В Ростове высадили 4500 деревьев в качестве компенсации при застройке

В Кировском и Советском районах высадили 4,5 тысячи деревьев. Фото предоставлено «ЮСИ».

В рамках реализации строительства первого микрорайона на левом берегу Дона группа компаний «ЮгСтройИнвест» продолжает проводить компенсационные высадки. В компании подробно рассказали, как идут компенсационные мероприятия, сколько деревьев уже высажено и сколько будет передано городу.

В ОТВЕТЕ ЗА ТО, ЧТО ВЫСАДИЛИ

На сегодня группа компаний «ЮгСтройИнвест» высадила 4 500 деревьев: в Кировском районе вокруг стадиона «Ростов Арена» и в Советском районе Ростова. Как рассказал, директор компании Игорь Папко, деревья приживаются хорошо, но некоторые из них подсохли. Руководитель заверил жителей донской столицы, что за ситуацией тщательно следят, и все неприжившиеся деревья заменят на новые уже осенью, в сезон высадки.

Всего в городе за три года появится 16 тысяч деревьев. Фото предоставлено «ЮСИ».

— Хочу подчеркнуть, что мы несем ответственность не только за высадку деревьев, но и уход за ними. По закону, после трехлетнего ухода за деревьями и полной приживаемости мы передадим зеленые насаждения городу в полном объеме — это порядка 16 000 деревьев, — уточнил Игорь Папко.

ПРИЖИВАЮТСЯ 70-80% ДЕРЕВЬЕВ

В каком состоянии находятся деревья, высаженные при компесационных высадках, рассказал дендролог и член совета Ассоциации ландшафтных архитекторов России Антон Папков.

— Чтобы крупные деревья быстро прижились, нужны благоприятные погодные условия. Этой весной, к сожалению, стояла жаркая погода и листья на многих деревьях не появились. Но это естественный процесс. Кора у них живая, это значит, деревья живы и из-за жары находятся в покое, — объяснил специалист.

Дендролог подчеркнул, что средний процент приживаемости деревьев в период весенних высадок — 70-80%. По словам специалиста, количество прижившихся деревьев ориентировочно будет в рамках нормы. Антон Папков уточнил, что уход за деревьями ведется и ожидается, что они листья на них распустятся уже осенью.