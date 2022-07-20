Дохлая рыба, воды по колено и море удовольствий: что ждет туристов на Павло-Очаковской косе

Павло-Очаковская коса хорошо подойдет для отдыха с детьми. Фото: Александра Какасьева.

Лето - самое время выбраться на пляж. И пока одни проводят выходные на левом берегу или у ближайшего озера, другие - собирают рюкзаки и уезжают подальше от городской суеты прямиком на берег Павло-Очаковской косы. Его еще называют раем для серфингистов.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» решил не отставать. Запасаемся любопытством, зонтиками, средством от загара и отправляемся в путешествие.

ДОБРАТЬСЯ ЛЮБЫМ ПУТЕМ

Чтобы добраться до Павло-Очаковской косы своим ходом, нужно сделать несколько пересадок. Первая точка из Ростова – город Азов. До него можно доехать двумя способами.

Первый — это микроавтобус, который отправляется с пригородный вокзала, цена вопроса — 100 рублей, в пути примерно час-полтора. Второй вариант – восьмиместная маршрутка от частников. Такие уезжают с улицы Московской, цена — 150 рублей. В дороге — плюс-минус 50 минут.

Sup-серфинг намного дешевле виндсерфинга и кайтсерфинга. Фото: Александра Какасьева.

Еще несколько лет назад с азовского автовокзала ходила прямая маршрутка до косы, а сейчас ее сняли с рейса. Поэтому прежде, чем решиться на такое самостоятельное путешествие, тысячу раз подумайте: будет красиво, но нелегко.

Как и водится туристу, который не понимает, что делать дальше, решаю разузнать у местных, как можно добраться до косы. Все как один отвечают: нужно перейти на другую сторону и спросить у частников, мол, только они доезжают прямо до пляжа. Мне не повезло. Авто на восемь пассажиров только что ушло, а одного человека за 150 рублей никто не повезет. Пришлось искать альтернативный путь.

ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

Если вернуться на противоположную сторону, можно увидеть несколько маршрутов, которые идут в похожем направлении. Подойдут варианты до села Семибалки и Порт-Катона. Цена - 85 рублей.

Правда, бывалые уверяют: от остановки придется идти больше 30 минут через поле, ведь проходящий автобус останавливается только на повороте. Соглашаюсь на такую дорожную авантюру. А еще приготовьтесь расплачиваться наличкой, здесь по другому не бывает. Радует то, что в автобусе мест полно. А мое - поближе к водителю, чтобы не пропустить нужный поворот.

- Без машины не доедешь, лучше в аквапарк сходить, - машет рукой шофер.

Ему одобрительно закивала дама в соломенной шляпе. Мол, пока до моря пешком дойдешь, уже ничего не захочется.

Некоторые ставят палатки прямо на косе. Фото: Александра Какасьева.

Следующие полчаса добрая половина маршрутки то и дело давала полезные советы, как провести отдых. Худощавая бабушка рекомендовала найти приличную базу и уверяла, что домики там есть хорошие. Другая пассажирка, перебивая соседку, советовала: «Лучше пройдите вглубь пляжа, там и водичка чище, и людей поменьше, и платить ни за что не надо».

Смотрю в окно и любуюсь живописной дорогой. По одну сторону — цветущие ковры ярко-желтого подсолнуха и изумрудные пятна свежескошенных полей. По другую — ветхие домики с соломенной крышей чередуются с домиками из багрового кирпича. Все напоминало картину неизвестного художника, который с особенной любовью прорисовывал каждую деталь.

ПОД ПАЛЯЩЕМ СОЛНЦЕМ

Спустя полчаса наконец-то останавливаюсь на долгожданном повороте. Водитель Илья показывает указательным пальцем на поле со словами: «Идете по прямой, не сворачиваете и выходите прямо к пляжу». Предстояло преодолеть около пяти километров под палящим солнцем — на все про все ушло примерно 30 — 35 минут.

Вместе со мной выходит молодая женщина Кристина. Решено идти вместе, так-то - веселее. Как оказалась, Кристина из Азова, а в эти края почти каждые выходные приезжает на одну из баз отдыха, чтобы навестить работающих здесь мужа и сына.

По ее словам, природа на Павло-Очаковке красивая. Правда из-за отлива вода в косе становится мутно-зеленой, пенится и очень неприятно пахнет. А еще вдоль берега туристы могут увидеть немалое количество мертвой рыбы. Из-за сильной жары подводным обитателям не хватает кислорода, они гибнут, после чего их выносит на берег.

– Но это никак не пугает отдыхающих, - смеется моя спутница. - Ныряют, купаются, загорают, а дохлая рыба здесь - привычное явление.

На косе много турбаз и домиков для отдыхающих. Фото: Александра Какасьева.

Моя попутчица рассказала, что на косе есть два варианта отдыха. На левой стороне - зона мелководья, что идеально подходит для отдыха с детьми. На правой можно искупаться на нормальной глубине. И еще одна особенность - аренда лежаков есть только в самом начале косы. Если вы планируете идти дальше, лучше взять с собой зонтики и подстилки. Плавки и купальники тоже лучше надеть заранее, ведь ни одной кабинки для переодевания на территории нет.

И вот за плечами осталась добрая половина пути. По дороге встречаю упитанного торговца арбузами, местные производители «беленькой», торговавшие ею прямо с земли. А еще - ящерицы, мелкие змеи и даже целое стадо коров, прямо как из рекламы шоколада. Пастушка, сгорбленная старушка, она-то и обрадовала: «До моря - рукой подать!»

КАТАТЬСЯ И ЗАГОРАТЬ

И вот уже виднеются первые базы. Кристина пошла к своей семье, а я - на пляж. Прямо по курсу - автопарковка. Места здесь, кстати, абсолютно бесплатные. А прямо напротив - небольшой продуктовый ларек. В ассортименте мороженное, булочки, колбасные нарезки и напитки на любой вкус. Цены не кусаются: шоколадный рожок – 60 рублей, бутылка газировки - от 50 до 100, слоенная сдоба с вишневой начинкой - за 50, а с мясной - за 70.

Набрав провизии, двигаюсь дальше. На берегу меня встречает колючая россыпь мелких ракушек, уходящая прямо в воду. Кстати, вода и впрямь сейчас не в лучшем состоянии: на берег пребывают зеленые волны с мелкой рыбешкой.

Получается, в это время на косе лучше просто загорать. Ну, или устроить серф-путешествие. Недаром же ее облюбовали серфингисты. В самом начале косы стоит зеленый домик, возле которого красивой линией выставлены доски для серфа.

Павло-Очаковская не сможет порадовать отдыхающих чистой водой. Фото: Александра Какасьева.

Парень в гавайских шортах рассказал, что часовое занятие виндсерфингом с инструктором стоит 2500 рублей. Есть девятичасовой курс до первых результатов, его цена - 15 тысяч.

Часовой урок кайтсерфинга – 3500 рублей, курс продолжительностью 12-15 часов – уже 38 тысяч. Наиболее бюджетное занятие – катание на sup-досках с веслами. В отличие от первых вариантов, в этом деле не нужны особые навыки. Доску выкатывают на среднюю глубину, дают весла, показывают, как всем управлять, и вперед. Цена вопроса – 700 рублей за час, целый день - три тысячи. Помимо развлечений, в домике предусмотрен и платный туалет. Цена - 50 рублей.

БАНАНЫ, КАТАМАРАНЫ И ДАЖЕ КОНИ

И вот я уже вижу косу, которая тонкой линией уходит прямо к горизонту. Здесь дети устраивают турниры по ловле рыбы руками, а их родители под зонтиком истребляют запасы алкоголя.

В метре от меня мчится юноша на коне. Оказалось, цена такой конной прогулки по берегу - 150 рублей за пять минут. По словам дамы с собачкой, это дешево: в прошлый раз они с семьей отдали вдвое больше.

Есть и стандартные морские развлечения. Детские батуты - от 50 рублей и выше. Прогулка на катамаране - 150 рублей и выше. Поездка на банане - 500 рублей.

Еду лучше брать с собой. Или питаться на территории баз отдыха. Там может остановиться тот, кто решил переночевать на косе и не прихватил с собой палатку.

А мне предстоял такой же тернистый путь обратно. Кстати, чтобы уехать, пешему туристу понадобиться вновь пройти по полю к трассе, перейти на противоположную сторону и ловить любую маршрутку до Азова.

КОНКРЕТНО

Почем жизнь

Азовское взморье

На территории базы расположены отдельно стоящие коттеджи, в также двухэтажные кирпичные корпуса. Из инфраструктуры есть зона бильярда, магазин, столовая, спортивные площадки, кафе, охраняемая парковка, и собственный выход к пляжу. Для любителей отдыха в палатках, на территории базы предусмотрены места для автокемпинга, стоимостью 150 рублей в день с человека.

Автостоянка платная: от 100 до 300 рублей, в зависимости от вида транспорта. Цены на номера: за сутки в среднем от 1300 до 5000 рублей. Еда: Стоимость 3-х разового питания - 600 - 700руб. с человека. Завтрак – 150-180 руб Обед – 250 руб. Ужин – 200-250 руб.

База отдыха «Навигатор»

На территории расположены трехместные коттеджи с удобствами. Также есть отдельный выход к морю, парковка и кафе. Цены на номер в сутки от 1600 рублей. Завтрак - 150-200 руб., обед - 200-300 руб., ужин 180-250 руб.

База "Казачок" Расположена на берегу косы. На территории есть двухэтажные корпусы эконом класса, и отдельные гостевые домики с номерами от 2 до 8 спальных мест. Помимо этого есть столовая, магазин, кафе, пункт проката лежаков и кемпингового оборудования (палатки, мангалы, чайники), кинозал и баня на дровах. Также прямо на месте можно взять в прокат оборудование для виндсерфинга и кайтсерфинга.

Цены: Номера в корпусе с удобствами на этаже - за ночь от 550 до 1550 с четырех разовым питанием. Домик с удобствами от 850 рублей до 1600 за человека. Отдельное питание: комплексное 3-х разовое питание - 650 руб.

Гостиничный комплекс "Эдем"

Он с однокомнатными и двухкомнатными домиками. Также здесь расположены: большой бассейн с шезлонгами, шашлычная, ресторан, парковка для автомобилей. Wi-Fi для гостей базы отдыха бесплатный. Цена в сутки в среднем - 3500 рублей.