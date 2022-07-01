Юные умы Ростова защитили свои изобретения в детском технопарке

Эксперты в оценке проектов юных инженеров и програмистов:- Андрей Букреев, компания «Ростелеком», - Алиса Исияма, руководитель курсов «Мастер-журналист», - Илия Домрачев, Южный федеральный универистет (Институт компьютерных технологий и информационной безопасности), - Евгений Файн, Южный федеральный университет (физический факультет). Фото: Леонид Лисицкий

В ростовском «Кванториуме» подошел к концу учебный год. И, чтобы подвести итоги, кванторианцы представили свои проекты, над которыми трудились долгие месяцы.

Но не все ребята могли представить строгому жюри свои разработки - лишь лучшие из лучших. Только 18 из более чем 600 учащихся детского технопарка удостоились презентовать свои работы.

Валерий Мамзурин со своей работой Заяц-робот. Фото: Леонид Лисицкий

- В наше время на наших глазах происходит новая технологическая революция. И у вас действительно открываются большие возможности, - обратился к юным техникам член жюри, руководитель Центра дополнительного образования физического факультета ЮФУ, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической и вычислительной физики Евгений Файн. - Но очень важно понимать ответственность, которую вы должны на себя принять. Потому что за вами - будущее. Желаю вам удачи и надеюсь, что наш институт станет для вас площадкой для дальнейшей реализации ваших проектов.

Антон Тищенко получает награду за кормушку для рыб. Фото: Леонид Лисицкий

РАЗРАБОТЧИК ОШИБСЯ, А ШКОЛЬНИК ДОРАБОТАЛ

Чего только не придумали школьники: и голосовых помощников-ассистентов, и компьютерные игры, развивающие мозг, и различные тематические сайты, и создание электронной библиотеки, и даже интерактивный музей.

А некоторые ребята решили не изобретать что-то новое, а доработать уже имеющееся. Так 9-классник Алексей Винников починил робота-пылесоса. Парню робот достался в подарок при заказе товара в интернет-магазине. Только когда школьник попытался его запустить, обнаружил, что разработчики допустили ошибки, и робот не мог ездить по дому и наводить чистоту. Имея в багаже знания, полученные в технопарке «Кванториум», парень даже не подумал выбрасывать умного уборщика — взял и починил!

- В «Кванториуме» занимаюсь несколько лет. И очень доволен тем, что я здесь получаю много практики. За эти несколько лет научился самостоятельно создавать многие вещи: сайты, роботов и разбираться с электроникой. Вот даже робота-уборщика починил, - улыбается Леша.

Самый маленький участник «Кванториума» - 3-классник Гавриил Гринев. Фото: Леонид Лисицкий

НАЙДЕТ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС И ПРОТЯНЕТ ЛАПУ

Другой кванторианец - Валерий Мамзурин - решил придумать не просто голосового помощника, а многофункционального!

- Это уникальный голосовой помощник Заяц, - представляет изобретение Валерий. - Он не только расскажет о прогнозе погоды на сегодня, но и может быть будильником и даже светильником. А еще при приветствии он протягивает лапу.

Сделано это чудо-техники не из редких сплавов, а из фанеры и пластика. По словам школьника, такой голосовой помощник своим функционалом ничем не уступает известным моделям, а стоит в разы дешевле.

Однако без оборудования, которое есть в детском технопарке, такой разработки могло и не быть.

- Без специального оборудования не обойтись. Например, понадобились 3D-принтеры и лазерные станки, - рассказывает Валера. - И специалисты «Кванториума» учат во всем этом разбираться, пользоваться и создавать 3D-модели и чертежи.

Алексей Винников получает свою награду за починку робота-пылесоса. Фото: Леонид Лисицкий

«ВЫ ВСЕ - ПОБЕДИТЕЛИ!»

Ознакомившись со всеми презентациями проектов, члены жюри озадачились не на шутку. Все разработки полезные, имеют практической применение в реальной жизни, а надо выбрать лучшую из лучших. Все кванторианцы, представившие проекты, получили памятные дипломы, а призерам и победителям вручили особые подарки.

- То, чем вы занимаетесь, дает вам преимущество в будущем, - обратился член жюри, лаборант кафедры синергетики и процессов управления имени профессора Колесникова А.А. Илия Домрачев. - Без мелких погрешностей не обошлось, но это не столь страшно. Вы все здесь — победители!

Кванторианцы, представившие проекты, получили памятные дипломы и подарки. Фото: Леонид Лисицкий

Кстати, от физического факультета ЮФУ специальным призом был награжден самый маленький участник «Кванториума» - 3-классник Гавриил Гринев. Мальчик разработал интерактивный музей для игры Minecraft.