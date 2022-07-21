"Ради жизни!": почему в честь доктора "скорой" Наталии Васильцовой назвали малыша

Наталия Васильцова на скорой работает уже 27 лет.

Вот уже неделю на сайте rostov.kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в "неотложку" по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

"ПРЕКРАСНАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ"

Наталия Васильцова на скорой работает уже 27 лет. Пришла сюда фельдшером после окончания колледжа. В тот же год поступила в медуниверситет, потом - интернатура. И все это время совмещала и работу, и учебу.

- За годы работы на скорой чего только не бывало! - улыбается медик. - Однажды, еще будучи фельдшером, я приняла роды прямо в машине. Родилась хорошенькая здоровенькая девочка. Ее родители спросили, как меня зовут. И назвали свою доченьку в честь меня – Наталией. Не скрою, было очень приятно!

За годы работы на скорой чего только не бывало! - улыбается медик.

Были в практике доктора Васильцовой и успешные реанимации пациентов с инфарктами, когда работала в кардиобригаде.

- Работа на скорой – это прекрасная школа жизни и бесценная практика для молодых врачей. Это азы врачебной профессии. Здесь каждый день от твоих знаний и профессионализма зависит жизнь многих людей, - уверена Наталия Васильцова. - Сейчас есть опыт, которым продолжаю делиться с начинающими специалистами и обмениваться с уже опытными коллегами.

МУЖ ПРИШЕЛ С ЦВЕТАМИ

Уже лет шесть Наталия Васильцова является заведующей подстанцией скорой медицинской помощи № 2. В самом центре нашего города. Рядом - железнодорожный и автовокзалы, основные транспортные магистрали и развязки, крупные жилые комплексы и частный сектор, учебные заведения. Думаете, это спокойная кабинетная работа? Как бы не так!

Во-первых, это огромная ответственность. А, во-вторых, случалось, люди в панике сами привозили заболевших родных прямо на эту подстанцию. Мчались к ней, как к единственной надежде на спасение.

- Однажды ростовчанка, мать троих детей, после целого дня за рулем своего автомобиля, внезапно почувствовала себя плохо. Прямо в дороге, - рассказывает еще об одном случае из практики Наталия Васильцова. - С помощью навигатора быстро нашла ближайшее к ней медучреждение – им оказалась наша подстанция. Подъехала к ней и буквально упала на руки подбежавшим к ней врачам. Женщине быстро поставили капельницу, ввели необходимые препараты. Оказалось, инсульт. Ее госпитализировали. А потом муж этой ростовчанки пришел на подстанцию с цветами, чтобы сказать спасибо за спасение его жены и матери троих его маленьких детей.

Была по словам доктора Васильцовой и другая семья, которая тоже возвращалась на машине с Черноморского побережья домой в Рязань через Ростов. Жене, которая была за рулем, стало внезапно плохо. И супруги тоже приехали сразу на подстанцию №2. К счастью, на этот раз оказалось, что не инсульт. А переутомление во время долгой поездки и проявления остеохондроза. Но женщине была оказана вся необходимая помощь.

Врач признается: коллектив – единая команда, преданных своей профессии людей.

А еще эти истории свидетельствуют об огромном доверии и уважении к медикам скорой помощи.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Гордость Наталии Васильцовой не только команда ее подстанции скорой. Но и семья. Между прочим, спортивная и медицинская.

С мужем – врачом-нейрохирургом Наталия познакомилась на спартакиаде медработников Юга России, которую организовывали профсоюзы. Там были состязания по волейболу, бегу и дартсу.

- С тех пор вместе. В этом году отметили 15-летие нашей семейной жизни, - улыбается Наталия.

И, кстати, когда появляется возможность и свободное время медик участвует в городских соревнованиях по бегу. А еще - в семейных эстафетах вместе с детьми. И, как результат, многочисленные медали, грамоты и кубки.

Врач признается: работа на скорой – это вся ее жизнь! А коллектив – единая команда, преданных своей профессии людей.

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