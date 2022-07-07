Избирательная комиссия Ростовской области приступила к работе в новом составе. Фото: пресс-служба ИКРО

В среду, 6 июля, состоялось первое заседание Избирательной комиссии Ростовской области нового состава 2022 – 2027 годов. Членам Облизбиркома предстоит организовывать выборы в Заксобрание региона, выборы главы государства, а также выборы губернатора Ростовской области.

Фото: пресс-служба ИКРО

Путем тайного голосования были избраны председатель Избирательной комиссии, заместитель председателя и секретарь комиссии. Так, главой Избиркома вновь стал Андрей Буров. Заместителем председателя комиссии был избран Александр Энтин, а секретарем – Светлана Драгомирова. Всего в новый состав донского Избиркома вошли 14 человек.

В свою очередь Андрей Буров отметил, что главная задача членов комиссии - постоянно работать над тем, чтобы ни у кого не было сомнений в открытости и прозрачности избирательного процесса.

- В нашем составе есть представители разных политических сил, - подчеркнул глава Облизбиркома. - Как и прежде, остаюсь открытым для конструктивной критики и диалога со всеми участниками избирательного процесса.

Фото: пресс-служба ИКРО

К участникам заседания обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев, который отметил, что приверженность демократическим принципам и традициям - это то, что всегда существовало на донской земле. Глава региона пожелал новому составу комиссии успешной работы, поскольку от этого напрямую зависит динамика развития Ростовской области.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев дал оценку работы предыдущего состава, костяк которого продолжит свою работу в 2022 – 2027 годах.

- Профессионализм избирательной комиссии Ростовской области очень высокий, - отметил Николай Булаев. - По многим направлениям она занимает лидирующие позиции.

Фото: пресс-служба ИКРО

Отметим, что новому составу комиссии предстоит организовать проведение ряда крупных избирательных кампаний. Так, в 2023 году стартует насыщенный избирательный цикл. В следующем году предстоят выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, в 2024-м – выборы президента, а в 2025-м - главы Ростовской области.