По плану, после колледжа девушка поступает в институт, а если с красным дипломом — то будут преференции при поступлении. На старших курсах, когда определится с направлением, которое больше всего ее привлекает, дополнительно будет получать образование.
- То есть мы расширили ее желание получить профессию психолога. И таким образом, получая одно образование - масштабное широкого профиля, она в процессе учебы будет постепенно входить в то узкое направление, в котором она себя будет видеть. Это может быть и консультирование, и профориентация, и подбор кадров, и много других направлений.
Важно заранее продумать альтернативную стратегию поступления и получения профессии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
РАССТРАИВАТЬСЯ — НОРМАЛЬНО
- Испытывать любые эмоции — нормально, - объясняет Мария. - Дайте себе и сыну или дочке время на осознание потери, а несданный экзамен именно как потеря и ощущается. В психологии есть стадии проживания потери, и самое главное - не стоит в первые же часы что-то придумывать, куда-то звонить, решать жизненные вопросы. Побудьте в этом состоянии. Объясните ребенку, чтобы он тоже понимал: чувствовать себя плохо в такой ситуации — естественно и даже необходимо, чтобы принять дальнейшие решения.
ОБЪЕДИНИТЕСЬ С РЕБЕНКОМ
- Ваш ребенок сейчас очень боится, что его будут ругать, что от него открестятся, что ему теперь предстоит «серьезный разговор». Более того, многие учителя и родители начинают угрожать детям еще до того, как они сдадут экзамен. Не делайте этого ни в коем случае, - предостерегает Мария Леонова. - Не стоит нагнетать страх, когда ребенку и так уже паршиво. Объясните и покажите действиями, что вы на одной стороне. Да, приключилась беда, но вы с ней справитесь вместе. Слова поддержки в такой ситуации много стоят для ребенка.
ЕГЭ - всегда большой стресс и для детей, и для родителей.
Фото: Мария ЛЕНЦ
ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
- Ребенок чаще всего думает, что двойка за экзамен — это конец света, и мир для него закончился. Дальше вообще не понятно, что будет. Но вы-то понимаете, что это лишь промежуточный этап, одна из неприятностей. Расскажите о своем опыте преодоления неприятностей. Не «смотри, какой я молодец, а ты, дурачок, плачешь», а «смотри, как бывает — это просто такой этап».
- Если вы воспринимаете провал ребенка на экзамене как конец света и «все пропало», проанализируйте, чего вы сами боитесь действительно? Что за этой установкой стоит? - советует профориентолог. - И, поверьте, это совсем не будущее вашего чада.
ВЫХОД ЕСТЬ. И ДАЖЕ НЕ ОДИН
- Сдать еще раз через год. Поступить в другой вуз. Пойти в колледж на год или больше, если понравится. Поработать какое-то время. Заняться самообразованием, - перечисляет специалист.
- Тут важно дать ребенку высказаться и выслушать его. Принять тот выбор, который он хочет сделать. Лучше всего учатся дети, которые сами хотят учиться, не из-под палки. Их результаты всегда выше. Ребенку нужно дать пространство для маневра. Тогда через несколько лет вы удивитесь взрослости и правильности его решений. Именно поэтому важно определиться с целями, узнать свои ценности и таланты, понять свои желания и возможности - все это позволяет построить стратегию осознанного выбора своего профессионального пути, который будет в удовольствие и принесет успех.
Родителям важно не поддаваться панике, а показать своим примером, что после неудачи можно добиться своего.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕСДАЧЕ
- Если решили сделать еще одну попытку — начинайте готовиться заранее. За три месяца очень сложно вытянуть ученика с того уровня, на котором он был, когда не сдал. А если еще и полгода не открывал учебник — тем более. Так что стоит начать готовить сразу после неудачного экзамена, год подготовки — черный срок.
И помните: неудача — это тоже опыт, - напоминает Мария. - Не надо давить, принимайте решение вместе. Детям и взрослым, с которыми работаю, напоминаю слова Генри Форда: «Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Не сдать ЕГЭ — не смертельно!»: почему выпускники не пропадут, даже если не поступят в вуз, понятно учитель с 20-летним стажем
Почему все дети мечтают стать блогерами, а родители все еще думают по-старому, рассказал педагог из Ростовской области ( подробнее )
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
«Поняла, что сто баллов не наберу»: Ростовская учительница решила побыть на месте учеников и сдала ЕГЭ
В Ростове опытный преподаватель сдал Единый госэкзамен и столкнулся с трудностями ( подробнее )