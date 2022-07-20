В Ростове застройщик частично заплатит проценты по ипотеке за своих покупателей

Фото: МСК

Застройщик в Ростове теперь будет частично оплачивать проценты по ипотеке за покупателей. Речь идет о будущих жильцах нового жилого комплекса FOUR PREMIERS, которые приобретут квартиры до конца июля текущего года.

Дисконт будет составлять -4% от ставки, установленной банком. Скидка действует до окончания строительства. Такую акцию разработала строительная компания «МСК» совместно с банком ВТБ.

- Это значит, что существенную часть оплаты процентов по кредиту строительная компания возьмет на себя. Таким образом, стандартная для всех ставка составит не 6,7%, а 2,7%. Если вы подходите под категорию «семейной ипотеки», то ставка будет снижена до 1,7%, если у вас трое детей, то и вовсе до 0,1%», - сообщил Сергей Тарашвили, директор департамента продаж Московской Строительной Компании.

Фото: МСК

По словам застройщика, условия акции абсолютно прозрачны - без звездочек, сносок, подводных камней и удорожаний. Это честная ставка с сохранением стандартной цены, с сохранением всех акций и скидок.

Акция будет действовать в течение 36 месяцев. Именно за это время планируется отстроить ЖК FOUR PREMIERS. Это будут дома бизнес-класса. Возвести их планируются на улице Мечникова, 110Г. Центральное месторасположение обеспечивает развитую инфраструктуру – в шаговой доступности школы, детские сады.

В новом жилом комплексе запланирован большой подземный паркинг, закрытая придомовая территория без машин, автономная котельная, двухуровневые детские площадки в эко-стиле, зоны отдыха и обзорные площадки на крыше, собственный искусственный водоем и многое другое. Особенностью станет полноценный спортзал, который будет доступен всем жителям комплекса абсолютно бесплатно.

КОНКРЕТНО

Возьмем однокомнатную квартиру к 40,6 «квадратов», стоимость которой в июле составляет 4 265 100 рублей. Первый взнос будет составлять 639 765 рублей, а стандартная процентная ставка 6,7% годовых на срок 360 месяцев. В данном случае ежемесячный платеж составит 23 434,35 рубля.

Воспользовавшись акцией от застройщика и банка-партнера ежемесячный платеж составит 14 704,27 рублей. Ведь 8 730,08 рублей от общей суммы ежемесячного платежа будет платить застройщик. Это поможет значительно сэкономить бюджет на время строительства.