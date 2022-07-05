Открытие новых корпусов в СЗАО «СКВО»: больше комфорта – выше производительность

Фото: предоставлено СЗАО «СКВО»

В Зерноградском районе Ростовской области агропредприятие СЗАО «СКВО» запустило в эксплуатацию вторую очередь реконструированного доильного зала и новое родильное отделение. Уверенный рост молочного производства в хозяйстве связан с совершенствованием технологий выращивания животных и их содержания, а также с технической оснащенностью.

Реконструкция и введение в эксплуатацию новых мощностей стали новой ступенью в развитии всего комплекса. Родильное отделение, существующее с 2003 года, морально и технически устарело. Поэтому в 2021 году было принято решение о начале строительства новых помещений.

Фото: предоставлено СЗАО «СКВО»

Технологичная доильная параллель DeLaval, введенная в строй, рассчитана на 16 мест. Это повысит производительность основного доильного зала на 64 места. Инновационные разработки оборудования обеспечивают быстрый, эффективный и тщательный процесс доения с момента входа коровы в доильный зал до ее выхода.

- Последние четыре года мы колоссальное внимание уделяем здоровью животных, - рассказывает генеральный директор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко. - Мы выстроили технологию кормления, воспроизводства, постепенно подошли к повышению комфорта содержания, от которого напрямую зависит самочувствие «наших девочек» и показатели удоя. Я счастлива, что наши коровы находятся в самых лучших условиях. Все оборудование было приобретено по программе субсидирования части затрат. Мы искренне благодарны за такую поддержку министерству сельского хозяйства Ростовской области.

Фото: предоставлено СЗАО «СКВО»

Новое родильное отделение СЗАО «СКВО» стало настоящим современным перинатальным центром. Естественное освещение и качественная вентиляция создают здесь комфортный микроклимат. Установка светоаэрационного конька позволяет будущим мамам получать витамин Д, обеспечивает им свежий воздух без сквозняков, не допускает перегрева в жаркую погоду. Кроме того, здесь установлены специальные боксы для обсушки новорожденных телят и приобретен спецтранспорт для их перевозки. Кстати, в первый день запуска корпуса на свет появились четыре тёлочки.

Как отмечает управляющий молочной фермой СЗАО «СКВО» Олег Меньшиков, компании удалось достигнуть высоких показателей по сохранности телят (в среднем на уровне 98%). В последнее время предприятие полностью обеспечивает себя новым поголовьем за счет собственного воспроизводства, поэтому запуск нового родильного корпуса на 120 голов позволит сейчас заняться модернизацией старого родильного здания и корпуса для телят. Кроме того, вскоре на производстве появится настоящая телячья деревня. Для чего уже закуплены 300 домиков-боксов для малышей.

Фото: предоставлено СЗАО «СКВО»

Также во всех помещениях особое внимание уделено покрытию. Были приобретены специальные гипоаллергенные, экологически безопасные маты. Их применение позволяет снизить риск появления у животных проблем с копытами, а также мастита.

- Животноводство - отрасль, требующая полной отдачи и определенных душевных качеств, - подчеркивает гендиректор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко. - Надо искренне заботиться о животных, не жалея ни средств, ни времени. Это первое наше большое строительство на молочной ферме с момента ввода ее в эксплуатацию моим отцом в 2003 году. И я надеюсь, что появление современных корпусов – доильного и родильного – позволит нам улучшить многие показатели животноводческого комплекса.

Фото: предоставлено СЗАО «СКВО»

Отметим, что общая численность КРС в СЗАО «СКВО» составляет 3175 голов, из которых дойное стадо — 1,3 тысячи голов. Предприятие получает более 43 тонн молока в сутки. По органолептическим показателям молоко относится к высшей категории и пригодно для детского питания. В 2020 году СЗАО «СКВО» было признано лучшим региональным предприятием по развитию животноводства в Ростовской области.