Отключение света 4 — 8 июля 2022 в Ростове: публикуем полный список адресов

Проверьте, есть ли ваш дом в списке на отключение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света 4 — 8 июля 2022 в Ростове: десятки домов окажутся без света. «Донэнерго» предупреждает о профилактических работах с оборудованием. Публикуем полный график отключения в донской столице.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

С 9.00 до 15.00 света не будет по улицам Кузнечная, 276а и 268, Салютина, 1-15, Портовая, 256а, 2-я Володарского, 164/17 и 203, Минаева, 30–34, 45, 41 и 9–37, Магнитогорская, 188, 101–119 и 180–196.

С 9.00 до 16.00 отключения ждут улицы Добровольского, 19а, Орбитальная, 8в и 12, а также проспект Королева, 5/4 и 7.

С 9.00 до 18.00 из-за профилактических работ ограничат электроснабжения по улицам 14-я линия, 15 и 19/46, 16-я линия, 16–32 и 11–39, Мурлычева, 25–53 и 26–46, 1-я Майская, 11–21 и 20/7, Ченцова, 37–69, 6-я линия, 58, 10-я линия, 85 и 92.

ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК, 4 И 5 ИЮЛЯ

С 9.00 до 16.00 света не будет в переулке Ученическом, 1-23 и 2-20, а также по улице Сиверса, 14 и 16/1.

ПОЧТИ МЕСЯЦ, С 4 ПО 29 ИЮЛЯ

С 9.00 до 17.00 подачу света прекратят в домах по улицам Краснокурсантская, 33–45, Фурмановская, 16–50 и 23–43, Евдокимова, 36–64, Бодрая, 21–73 и 30–82, в переулках Ликбезовский, 1–39 и 2–42, Пригородный, 1–27 и 2–30, Неверовский, 1–27 и 2–32, Оренбургский, 63–109 и 64–114, Солнечный, 1–23 и 2–22.

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

с 9.00 до 15.00 света не будет по улицам Орская, 7а, 21, 23, 25, 27 и 29, СТ «Природа», в переулке Ароматный, 9, по улицам Вавилова, 1–45 и 6–46, Тракторная, 1–49 и 2–34, Куликовская, Дачная, 1–47, Стасова, 1–37 и 2–40, Фронтовая, 56 Армии, 5, а также на проспектах Коммунистический, 24, Стачки, 213, и улице Зорге, 4а.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат по улицам Закруткина, 38–62 и 35–47, Советская, 32–44, Мясникова, 75–93, 1-я линия, 14–40 и 15–31, 3-я линия, 20–32 и 15–33, 5-я линия, 2–26 и 1–31, 7-я линия, 1–21 и 2–20, 9-я линия, 2–4.

С 10.00 до 12.00 подачу электричества прекратят в переулке Доломановский, 10, по улицам Шаумяна, 1 и 2–6, Социалистическая, 7,8–16 и 16а.

С 10.00 до 17.00 отключение ожидается по улицам 25-я линия, 38–68 и 37–69, 27-я линия, 52–72 и 65–89, Богданова, 2–24 и 1–23, Подвойского, 2–10, Листопадова, 2–6.

С 13.00 до 17.00 света не будет в домах по улице Ленина, 210 и 212.

ВТОРНИК И СРЕДА, 5 И 6 ИЮЛЯ

С 9.00 до 17.00 света не будет на улицах Металлургическая, 68–110 и 55–101, Физкультурная, 1–45 и 2–48, Червоноармейская, 1–9 и 2–10, Активная, 1–9 и 2–16, Образцовая, 1–19, Просвещения, 40–68 и 45–73.

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

С 9.00 до 14.00 подачи электроэнергии не будет по проспекту Соколова, 52 и 31/118, улице Пушкинская, 141.

С 9.00 до 16.00 отключение запланировано на улице Добровольского, 19а, 21, 21а и 21б, по проспекту Королева, 5/4 и 7.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жильцы домов по улицам Сарьяна, 27–51, 35-я линия, 42–94 и 69–81, 33-я линия, 38–70 и 43–73, 2-я Пролетарская, 34–44 и 39–51, Дачная, 2, 2б, 2/1 и 2/2, Вавилова, 1, 1а, 1б и 1в, Красных Партизан, 1–79 и 2–78, в переулке Валдайский, 1–45 и 2–32, по улицам Краеведческая, 1–7 и 2–62, Кржижановского, 301–405 и 292–356, в переулке Цусимский, 1–65 и 2–62, по улицам Ереванская, 39, 37-я линия, 2, Малиновского, 216, Таганрогское шоссе, 1–3, 2–6, 144 и 144а, в переулках Нефтяной, Элеваторный, Машиностроительный, Нефтекачка, с/т Восход, с/т Восход-2, с/т Малинка.

С 10.00 до 17.00 отключения ожидаются по улицам 19-я линия, 21–39, 21-я линия, 32–42 и 33–49, 23-я линия, 34–50 и 43–71, 25-я линия, 30–68 и 37–69, 27-я линия, 22–72 и 25–89, 1-я Пролетарская, 4–22 и 1–25, 2-я Пролетарская, 2–16 и 1–19, Богданова, 2–24 и 1–23, Подвойского, 2–10, Листопадова, 8–12 и 1–31, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я улицы, улицы Красноаксайская, 2–18, 43-я линия, 16–48 и 17–29, 41-я линия, 26–52 и 23–47, 39-я линия, 35–77 и 80–92, 2-я Пролетарская, 16–34, 19–41, 77–115 и 56–84, 1-я левая, 1–15 и 2–22, 2-я левая, 1–11 и 2–12, в переулках Кирилловский, 1–25 и 2–20, Балканский, 1–41 и 2–40, по улицам 47-я линия, 2–14 и 1–37, 49-я линия, 1–35 и 2–24, Сарьяна, 2–36 и 1–29, 27-я линия, 11–23 и 16–20, 29-я линия, 20–70 и 23–77, 31-я линия, 35–75 и 32–76, Богданова, 20–54 и 21–71, Подвойского, 14–56 и 3–33, Городовикова, 2–24 и 35, 29-я линия, 79–131 и 70–106, 31-я линия, 77–129 и 78–132, 33-я линия, 77–141 и 72–132, 35-я линия, 94–138.

СРЕДА И ЧЕТВЕР, 6 И 7 ИЮЛЯ

С 9:00 до 16:00 отключение запланировано в домах на улицах Филимоновская, 2–18 и 17–19, Эстонская, 1–47, 1-й переулок, 2–4, Сиверса, 28а и 31.

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

С 9.00 до 16.00 свет выключат на улицах Евдокимова, 35, и Бодрая, 99.

С 9.00 до 17.00 подачу электричества прекратят в переулках Грибоедовский, 4, Чувашский, по улицам Шатоевская, Терская, Орловская, в санатории «Надежда», по улицам 2-й Пятилетки, 29, Подъездная, 55, в СНТ Архитектор, в переулках Радужный и Жизненный, по улицам Солидарности, 131–221 и 116–208, Детская, 182–196 и 207–221, Владиленская, 201–243 и 136–170, Шатурская, 103–129 и 84–94, Кржижановского, 141–191 и 168–216, в переулках Новокубанский, 3–51 и 10–76, Молочный, 5–69 и 10–62, Ударников, 29–39 и 22–42, Красной Звезды, 23–33 и 22–31, Гельца, 21–37 и 18–26.

С 9.00 до 18.00 отключение света будет по адресам на улицах Социалистическая, 145 и 160, Большая Садовая, 106–124, Социалистическая, 141, 145 и 152, а также по проспекту Богатяновский Спуск, 31.

С 10.00 до 12.00 электроприборы не будут работать в домах по улицам Каратаева, 13–39 и 20–60, в переулках 2-й Колхозный, 1–15 и 2–16, 3-й Колхозный, 1–15 и 2–14, 4-й Колхозный, 1, в улице Просторная, 65, 101 и 103.

С 10.00 до 17.00 свет выключат по улицам 25-я линия, 38–68 и 37–69, 27-я линия, 52–72 и 65–89, Богданова, 2–24 и 1–23, Подвойского, 2–10, Листопадова, 2–6.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

С 9.00 до 15.00 света не будет по улицам Еременко, 87/1, Малиновского, 76, 76/1, 76/2, 78, 78в.

С 9.00 до 16.00 отключения запланированы в переулке Ученический, 1–23 и 2–20, по улицам Сиверса, 14, 16/1, 28а и 31, Филимоновская, 2–18 и 17–19, Эстонская, 1–47, 1-й переулок, 2–4, Евдокимова, 35, Бодрая, 99.

С 9.00 до 17.00 энергетики прекратят подачу электричества на улицы 12-я линия, 56–78 и 49–69, 14-я линия, 21–61 и 30–62, Ченцова, 60–74, Налбандяна, 51–65 и 44–60.

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