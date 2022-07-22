Песня о Ростове лидирует во всероссийском конкурсе

К созданию клипа были подключены профессиональные режиссеры полнометражных фильмов. Фото: предоставлено героиней публикации.

Песня «Это Ростов» с каждым днем набирает все больше прослушиваний и просмотров. Она - участник «Всероссийского межмуниципального фестиваля-конкурс песен о городе 2022». Музыкальный трек о донской столице уже стал лидером народного голосования. Автор композиции ростовчанка Ксения Веске. «КП - Ростов-на-Дону» узнала, что вдохновило девушку на создание «оды донской столицы».

ВДОХНОВИЛА КРАСОТА

Авторскую музыку преподаватель по вокалу центра Ксения Веске пишет лет с восьми. А вот тексты песен сочинять не приходилось. «О Ростове» стала первой авторской композицией. Именно ее Ксения и подала на конкурс.

Слова и музыку к песне Ксения Веске сочинила сама. предоставлено героиней публикации.

Как признается исполнительница, мысль написать песню о Ростове у нее уже была давно, но как-то все не складывалось.

- В апреле мне позвонили — сказали, что проводится этот конкурс, - рассказывает собеседница. - Песня - сложилась, а потом - сняли клип. Именно красота города вдохновила исполнительницу на создание музыкального произведения.

На кадрах - знакомые всем ростовчанам места. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Вдоль по набережной Дона, по бульварам я пройду, - поют исполнители, которых, на самом деле, в клипе много. - Каждый уголок знакомый я люблю в Ростове-на-Дону. Посреди степей бескрайних он стоит, золотыми куполами он горит. А в это время в кадре мы видим знакомые и дорогие сердцу любого ростовчанина места: Ворошиловский мост, набережная Дона, стадион «Ростов Арена», Театральная площадь и многие другие.

- В последнее время Ростов очень преображается, - отмечает автор песни. - Прекрасные парки, прекрасные люди. И в этих местах мы попытались снять кадры видеоклипа, чтобы в них попали обычные наши красивые люди разных национальностей.

И ДАЖЕ КВАДРОКОПТЕР

К слову, на помощь педагогу пришли ее ученики, воспитанник вокального ансамбля «Каролина». Помогли в записи и участники взрослой группы «Веский аргумент», которая обычно исполняет композиции популярной эстрады. Ритмичным речитативом ростовские рэперы дополняют мелодичные звуки песни.

Признаться в любви к Ростову поспешили коллеги Ксении Веске. Фото: предоставлено героиней публикации.

А к созданию клипа были подключены профессиональные режиссеры полнометражных фильмов, которые отвечали за видеосъемку и монтаж. К процессу даже привлекли квадрокоптер — чтобы обозреть все красоты донской столицы. Звездочками в кадре стали грациозные балерины из Театра танца «Галатея».

- Мы писали эту песню и снимали клип не ради приза, - скромно подчеркивает Ксения. - Мы просто хотели творчески проявиться и оставить какой-то след в том городе, котором мы живем.

К слову, сейчас любой ростовчанин может помочь автору песни «О Ростове» набрать дополнительные минуты и часы прослушивания песни, чтобы до конца конкурса ростовская композиция стала абсолютным победителем конкурса. И, возможно, со временем такая народная композиция может стать новой визитной карточкой донской столицы.

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