В торгово-промышленной палате спрогнозировали падение цен на растительное масло в Ростовской области

Ростовская область производит 20% от общероссийского объема масла. Фото: Олег УКЛАДОВ

В торгово-промышленной палате сообщили, что на подсолнечное масло и картофель снизятся цены. Как изменится стоимость этих товаров и почему, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» Юрий Корнюш - советник президента и эксперт по ценообразованию областной ТПП.

ПОЧЕМУ ПОДЕШЕВЕЕТ МАСЛО?

Юрий Корнюш говорит, что в Ростовской области переходный запас подсолнечника на 2022 год составляет больше 1 миллиона тонн. По его словам, таких показателей в регионе не было уже давно. В этом году сельхозпроизводители посеяли подсолнечника еще больше, чем в прошлом.

Эксперт прогнозирует, что цена на подсолнечное масло может снизиться на 10 -15%.

- В плане растительного масла Ростовская область - самодостаточный регион, - отмечает Юрий Корнюш. - Сегодня мы производим 20% от общероссийского объема масла. В целом же по стране площадь подсолнечника выросла на 13% до 9,6 миллиона гектаров. Следовательно его урожайность увеличится на 6% до 16,9 центнера с гектара. Поэтому и стоимость подсолнечного масла может снизиться с 87 рублей до 70,5 рубля.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ КАРТОФЕЛЬ?

Корнюш рассказал, что в 2022 году донские фермеры значительно увеличили площадь посадки картофеля из-за ожидания, что цена на него будет такой же высокой, как и в прошлом году.

- В 2022 году все будет совсем наоборот, - рассказывает Юрий Корнюш. - За счет увеличения площадей и объема выращенного картофеля цена на него будет значительно меньше, чем в прошлом году.

Цена на картофель может снизиться до 30 рублей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сельхозпроизводители донского региона уже говорят о хорошем урожае. Например, у фермеров Семикаракорского района себестоимость картофеля составляет 15 рублей за килограмм. Недорогой картофель везут в Ростовскую область из Крыма, Херсонской области и Краснодарского края.

Даже в случае увеличения розничной стоимости на 50%, стоимость картофеля в магазинах и на рынках будет ниже, чем в прошлом году. Корнюш считает, что цена может снизиться до 30 рублей за кило.

КАКАЯ СИТУАЦИЯ С СЕЗОННЫМИ ОВОЩАМИ?

Сейчас на Центральном рынке Ростова наблюдается значительное понижение цен на многие овощи. Что несомненно связано с сезонностью, отмечает эксперт. Так, килограмм красных и розовых помидоров можно приобрести всего за 80 рублей. Хотя на отдельных прилавках можно встретить помидоры и за 300 рублей - все зависит от продавца и качества товара. Самый дешевый килограмм огурцов обойдется ростовчанам в 40 рублей, а самый дорогой — в 100 рублей.

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На прилавках Ростова уже появились свежие кабачки. Стоимость килограмма составляет 50 рублей.

Молочные кабачки продаются в Ростове за 50 рублей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

А вот синенькие на ростовских прилавках стоят от 60 рублей за килограмм.

Синенькие на рынке можно найти за 60 рублей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На рынках Ростова уже можно найти даже фермерский болгарский перец по цене 120 рублей за килограмм.

Молодой болгарский перец тоже уже появился на прилавках. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ОВОЩНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РАЙОНОВ

Как отмечает Юрий Корнюш, у некоторых овощеводческих районов Ростовской области есть своя специализация. Например, если Багаевский район славится своими огурцами. На сегодняшний день багаевцы вырастили уже почти 10 тысяч тонн огурцов. По итогам овощного сезона ожидается валовой сбор этого овоща не менее 25 тысяч тонн, что составляет порядка 45% от общего производства огурцов в Ростовской области. Такой результат достигается благодаря развитой оросительной системе.

На прилавках Ростова появились ароматные помидоры. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Октябрьском районе Ростовской области выращивают известные всем кривянские помидоры. А вот Азовский район лидирует по производству репчатого лука. Семикаракорскому и Веселовскому районам принадлежит первенство в производстве картофеля.

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