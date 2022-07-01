День Ивана Купалы 2022 в Ростовской области: где и когда пройдет праздник

Жителям и гостям Кагальника предложат принять участие в обрядах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День Ивана Купалы 2022 в Ростовской области будут отмечать в предстоящую субботу, 2 июля. Гуляния в честь народного праздника пройдут в нескольких районах донского региона. «КП-Ростов-на-Дону» собрала полную программу мероприятий.

ВСПОМНИТЬ ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

День Ивана Купалы принято отмечать весело и с размахом. В ночь на праздник по традиции купаются в реке, перепрыгивают через костер, заплетают и пускают в плавание венок из диких трав. А некоторые не оставляют попытки найти цветущий папоротник.

Вспомнить традиции предков уже в ближайшие выходные смогут жители и гости станицы Кагальницкой, где на двух сценических площадках фестиваля выступят более 80 творческих коллективов из разных регионов нашей страны и муниципалитетов Ростовской области.

В ночь на Ивана Купалу многие не прочь искупаться в реке или перепрыгнуть через костер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Гостей фестиваля ждет незабываемое зрелище – военно-историческая реконструкция «Казаки на Диком поле», которую продемонстрируют военно-исторические клубы из Ставрополя, Краснодара, Ростова, Шахт, Азова, Аксая, Зернограда, станиц Егорлыкской и Тацинской, - рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Около 100 человек покажут настоящее сражение с воинами Османской империи в традиционных костюмах XVII века с применением оружия того времени: пушек, мушкетов, луков, сабель, казачьих шашек.

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА ИВАНА КУПАЛЫ В КАГАЛЬНИКЕ

11:00 — работа выставки мастеров декоративно-прикладного искусства и детских аттракционов.

15:00 - 15:40 — работа круглого стола по межэтническим отношениям.

С 16:00 — работы выставочных павильонов сельских поселений «Улица мастеров».

16:00 - 18:00 — выступление творческих коллективов на малой сцене фестиваля.

16:30 - 17:00 — военно-историческая реконструкция 17 века «Казаки на Диком поле».

17:00 - 18:00 — выступление творческих коллективов на центральной сцене фестиваля.

17:00 - 18:00 — официальное открытие фестиваля на центральной сцене.

17:30 - 18:00 — выступление силового шоу «Эра» из Белгорода на центральной сцене фестиваля.

Многие современные ростовчане не забывают традиций предков и отмечают языческий праздник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19:00 — 10:00 — спортивные соревнования.

19:15 — 22:00 — гала-концерт на центральной сцене фестиваля.

20:00 — 20:30 — обрядовая часть. Купальские обряды.

21:30 — 22:00 — сжигание чучела.

22:00 - праздничный фейерверк.

21:10 — 23:00 — пенное шоу, лазерное шоу, дискотека 90-х.

СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ

В субботу в станице Кагальницкой Во время праздника будет работать павильон «Свадьба в Малиновке» с регистрацией влюбленных пар, которые смогут в шутку оформить свои отношения и получить свидетельство о заключении брака.

Силовое шоу «Эра» из Белгорода напомнит, как выглядели настоящие русские богатыри, и позволит окунуться в незабываемую атмосферу богатырских игрищ. Силачи продемонстрируют сгибание прута на голове и шее, скручивание сковороды и лопаты, подъем человека в зубах и метание ножей.

В шоу «Молодецкие забавы» будет представлена обширная локация с соревнованиями и конкурсами для детей и взрослых: борьба за кольцо, бои в мешках, перетягивание каната, борьба на поясах, на интерактивной площадке гостей ждёт полноценная игровая программа с уличными аттракционами «Кольцебросс», «Поленница», «Темница», а также классический лучный тир.

Перед зрителями праздника выступят творческие коллективы Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый желающий может принять участие во всех купальских обрядах: пускание в реку венков, прыжки через костры, прохождение ворот счастья, завязывание лент на дерево желаний. У воды пройдет зрелищный обряд сжигания чучела Купалы, а небо раскрасят яркие брызги праздничного фейерверка.

На площадке праздника будут работать детские аттракционы, выездная торговля, где можно будет отведать блюда традиционной кухни различных национальностей. На память о фестивале можно будет приобрести эксклюзивные сувениры с выставки мастеров декоративно-прикладного искусства.

АКСАЙСКИЕ КУПАНИЯ

Купальские гуляния пройдут 2 июля и в Аксайском военно-историческом музее. Здесь с 20:00 до 23:00 участники будут плести венки, водить хороводы, прыгать через костер, пить чай на травах и искать папоротник. Народные мастера проведут для гостей различные мастер-классы в рамках ярмарки «Веретено ремесел».

Напомним, праздник Ивана Купалы уже широко отметили 26 июня в этно-археологическом комплексе «Затерянный мир». Там для гостей торжества проводились мастер-классы, участники водили хороводы, плели венки, купались в водоеме и смотрели выступление театра огня «Беркана шоу». А вот хуторе Кулешовка Азовского района 2-3 июля будут праздновать не Ивана Купалу, а годовщину создания района. Анонсированный здесь ранее фестиваль «Донская уха не состоится.

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