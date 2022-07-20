Ростов стал единственным городом-миллионником, где подорожала аренда квартир

Фото: «ЮСИ»

Ростов-на-Дону стал единственным городом с населением больше миллиона человек, в котором выросла средняя цена на аренду жилья. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Циан.Аналитика».

По результатам исследования, почти в каждом крупном городе выросло предложение на рынке аренды недвижимости. Это привело к закономерному снижению цены. Уменьшение ставок затронуло даже Москву и Санкт-Петербург. Там понижение достигло 12% и 13% соответственно.

Фото: «ЮСИ»

А вот в донской столице за последние 6 месяцев средняя цена за аренду однокомнатной квартиры выросла с 18,9 до 19,8 тысячи рублей, то есть на 5%. При этом еще год назад этот показатель был равен 15,7 тысячи рублей. Однако повышение цен на аренду двухкомнатных квартир за прошедшие полгода было еще более заметное - на 16%, с 29,2 до 33,9 тысячи рублей. За год ставка увеличилась на 41%, с 24,1 до 33,9 тысячи рублей.

На фоне такого роста, покупка собственной недвижимости становится еще выгодней, считают специалисты ГК «ЮгСтройИнвест». Застройщик сегодня предоставляет множество предложений. Например, при ипотеке с господдержкой 0,01% годовых ежемесячный платеж за свою личную однокомнатную квартиру от застройщика составит всего 8 463 рубля. Даже платеж за трехкомнатную квартиру в размере 14 690 рублей будет почти в 1,5 раза меньше аренды однокомнатной квартиры.