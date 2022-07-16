Ростовский зоолог рассказал, переносят ли клещи туляремию

Клещи с самого открытия этого заболевания в начале 20 века являлись заметными переносчиками туляремии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В летнее время в Ростовской области клещи представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей. В этом сезоне зарегистрировано несколько смертей человека после укуса клеща. А недавно в средствах массовой информации прошла информация о жителе Зимовниковского района, заболевшем туляремией.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии АБиБ ЮФУ Алексей Тихонов рассказал, какие заболевания переносят клещи на Дону, что такое трансовариальная передача вируса и как именно клещ «нападает» на человека.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ТУЛЯРЕМИЕЙ

Туляремия — это острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательные пути, лимфатические узлы и кожные покровы. Возбудителем заболевания является бактерия Francisella tularensis. Носителями этой бактерии выступают кролики, зайцы, водяные крысы и полевки.

- Часто слышу мнение, что туляремия прежде не переносилась клещами, - отмечает ученый. - Но это ошибка. Клещи с самого открытия этого заболевания в начале 20 века являлись заметными переносчиками туляремии.

Как отмечает ученый, клещ становится опасным, когда он выпьет кровь больного животного или человека. Фото: пресс-служба ЮФУ.

По словам зоолога, такое мнение появилось в результате неверного прочтения списка способов заражения этим заболеванием, так как для этой болезни характерна множественность путей переноса. Так, можно заболеть, вдохнув зараженный воздух, через зараженные продукты питания и воду. А можно заразиться контактным путем, например, через укусы кровососущих членистоногих.

КОГДА КЛЕЩ СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ

Как отмечает ученый, клещ становится опасным, когда он выпьет кровь больного животного или человека. Изначально существуют два понятия: носитель и переносчик. Первый — это животное, которое в природе болеет заболеванием, а второй — это животное, которое само не болеет, но переносит возбудителя от больного к здоровому.

- Про трансовиальный способ передачи у туляремии я не слышал, — добавляет Алексей Тихонов. - Трансовариальная передача возбудителя инфекции заключается в способности самок кровососущих членистоногих передавать полученные вирусы и болезнетворные бактерии и палочки потомству, то есть откладывать зараженные яйца, из которых затем выходят зараженные личинки.

Такой способ распространения заболевания обусловлен особенностями жизненного цикла членистоногих. Он способствуют увеличению числа зараженных особей переносчиков даже если они никогда не встречались с зараженным животным-прокормителем. Именно из-за этой способности в популяции клещей всегда есть процент переносчиков энцефалита и боррелиоза. Туляремия этим способом не передается, поэтому ее могут передать только особи, уже когда-то питавшиеся кровью больного животного.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ КОНГО-КРЫМСКАЯ ЛИХОРАДКА

Конго-Крымская лихорадка обладает трансоварильной передачей. Она, как и лихорадка Западного Нила, в Ростовской области регистрировалась неоднократно. Данные заболевания принесены к нам птицами. Очаги данных заболеваний отмечали в Дельте Дона. Клещи являются основными переносчиками этих заболеваний, отмечает Алексей Тихонов.

- По численности клещей показатели в последнее время глобально не менялись, - уточняет ученый. - Клещей и 20, и 50, и 100 лет назад было достаточно и угрозу они представляли всегда. Поскольку они переносят туляремию, геморрагические лихорадки и всевозможные арбовирусы, их пристально изучают и ведут с ними активную борьбу.

По словам зоолога, борьба с клещами идет постоянно. Цель санитарной обработки парков и скверов состоит в том, чтобы полностью уничтожить клещей. Но это невозможно, потому что обработка приводит только к сильному снижению популяции. В результате численность не должна превышать 0,5 клеща на 1 флагокилометр. За один раз такого часто добиться не удается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области клещи в 2022 году покусали 77 человек

Из общего количества пострадавших 26 - дети (подробнее)