«Во имя тех, кто защищал город»: депутат гордумы Ростова Павел Кузьмин поможет восстановить правду о ростовских зенитчицах

Депутат Гордумы Павел Кузьмин обсудил с председателем комиссии по культуре Еленой Смирновой сохранение исторической памяти. Фото: официальная страница Павла Кузьмина во «ВКонтакте».

В Ростове-на-Дону историки и общественники провели настоящее расследование, раскрыв тайну зенитного полка, отправившегося на фронт защищать Родину от немецких захватчиков.

«РАБОТУ ПО ПОИСКУ НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖИТЬ»

Тогда девушки-зенитчицы 16-го зенитно-артиллерийского полка, не жалея себя, защищали небо над Ростовом, сбивая вражеские самолеты над станцией Лихой, участвовали в обороне Грозного и дошли до Чехословакии. Долгие годы считалось, что все девушки погибли. Но это не так. Из 800 человек того призыва поисково-исследовательской ассоциации «Поиск» уже удалось обнаружить архивные документы о выживших 120 девушках. Получилось найти даже их детей и внуков.

Именно этой теме была посвящена встреча, которая прошла в общественной палате Ростова-на-Дону.

За круглым столом собрались депутат ростовской городской думы Павел Кузьмин, председатель комиссии общественной палаты по культуре и сохранению памяти культурного наследия Елена Смирнова, директор школы № 49 Каринэ Дударь, учитель истории этого же образовательного учреждения Наталья Деркачева.

Участники обсудили, как важно восстановить и сохранить информацию о ростовчанах, героически сражавшихся с врагом.

Наталья Деркачева, которая принимала активное участие в восстановлении списков призывниц, заверила, что продолжит эту работу и дальше. Также она рассказала о том, что многие девушки, числившиеся убитыми, прожили яркую, долгую и счастливую жизнь.

- Работу по поиску необходимо продолжить, - уверен депутат городской думы Ростова-на-Дону Павел Кузьмин, - и для этого нужен запрос в госархив. Все собранные материалы планируем опубликовать в виде брошюры и распространить среди школьных музеев наших образовательных учреждений.

В планах снять фильм о зенитчицах. Окончить съемку картины и выпустить брошюры планируется к 9 мая следующего года.

Павел Кузьмин окажет содействие в реализации важных для Ростова проектах. Фото: официальная страница Павла Кузьмина во «ВКонтакте».

НА ФАСАДЕ ШКОЛЫ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНАЯ ДОСКА

Также во время встречи обсудили восстановление мемориальной доски на фасаде школы № 49. В этом историческом здании, которое является памятником архитектуры, 20 декабря 1941 года был сформирован городской полк народного ополчения. В составе полка ушел на войну сначала политруком, а в дальнейшем воевал и директор школы комиссар-лейтенант Григорий Яковлевич Лекутский. К сожалению, с войны он не вернулся.

В конце 60-х годов памятная доска о формировании полка была утеряна.

- Хотя старые фотографии и подтверждают ее наличие, качество снимков не позволяет разобрать текст, - сказала директор СОШ Каринэ Дударь.

В свою очередь, Павел Кузьмин подчеркнул, что приложит все усилия для того, чтобы найти документы, подтверждающие наличие памятной доски и устанавливающие подлинный текст.

Обещала оказать помощь в этом вопросе и Елена Смирнова. От ее имени и имени депутата будут направлены запросы в Государственный архив Ростовской области.

Кстати, у Павла Кузьмина за плечами большой опыт по восстановлению памятных досок. В частности, с 2019 по 2020 годы в рамках проекта «ЕР» «Историческая память» при его активной поддержке в донской столице отреставрировали более 30 памятных табличек, расположенных на зданиях в Ленинском и Кировском районах.

Депутат выразил надежду, что к моменту окончания реставрационных работ, которые сейчас проходят в школе № 49, и эта мемориальная табличка будет восстановлена.

- А к официальному открытию школы после ремонта она будет висеть на фасаде здания. Уверен, что вместе мы сделаем еще много добрых дел во имя памяти тех, кто защищал наш родной город, - заключил он.