В Ростове наградили лучших выпускников Дона, сдавших ЕГЭ на высшие баллы в 2022 году. Фото: Екатерина Попова

Не так давно во всех донских школах прозвенел последний звонок. И вот уже вчерашние выпускники стали абитуриентами. Для ребят и их родителей нынешнее лето запомнится надолго. Ведь им предстоит пройти испытание на выносливость: поступление в вуз мечты - дело не из легких.

Чтобы подбодрить ребят перед важным стартом, «Комсомолка» по своей доброй традиции награждает самых одаренных школьников. Каждый год при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области мы приглашаем на торжественное награждение выпускников, которые сдали ЕГЭ на максимальные баллы. И искренне радует, что год от года количество умной молодежи только растет!

«СЕЙЧАС У ВАС ОСОБЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ»

«Комсомольская правда» не первый раз организовывает подобные мероприятия. Мы стремимся всегда поддерживать талантливую молодежь, перспективных и амбициозных школьников и студентов.

Елена Соболева, директор Ростовского филиала «Комсомольской правды». Фото: пресс-служба ЮФУ

С приветственным словом к гостям обратилась директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева:

- Дорогие ребята, сейчас у вас особый период в жизни. Но самое главное, чтобы каждый из вас держал себе высокую планку, а те задачи, которые вы перед собой ставили, решались всегда на пять с плюсом. И тогда у вас все получится.

Именно вам строить будущую Россию, совершать открытия, бить рекорды. И я уверена, что через время мы услышим ваши имена и будем вами гордиться.

Спасибо огромное за ваши труд и упорство. Дерзайте, идите вперед и никогда не забывайте о людях, которые все эти годы были рядом с вами - родителей и учителей. Будьте счастливы и успешны! Удачи вам во всем!

Яков Асланов, проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ. Фото: пресс-служба ЮФУ

По устоявшейся традиции мероприятие прошло в главном корпусе ЮФУ. От имени университета лучших выпускников Ростовской области поздравил проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ЮФУ Яков Асланов:

- Сегодняшнее событие значимо и для ЮФУ. Совместно с «Комсомольской правдой» мы с 2014 года поддерживаем добрую традицию, чествуя лучших выпускников Ростовской области. Отдельно хочу поздравить родителей и учителей. Ваш вклад в воспитание и развитие каждого ученика заслуживает уважения.

И, конечно, хочу поздравить ребят. Вы окончили школу, а дальше наступает более ответственный момент - поступление в вуз. И этот выбор, безусловно, важен. Именно он определяет вашу будущую профессиональную карьеру.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Десятерых знатоков русского языка поздравили кандидат филологических наук, доцент института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Андрей Рослый и заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции «Кубань Кредит» Оксана Стушкина. Они похвалили ребят за колоссальный труд и пожелали уже бывшим школьникам сделать правильный выбор учебного заведения.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по русскому языку. Фото: пресс-служба ЮФУ

- Сегодня очень большое количество стобалльников по русскому языку. Даже не знаю, как вы смогли это сделать: это невероятно сложно. Но вы молодцы, что справились, казалось, с совсем нереальной вещью. Сейчас у вас такой период, когда за вас начнут бороться лучшие университеты страны. И Южный федеральный университет в их числе. Мы будем очень рады, если вы выберете наш вуз. Желаю вам удачи и верного выбора, – обратился к талантливой молодежи Андрей Рослый.

А Оксана Стушкина отметила родителей стобалльников. Ведь без их поддержки и наставлений ничего бы не было:

- Это такая гордость - награждать талантливую молодежь, их мам и пап. Огромное спасибо родителям, что воспитали и помогли направить ребенка на правильный путь. Ребята, вы большие молодцы. Хочу пожелать, чтобы все цели, которые вы перед собой ставили, обязательно были достигнуты.

ГЕОГРАФИЯ

Еще десятерых 100-балльников по географии наградил директор института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов. Он отметил, что изучение географии – дело не из легких. Но благодаря этой науке в стране решаются сложнейшие экономические задачи.

- Вы показали лучшие результаты в Ростовской области. Вы элита нашего региона, вы лучшие выпускники и вы будущее нашей области, – обратился к стобалльникам Андрей Николаевич. - Мне как директору Института наук о Земле радостно, что среди вас есть ребята, которые выбрали сдавать ЕГЭ по географии и показали самый лучший результат в регионе.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по географии. Фото: пресс-служба ЮФУ

Географии всегда в нашей стране придавалось очень большое значение. В свое время еще в Российской империи Русское географическое общество возглавлял наследник престола. И это неслучайно. По выражению нашего президента, география наряду с историей, русским языком и литературой является одной из патриотических ценностей. Однако, помимо просветительского и воспитательного значения географии, она решает еще и экономические задачи нашей страны.

ЛИТЕРАТУРА

Литературу на «сотку» сдали всего два выпускника. Их также поздравил кандидат филологических наук, доцент института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Андрей Рослый:

- Хочу сказать тем, кто выбрал литературу: вы сделали главный выбор в своей жизни. Потому что сначала вы выбираете литературу, а потом литература начинает выбирать вас. Наш институт готовит педагогов, литературных критиков. Кто-то из наших студентов даже создал свое медиа о литературе. Мы очень ждем вас. Добро пожаловать в семью!

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по литературе. Фото: пресс-служба ЮФУ

ИНФОРМАТИКА

Десять будущих айтишников поздравил с успешной сдачей ЕГЭ представитель Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Максим Григоренко. Он отметил, что теперь перед ребятами стоит непростой выбор, от которого будет зависеть будущее.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по информатике. Фото: пресс-служба ЮФУ

- Хочу поздравить с этим выдающимся результатом. У вас за спиной 11 лет упорного труда. Перед любым взрослым человеком стоит выбор. И он должен быть решительным и грамотным. Сейчас перед вами тоже стоит выбор – выбор учебного заведения. И это очень важная часть для того, чтобы освоить навыки своей будущей профессии. Информационные ресурсы показывают развитие нашего общества. Поэтому будем рады ждать вас в Институте компьютерных технологий и информационной безопасности.

ФИЗИКА

Шестерых выдающихся будущих физиков поздравили замдекана физического факультета ЮФУ Марина Файн и начальник отдела повышения квалификации, старший преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации Юлия Лазуревская. Они напомнили ребятам, что сейчас самая горячая пора для бывших школьников. А для стобалльников – возможность поступить в лучший вуз.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по физике. Фото: пресс-служба ЮФУ

- От всего преподавательского состава я рада вас приветствовать. Как говорил древний мыслитель Конфуций, три вещи, которые никогда не возвращаются, – слово, время и возможности. Поэтому никогда не теряйте времени, не разбрасывайтесь словами и не упускайте возможности, в том числе как лучшие выпускники Дона поступить в лучший вуз Юга России, – отметила Марина Борисовна.

Кстати, физика может понадобиться не только на физическом факультете. Она нужна и при проектировании самолетов.

- Хотела вас поздравить с новым этапом вашей жизни и с окончанием выпускных экзаменов. Теперь нужно определяться со своей будущей профессией. И, если хотите связать свою жизнь с авиацией, будем рады видеть вас в стенах МГТУ ГА. Хочу пожелать вам удачи, здоровья и всего самого лучшего, – поздравила ребят Юлия Андреевна.

БИОЛОГИЯ

Шесть юных биологов получили свои призы из рук директора академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Камиля Казеева:

- Я сам несколько раз пытался сдавать биологию. Но так и не смог преодолеть порог выше 70 баллов. Так что вы большие молодцы. Вы - лучшие из лучших. И, если вы хотите связать жизнь с наукой, а не как большинство с медициной, то будем рады видеть вас в нашем институте.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по биологии. Фото: пресс-служба ЮФУ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Восьмерых знатоков того, как устроено общество, наградили призами начальник отдела консалтинга Международного центра консалтинга и образования «Велес» Алексей Щепотин и замдиректора по учебной работе Академии психологии и педагогики ЮФУ Инна Житная.

- В человеческой природе есть стремление к признанию. Ваши результаты это подтверждают. Вы - лучшие выпускники Дона этого года. Сейчас это ваш статус. 100 баллов – знак вашего усердия, усилий и вашей целеустремленности. Поэтому я хотела пожелать, чтобы вы сделали выбор, позволяющий вам в будущем совершать новые победы, – напутствовала Инна Житная.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по обществознанию. Фото: пресс-служба ЮФУ

Для многих школьников большую роль в подготовке к ЕГЭ сыграл центр образования «Велес». Ребята получили подарочные сертификаты на выбор любого учебного курса.

- Мы рады, что являемся частью вашего успеха. Ведь учителя, которые проходят у нас курсы переквалификации и повышения профессиональных навыков, затем помогают вам понять, чем вы хотите заниматься в жизни и к чему у вас лежат душа и ум. Как говорится, у самурая нет цели, есть только путь. И наша организация поможет вам найти эту цель, если вы ее еще не нашли, – отметил Алексей Щепотин.

ИСТОРИЯ

Шестерых юных историков-стобалльников поздравили бывшие выпускники исторического факультета ЮФУ - Лотошников Калуст Петрович, руководитель культурных проектов Исторического парка "Россия - моя история", и руководитель проектной деятельности Рябчевский Антон Николаевич. Они отметили, что только историкам под силу рассмотреть любое явление и науку в ретроспективе.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по истории. Фото: пресс-служба ЮФУ

- Здесь находятся лучшие по разным предметам, - обратились старшие товарищи к абитуриентам. - Делайте открытия в географии, литературе, математике, физике, а мы как историки об этом подробно напишем и увековечим, чтобы они всегда остались в истории нашей страны. А ребятам, которые выбрали историю, хочется сказать одно: вы не ошиблись. Ведь мы с вами можем рассмотреть все, что угодно, любую науку в ретроспективном развитии.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Четверых донских полиглотов наградили руководитель медиацентра ЮФУ Андрей Рослый и руководитель направления группы развития и маркетинга Ростовского филиала АО "Страховая Компания "СОГАЗ-Мед" Людмила Фоменко. Они пожелали ребятам поступить в вуз мечты. А также отметили, что знание иностранного открывает двери большим возможностям.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по английскому языку. Фото: пресс-служба ЮФУ

- Выбор профессии определяется и в жизни. Подойдите к этому серьезно и с душой, - пожелала Людмила Фоменко.

ХИМИЯ

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по химии. Фото: пресс-служба ЮФУ

В этом году на Дону осилили ЕГЭ по химии и сдали его на сто баллов 23 школьника. Наградила их памятными призами директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по химии. Фото: пресс-служба ЮФУ

- Сдать химию на 100 баллов – высший пилотаж, - поздравила ребят Елена Владимировна.

МАТЕМАТИКА

12 математиков наградил директор Института математики, механики и компьютерных технологий им. Воровича Михаил Карякин. Он отметил, что математика является основой всех наук и формирует мозг:

- Математика - прекрасный предмет. На этой науке держится все, что связано со словом «прогресс». Без математики, без той опоры, на которой стоят современные информационные технологии, современные инженерные науки и современная социология и политология, ничего бы у нас не было. Я вас всех поздравляю, а особенно тех, кто получил высший результат по математике.

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на высшие баллы по математике. Фото: пресс-служба ЮФУ

От мехмата ребята получили сертификат на прохождение онлайн-курса на электронной платформе Stepic. Теперь им просто стоит зайти на сайт, выбрать понравившийся курс, оставить заявку на сайте мехмат ЮФУ и его оплатит.

НА МАКСИМУМЕ

Среди стобалльников были и те, кому удалось набрать заветную «сотку» не по одному, а сразу по двум и даже трем предметам. Наградили выдающихся ребят партнеры мероприятия: от группы компаний «СОКОЛ» - директор по маркетингу ООО Специализированный Застройщик «ГАЛАКТИКА» Нина Чумакова, от Ростовского филиала АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" - руководитель направления группы развития и маркетинга Людмила Фоменко.

Маргарита Кудаева, набравшая в сумме по трем предметам 300 баллов. Фото: пресс-служба ЮФУ

Они вручили памятные подарки школьнице из города Шахты Маргарите Кудаевой, которая набрала в сумме по трем предметам 300 баллов. А также ребятам, набравшим 200 баллов по двум предметам.

Один из выпускников, набравший 200 баллов по двум предметам. Фото: пресс-служба ЮФУ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Высокие баллы - это пример того, что образование в Южном регионе растет, а школьники полны амбиций и энтузиазма. И, конечно, высокие результаты - возможность выбрать ребятам именно тот вуз, о котором они всегда мечтали. И мы верим, что грядущее поступление станет стартом для новых побед и свершений.

На торжественное награждение пришло более 100 выпускников с родителями. Фото: пресс-служба ЮФУ

«Комсомолка» желает всем выпускникам 2022 года исполнения всех начинаний, смелости и решительности. От вас зависит то, какой будет наша страна в будущем. В добрый путь!