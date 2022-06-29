Профориентолог рассказал родителям ростовских выпускников что делать, если старшеклассник провалил ЕГЭ

Важно показать ребенку, что на результатах ЕГЭ жизнь не заканчивается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидаемые экзамены, а затем их результаты — нервное время и для одиннадцатиклассников , и для их родителей. И, если выпускник, заглянув в свой личный кабинет на сайте Госуслуг, видит не те баллы по ЕГЭ , на котором он и семья рассчитывали, конечно, расстраивается. Тревожный родительский мозг тоже начинает рисовать страшные картинки несостоявшегося будущего чада. Так как самим отставить панику и поддержать ребенка? Профориентолог Мария Леонова дала четкую инструкцию из пяти советов для читателей « КП - Ростов-на-Дону », что делать и чего делать не надо, если экзамен все-таки провален.

ХОТЕЛ РАБОТАТЬ НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ, НО...

- Мне довелось работать со старшеклассником, который собирался поступить в МИФИ, заниматься ядерными реакторами. Мальчик очень целеустремленный, самоуверенный — это было видно, когда проходил профориентацию, — рассказывает профориентолог. В пандемийный 2020 год ОГЭ в девятом классе детей не сдавали, и опыта госэкзаменов у него не было. Но не переживал, все были уверены, что он сдаст. Получилось, что все пробные экзамены он сдавал на 90-96 баллов.

- Но после первого экзамена по русскому языку все были в шоке: всего 67 баллов. Парень на два дня закрылся в своей комнате и ни с кем не разговаривал. Для него шоком стал сам экзамен. Давило осознание того, что от результатов полностью зависит его жизнь. Потом пришли результаты по математике — 60 баллов, что тоже очень мало, и не тянет на проходной балл в выбранном вузе даже с учетом целевого направления. Физику, как оказалось, на 63 балла, написал информатику на 70.

Не всегда, выбирая вуз, школьники и родители обращают внимание, а готов ли ребенок психологически к жестким требованиям учебного заведения. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Такого количества баллов категорически не хватает даже для платного обучения. Но, отойдя от шока, семья посовещалась, и было решено предоставить документы в строительный вуз на факультет по строительству уникальных зданий и сооружений, где появились дополнительные бюджетные места, - рассказала профориентолог. - Важно принять, что можно быть готовым интеллектуально, но психологически - нет.

ЗАШЛИ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕДЖ

Другая выпускница мечтает стать психологом, но до проходного балла в институте немного не дошла. Альтернативы в небольшом городе не нашла.

- Мы с ней разработали дополнительные стратегии: сейчас девушка поступает в колледж при этом институте, выбирает педагогическое направление — работу с детьми и подростками, но и там будет психология, - рассказывает Мария.

По плану, после колледжа девушка поступает в институт, а если с красным дипломом — то будут преференции при поступлении. На старших курсах, когда определится с направлением, которое больше всего ее привлекает, дополнительно будет получать образование.

- То есть мы расширили ее желание получить профессию психолога. И таким образом, получая одно образование - масштабное широкого профиля, она в процессе учебы будет постепенно входить в то узкое направление, в котором она себя будет видеть. Это может быть и консультирование, и профориентация, и подбор кадров, и много других направлений.

Важно заранее продумать альтернативную стратегию поступления и получения профессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАССТРАИВАТЬСЯ — НОРМАЛЬНО

- Испытывать любые эмоции — нормально, - объясняет Мария. - Дайте себе и сыну или дочке время на осознание потери, а несданный экзамен именно как потеря и ощущается. В психологии есть стадии проживания потери, и самое главное - не стоит в первые же часы что-то придумывать, куда-то звонить, решать жизненные вопросы. Побудьте в этом состоянии. Объясните ребенку, чтобы он тоже понимал: чувствовать себя плохо в такой ситуации — естественно и даже необходимо, чтобы принять дальнейшие решения.

ОБЪЕДИНИТЕСЬ С РЕБЕНКОМ

- Ваш ребенок сейчас очень боится, что его будут ругать, что от него открестятся, что ему теперь предстоит «серьезный разговор». Более того, многие учителя и родители начинают угрожать детям еще до того, как они сдадут экзамен. Не делайте этого ни в коем случае, - предостерегает Мария Леонова. - Не стоит нагнетать страх, когда ребенку и так уже паршиво. Объясните и покажите действиями, что вы на одной стороне. Да, приключилась беда, но вы с ней справитесь вместе. Слова поддержки в такой ситуации много стоят для ребенка.

ЕГЭ - всегда большой стресс и для детей, и для родителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

- Ребенок чаще всего думает, что двойка за экзамен — это конец света, и мир для него закончился. Дальше вообще не понятно, что будет. Но вы-то понимаете, что это лишь промежуточный этап, одна из неприятностей. Расскажите о своем опыте преодоления неприятностей. Не «смотри, какой я молодец, а ты, дурачок, плачешь», а «смотри, как бывает — это просто такой этап».

- Если вы воспринимаете провал ребенка на экзамене как конец света и «все пропало», проанализируйте, чего вы сами боитесь действительно? Что за этой установкой стоит? - советует профориентолог. - И, поверьте, это совсем не будущее вашего чада.

ВЫХОД ЕСТЬ. И ДАЖЕ НЕ ОДИН

- Сдать еще раз через год. Поступить в другой вуз. Пойти в колледж на год или больше, если понравится. Поработать какое-то время. Заняться самообразованием, - перечисляет специалист.

- Тут важно дать ребенку высказаться и выслушать его. Принять тот выбор, который он хочет сделать. Лучше всего учатся дети, которые сами хотят учиться, не из-под палки. Их результаты всегда выше. Ребенку нужно дать пространство для маневра. Тогда через несколько лет вы удивитесь взрослости и правильности его решений. Именно поэтому важно определиться с целями, узнать свои ценности и таланты, понять свои желания и возможности - все это позволяет построить стратегию осознанного выбора своего профессионального пути, который будет в удовольствие и принесет успех.

Родителям важно не поддаваться панике, а показать своим примером, что после неудачи можно добиться своего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕСДАЧЕ

- Если решили сделать еще одну попытку — начинайте готовиться заранее. За три месяца очень сложно вытянуть ученика с того уровня, на котором он был, когда не сдал. А если еще и полгода не открывал учебник — тем более. Так что стоит начать готовить сразу после неудачного экзамена, год подготовки — черный срок.

И помните: неудача — это тоже опыт, - напоминает Мария. - Не надо давить, принимайте решение вместе. Детям и взрослым, с которыми работаю, напоминаю слова Генри Форда: «Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро».

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