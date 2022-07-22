Как выбрать новостройку в Ростове: сравниваем цены и технологии строительства

В минувшие выходные «Комсомольская правда» провела летний «Тур по новостройкам» Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В минувшие выходные «Комсомольская правда» провела летний «Тур по новостройкам». Жители донской столицы, планирующие купить квартиру, отправились на комфортабельном автобусе на поиски подходящего жилого комплекса. Участники тура смогли своими глазами оценить технологии строительства, удобство размещения ЖК в городе, близость к объектам социальной инфраструктуры, а также уровень благоустройства территории. Мероприятие дало возможность участникам сэкономить время и за один день посмотреть сразу шесть жилых комплексов. Рассказываем подробнее про некоторые из них.

ЖК «Звезда столицы»

Квартиры в ЖК класса «Комфорт+» семейного типа в строящихся домах.

Где: г. Ростов-на-Дону, Нансена, 103/1.

Застройщик: СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ».

Технология: монолитно-кирпичная.

Срок сдачи: 4-й квартал 2023 года, есть сданные.

Сайт: доннефтестрой.рф

Готовность объекта ЖК «Звезда столицы» составляет 70%. Фото: предоставлено «Доннефтестрой»

Готовность объекта ЖК «Звезда столицы» составляет 70%. Из девяти запланированных домов в эксплуатацию уже введены шесть, а также собственный детский сад и многоуровневый паркинг.

Сдача 6-го, 7-го и 8-го литеров намечена на 4-й квартал 2023 года.

Дома переменной этажности - 25 и 20 (6-й литер) этажей. Фасады зданий выполнены из облицовочного кирпича бежевого и коричневого оттенков. Кирпич обладает увеличенными теплоизоляционными свойствами, более стойкими перед механическими нагрузками, и обладает лучшей звукоизоляцией нежели другие материалы.

Выразительность фасадам домов придают выступающие лоджии, балконы. Особенно красивым комплекс становится ночью: наверху каждого дома выполнена архитектурная подсветка.

Класс домов - комфорт-плюс, семейного типа. Совокупная площадь объекта составляет более четырех гектаров. Территория оснащена двумя въездами-выездами с круглосуточной охраной. Все дома оснащены видеонаблюдением и системой доступа через мобильное приложение.

В центре комплекса размещена невероятная детская площадка. Фото: предоставлено «Доннефтестрой»

В центре комплекса размещена невероятная детская площадка. Для малышей - большой комплекс «Кремль», качалки, лазалки, машинки, поезда, песочницы и многое другое. На территории есть все для спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и воркаут.

По всей территории комплекса идут зеленые насаждения. В 1-м, 6-9-х литерах предусмотрены магазины.

В 5-м литере в эксплуатацию введен собственный детский сад. Особое внимание застройщик уделил зонированию помещений внутри здания. В детском саду три группы: одна раннего возраста, одна среднего возраста и одна старшего возраста. У каждой группы отдельные раздевалки, буфетные, спальни, туалет и групповые комнаты.

Участники тура по новостройкам задавали много вопросов. Фото: предоставлено «Доннефтестрой»

Во дворе расположена зона барбекю для людей старшего возраста.

Молодым людям ЖК «Звезда столицы» понравился масштабностью, расположением в центре, а также полной инфраструктурой в формате «все под рукой».

ЖК «Измаильский экоквартал»

Квартиры в кирпичных домах разной этажности с поквартирным отоплением.

Где: г. Ростов-на-Дону, Измаильский, 39.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Альянс».

Технология: кирпичный дом.

Срок сдачи: 1-й и 4-й кварталы 2023 года.

Сайт: eko-kvartal.ru

Строительство домов в ЖК «Измаильский экоквартал» ведется из кирпича Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЖК «Измаильский экоквартал» получил свое название из-за своего расположения рядом с рощей СКА, где будущие жильцы смогут ощутить гармонию с природой. На закрытой территории комплекса предусмотрены тенистые аллеи, благоустроенные зоны отдыха, детские и спортивные площадки и фонтан.

Представитель застройщика показал ЖК и ответил на все вопросы Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Строительство домов в ЖК ведется из кирпича, что практически не встретишь в городе. Соседи будут отделены друг от друга толстыми стенами шириной 52 сантиметра. А профессиональная шумоизоляция под стяжку позволит отгородиться от жизни других людей. Большим преимуществом ЖК является высота потолков 3 метра. Средняя этажность в ЖК - 10, 12 и 14 этажей. В каждой квартире установлены двухконтурные газовые котлы, что позволит значительно экономить на платежах и не зависеть от городских коммуникаций.

ЖК получил свое название из-за своего расположения рядом с рощей СКА Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Участники тура посмотрели дома на разных этапах строительства. Первый этап строительства сдается в сентябре 2022 года, второй - в январе-феврале 2023 года, третий - квартиры с видом на рощу - в конце 2023 года. Первый этаж уже выкуплен под коммерческие помещения. Детский сад находится в пешей доступности, ближайшие школы - №90 и №97.

По мнению участников тура по новостройкам, «Измаильский экоквартал» - это комплекс, который поражает своим комфортом, где можно будет спокойно жить.

Микрорайон Платовский

Квартиры в сданном доме по цене строящегося.

Где: г. Ростов-на-Дону, р-н Ростовского моря.

Застройщик: Объединение застройщиков Юга «ВКБ - НОВОСТРОЙКИ».

Технология: блок, панель, монолитно-кирпичный дом.

Срок сдачи: есть сданные и строящиеся дома.

Сайт: vkbn.ru

Микрорайон Платовский находится вблизи Ростовского моря. Фото: предоставлено «ВКБ-Новостройки»

Объединение застройщиков Юга «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ» - это одна из ведущих строительных компаний Юга России, которые занимаются строительством не отдельных домов, а целых районов. Микрорайон Платовский, который находится вблизи Ростовского моря, не стал исключением. Это уже обжитой район, общая территория которого составляет 140 гектаров. В жилом районе будет возведен 21 многоэтажный дом с квартирами общей площадью 220 000 кв. м. 11 домов уже сданы и заселены.

В жилом районе будет возведен 21 многоэтажный дом. Фото: предоставлено «ВКБ-Новостройки»

Здесь продаются квартиры в домах как на стадии строительства, так и в уже сданных. Все квартиры сдаются с полной внутренней отделкой «под ключ». Минимальная стоимость студии площадью 26 квадратных метров - 2,4 миллиона рублей. Стоимость трехкомнатных квартир - 5,3 миллиона рублей.

Все квартиры сдаются с полной внутренней отделкой «под ключ» Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Платовском пользуются спросом кирпично-монолитные дома, один из которых будет сдан уже в сентябре 2022 года. Здесь квартиры продаются без отделки, ремонт можно сделать на свой вкус. А вот второй кирпично-монолитный дом будет сдан уже с полной отделкой «под ключ» в сентябре 2023 года. Район вскоре будет обустроен всем самым необходимым: появятся два детских сада, школа, торговый центр и собственная газовая котельная.

Микрорайон Суворовский

Квартиры с ремонтом «под ключ»: заходи и живи!

Где: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район.

Застройщик: Объединение застройщиков Юга «ВКБ - НОВОСТРОЙКИ».

Технология: блок, панель, монолитно-кирпичный дом.

Срок сдачи: есть сданные и строящиеся дома.

Сайт: vkbn.ru

Микрорайон Суворовский с первого взгляда поражает масштабом строительства. Фото: предоставлено «ВКБ-Новостройки»

Микрорайон Суворовский с первого взгляда поражает масштабом строительства. Это настоящий город в городе с торговым центром, тремя детскими садами, школой и спортивными площадками. В микрорайоне ведется активное строительство уже второй школы, в планах третья, которая разместится в так называемом микрорайоне Суворовский-2. На территории работают пять управляющих компаний. В центре расположился ряд продуктовых магазинов и небольшой рынок. Особое внимание уделяется досугу: расчищены озера, благоустроена территория вокруг них, заложен свой парк, обустроены зоны для занятий спортом. Из Суворовского налажена транспортная линия, власти Ростова анонсировали расширение дороги в центр.

Особое внимание уделяется досугу. Фото: предоставлено «ВКБ-Новостройки»

Участники тура по новостройкам смогли посмотреть в доме блочного типа смарт-студию, однокомнатную и трехкомнатную квартиры с полной отделкой «под ключ». Все отметили, что это очень удобно и практично в условиях роста цен на стройматериалы. Особенно такой вариант хорошо подходит для студентов или тех, кто планирует сдавать жилье в аренду: купил квартиру - заходи и живи или сразу сдавай и окупай ту же самую ипотеку.

Все квартиры сдаются с полной внутренней отделкой «под ключ» Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Выгодные условия на приобретение недвижимости предлагает банк «Центр-инвест»

Специалисты партнера «Тура по новостройкам», банка «Центр-инвест», рассказали, как можно приобрести квартиры в осмотренных домах на наиболее выгодных условиях. «Центр-инвест» участвует в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования и предлагает широкую линейку собственных продуктов, предоставляя клиентам честные ставки по кредитам без обязательного страхования и ограничений на досрочное погашение.

В Ростовской области сейчас наиболее популярна ипотечная программа с господдержкой на первичном рынке. В рамках госпрограммы в банке действует ставка 6,5% годовых, максимальная сумма - 6 млн рублей. Срок кредитования до 20 лет и первоначальный взнос от 15% дают возможность клиентам выбрать оптимальную кредитную нагрузку.

Для тех семей, у которых с 2018 года по конец 2022 года родился ребенок, действует «Семейная ипотека», которая позволяет приобрести новую квартиру по ставке 5,5% годовых. Максимальный срок кредитования - 20 лет. Если ипотека на покупку квартиры на первичном рынке была оформлена до рождения ребенка, то допускается снижение процентной ставки. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал или муниципальные субсидии.

Николай Парамонов, начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест». Фото: предоставлено «Центр-инвест»

- Каждый день десятки семей переезжают в новый дом с финансовой поддержкой банка «Центр-инвест». Мы точно знаем, что иногда процесс поиска и покупки занимает довольно длительное время. Формат «Тура по новостройкам» позволяет за один день сравнить сразу несколько ЖК и найти свою идеальную квартиру, а также узнать всю необходимую информацию о процессах покупки и ипотечной сделки, - прокомментировал начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов.

Узнать подробнее об ипотечных программах, рассчитать ежемесячный платеж и подать онлайн-заявку можно на сайте www.centrinvest.ru.