Погода в Ростове-на-Дону на июль 2022: публикуем самый точный и подробный прогноз

Засушливая погода придет в конце июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на июль 2022 — публикуем прогноз на предстоящий месяц. Синоптики считают, что в середине лета в Ростовской области буде очень жарко, а вот осадки будут радовать нечасто. Подробности «КП-Ростов-на-Дону» рассказала начальник ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам синоптика, температурный режим в июле будет около или выше нормы. Количество осадков — меньше нормы.

В первой декаде месяца ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха в ночные часы будет составлять +16 — +21 градус. В северных районах в это время, в начале декады, столбик термометра может опускаться до +7 градусов. Днем по донскому региону прогнозируют +26 — +32 градуса, в конце декады может потеплеть до +35.

В отдельные дни второй декады также пройдут дожди. Ночью на термометре будет +16 — +21 градус, днем — +27 — +32 градуса.

А вот самые жаркие и засушливые дни ожидаются в последнюю декаду. Ночью температура может достигать +19 — +25 градусов, днем — +31 — +36 градусов. Временами в Ростовскую область может прийти настоящая жара — до +38 — +40 градусов.

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