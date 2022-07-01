Художник бросил все, чтобы устраивать бесплатные арт-шоу на набережной Ростова

Сергей Шутов устраивает шоу у памятника Горькому. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сергей Шутов почти каждый день устраивать бесплатные арт шоу на набережной Ростова-на-Дону. Для своих работ он использует не только краски, но даже огонь. Прямо на глазах у прохожих он рисует фантастические миры и другие планеты.

Как выяснил журналист «КП-Ростов-на-Дону» он увлекся этим искусством несколько лет назад, круто изменил жизнь и стал уличным художником. Ростовчанин рассказал, почему решил посвятить себя такой работе, и в чем ее особенность.

ВПЕЧАТЛИЛСЯ НАСТОЛЬКО, ЧТО ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ

Девять лет назад Сергей случайно узнал о «spray paint» — особой технике рисования. Художники, работающие в этой технике, используют баллончики с краской и подручные средства, например, посуду или газету. Такое направление было популярно в 1980-е в Мексике, а в Россию пришло только в начале 2000-х. Примерно тогда же «spray paint» поразил Сергея.

- Девять лет назад я случайно увидел видео, автор показывал эту технику, - рассказывает Сергей. - Меня они сильно поразила. Я стал пробовать, пытаться. Три месяца учился и потом поехал на море испытать свою судьбу. С тех самых пор я - уличный художник.

Сергей Шутов за три месяца освоил новую технику и уехал выступать на море. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сергей Шутов готовился стать специалистом по информационной безопасности, а в итоге стал художником. Искусство настолько его увлекло, что он решил путешествовать и радовать людей своими картинами. Объездил все российское побережье, был в Грозном и Кисловодске, но в итоге вернулся в родной город и нашел, как применить свой талант.

ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Уличный художник подчеркивает, что он не просто рисует картины на глазах у прохожих, он создает целое шоу под музыку — настоящий перфоманс. Но особое любопытство вызывает процесс создания картин. С помощью крышек от посуды он создает очертания планет, с помощью шпателя — деревья и горы, газетой и пленкой оставляет живописные отпечатки на холстах.

А потом закрепляет краску с помощью огня — еще один эффектный элемент шоу.

Художник добавляет в свое шоу немного огня для закрепления краски на холсте. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

— Если я не буду делать это шоу, то у меня и зрителей не будет, — подчеркивает творец. — Мне приходится все время рисовать, чтобы поддерживать интерес зрителей.

КТО-ТО БРОСАЕТ МЕЛОЧЬ, КТО-ТО ПЛЮЕТ В КАРТИНУ

При этом работа только для зрителей — только радость и развлечение. Художник же постоянно работает с вредными аэрозолями. Он надевает респиратор, но иногда частицы краски все же попадают в организм.

Чтобы техника спрей-арта не наскучила, иногда Сергей рисует и знаменитых киногероев. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Чтобы последствия для организма были не такими тяжелыми, Сергей пьет много молока. Рядом, например, всегда стоит баночка с надписью «На молоко». Иногда отдыхающие бросают туда мелочь, а временами даже покупают картины. Но художник подчеркивает, что делает это больше для души.

Есть и те, кому не нравятся работы Шутова.

— Однажды один прохожий даже плюнул в картину. Но большинство вполне лояльные и адекватные люди — для них и стараюсь, — говорит художник.

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