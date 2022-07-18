В Ростовской области ФСБ выявила жителя ЛНР, завербованного Украиной для шпионажа

Оказалось, что пересекающий границу человек, участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На границе Ростовской области был выявлен человек, который чуть было не стал украинским шпионом на территории России. Он должен был разузнать все о передвижениях военной техники в регионе. Об этом в «КП — Ростов-на-Дону» узнали в Управлении ФСБ по региону.

На таможенном посту в Чертково внимание силовиков привлек 57-летний уроженец Кременского района Луганской области. Проверка ростовских контрразведчиков выявила его связь со спецслужбами Украины.

- Гражданин Украины прибыл на территорию России в целях выполнения задания 5 Управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины — чтобы собрать и передать информацию о передвижении по Ростовской области российской военной техники, - уточнили в ФСБ.

Как удалось узнать оперативникам, пять лет назад, в 2017-2018 годах, этот человек принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе в составе 2 Армейского корпуса народной милиции ЛНР. Когда он вернулся на Украину четыре года назад, его завербовали, чтобы получать сведения с территории Донбасса — и социально-политические, и военные.

- В ходе проверки удалось выяснить, что выполнить задание в интересах иностранной спецслужбы он не успел, - ответили на главный вопрос в ведомстве.

Горе-шпиону объявили официальное предостережение. Продолжи он свое дело, его действия уже попали бы под статью Уголовного кодекса - «Шпионаж».

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