В Ростовской области до конца лета откроются новые фирменные пункты выдачи Авито

Фото: пресс-служба Авито

До конца августа текущего года в Южном федеральном округе Авито откроет 11 новых пунктов выдачи. Как сообщает пресс-служба компании, в 2022 году в России заработает более 350 брендированных пунктов работы с потребителями. На эти цели направят более 100 миллионов рублей.

ПУНКТЫ ОТКРЫТЫ В 58 ГОРОДАХ РФ

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — продолжает открывать пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые ПВЗ были открыты в 12 городах России в апреле этого года. Летом 2022 года началась массовое расширение сети. На данный момент 90 фирменных пунктов открыты в 58 городах страны, а к осени откроется еще 80 точек. Всего в текущем году компания проинвестирует в развитие Авито Доставки 3,5 миллиарда рублей. Сейчас в ЮФО действует 8 пунктов выдачи, ожидается открытие еще 11 точек.

По словам директора по логистике Авито Сергея Пустыльника, за прошедшее время с первого открытия фирменных ПВЗ в апреле число заказов через них выросло в 7 раз.

- Мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты, - рассказывает Сергей Пустыльник. - Самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань.

Сейчас приоритетная задача руководства компании – масштабирование сети как в уже охваченных первым запуском городах, так и в новых населенных пунктах.

Фото: пресс-служба Авито

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ АВИТО ДОСТАВКА

Через Авито Доставку пользователи могут безопасно покупать вещи как в пределах своего города без личной встречи с продавцом, так и делать заказ из любого региона. В июне 2022 года количество частных лиц, которые подключили опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, выросло в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом и превысило 45 миллионов пользователей.

В условиях растущего спроса на услугу доставки и включенный в нее механизм безопасной сделки, компания расширяет сеть пунктов выдачи и отправки посылок.

Фирменные ПВЗ Авито х EXMAIL не только решают задачу расширения сети точек приема и отправки заказов, но и разработаны специально с учетом потребностей пользователей платформы — например, в них есть примерочные и оснащение для проверки электроники. В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через доставку можно будет отправлять товары стоимостью до 150 тысяч рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 килограммов и размеры более 50×50×50 сантиметров.

Фото: пресс-служба Авито

НОВЫЕ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОНЛАЙН-ШОПИНГА

В пяти городах Южного федерального округа пункты выдачи Авито х EXMAIL открылись впервые. Сейчас по одному фирменному пункту выдачи появилось в Астрахани, Краснодаре и Таганроге, два - в Шахтах и три - в Волжском.

В Ростовской области действующие ПВЗ находятся по адресам: г. Таганрог, ул. Дзержинского д. 168, г. Шахты, пр. Пушкина д. 20А и пр. Ленинского Комсомола д. 45г.

До конца лета в городах ЮФО планируется открытие еще 11 пунктов выдачи Авито х EXMAIL: по два в Ростове-на-Дону и Симферополе; по одному в Элисте, Майкопе, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Астрахани и Новочеркасске.

Полный список пунктов выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа.