«Железяка сражается с железякой»: В Ростове пройдут битвы 30-килограммовых роботов

Узнали, зачем ростовчанам нужны боевые роботы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас организаторы готовят ограждения для арены. Фото: Ростовский колледж технологий машиностроения.

В Ростове с 20 по 25 июля соберутся любители посмотреть, как железяка бьет железяку. В Ростовском колледже технологий машиностроения пройдут соревнования «Живая сталь». «КП — Ростов-на-Дону» узнала у одного из организаторов события и параллельно руководителя клуба по проектированию роботов Кирилла Мицкевича, стоит ли людям бояться металлических бойцов, а также в каких областях могут применяться такие разработки.

СТАЛЬНОЙ БОЕЦ ВЕСОМ ДО 30 КИЛОГРАММОВ

В предстоящих соревнованиях примут участие школьники и учащиеся колледжей — всего семь команд. Сейчас ребята докручивают последние гайки и колюще-режущие принадлежности, варят ограждения и арену.

- Это аренные роботы, - поясняет Кирилл. - Они бывают разных классов. У нас выступят механизмы в категории 30 килограммов. По размерам этот робот 50 на 50 см.

Жюри будет оценивать конструкторскую идею, а также непосредственно мастерство управления роботом — по повреждениям, нанесенным стальными бойцами друг другу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жюри будет оценивать конструкторскую идею, а также непосредственно мастерство управления роботом — по повреждениям, нанесенным стальными бойцами друг другу.

БУДУТ ДРУГ ДРУГА КРОМСАТЬ

Каждый такой боец оснащен пилами, топорами, гидравлическими ударными системами, вращающимися механизмами, дисками и различными шипами. Управлять бойцами на ринге будут с помощью радиопульта.

- Они таким образом должны будут друг друг друга кромсать, - уточняет механику проведения боев робототехник. - В зависимости от того, насколько робот будет поврежден, будет решаться его дальнейшая судьба: пересобрать или выбросить.

Организаторы против того, чтобы боевые роботы были человекоподобными. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Узнали, зачем ростовчанам нужны боевые роботы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗАЧЕМ ЭТО ШКОЛЬНИКАМ

В проводимых в колледже соревнованиях предусмотрен даже призовой фонд. За первых три места назначено денежное поощрение: 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч — за второе и 10 тысяч за третье. Для победителей весьма приятный бонус.

- Задача этих боев - зародить изобретательскую жилку, чтобы был стимул для познания робототехники, - поясняет педагог. - Тем самым ребята на практике используют полученные знания. При конструировании роботов необходимы знания по механике, робототехнике и инженерной графике.

Проведение таких сражений служит для них скорее даже развлечением.

Ребята долгие месяцы работают над своими роботами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уже существуют настольные роботы-боксеры весом от 50 до 100 граммов, а также те которые весят и 100 кило, - рассказывает куратор робототехнического клуба. - Но я гуманный человек. Я против того, чтобы кто-то умирал, даже роботы. А в целях развлечения, когда «железяка сражается с железякой» - это интересно: когда разлетаются искры, но никто не страдает.

Максимум — «уничтожение» такого робота немного аморально, считает Кирилл. Ведь над их созданием дети работают месяцами.

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