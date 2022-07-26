Стометровые очереди за водой и слезы благодарности: донские пожарные 100 дней помогали жителям Донбасса

За день донские спасатели подвозили до 560 тонн воды жителям Донецка и Макеевки. Фото: предоставлено героем публикации

Ровно 100 дней пожарные из Ростовской области снабжали водой жителей Донецкой Народной Республики. Еще 15 апреля поступил приказ министра МЧС России выдвинуться колонной из 10 пожарных автоцистерн в Донецк на подвоз воды людям. Что увидели наши спасатели в Донецке и Макеевке, рассказал старший колонны — замначальника Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной пожарной службы Иван Рябцев.

СЕМЬЯ УЗНАЛА ИЗ НОВОСТЕЙ

37-летний Иван Рябцев из Азова на службе в МЧС уже двадцатый год. Когда поступил приказ ехать на Донбасс, без раздумий отправился выполнять задание. А зная, что семья будет переживать, сказал, что просто заступил на очередную смену.

14 сотрудников МЧС сто дней подвозили жителям Донбасса воду и помогали на тушении пожаров. Фото: предоставлено героем публикации

- Через сутки пришлось сказать, что мы неподалеку на задании находимся, а уже через какое-то время из сводки по телевизору домашние узнали, куда мы уехали, - рассказывает пожарный. - Готовились, мысленно себя настраивали, что все будет хорошо. Помолились, батюшку знакомого попросили за нас молиться и поехали.

На десяти машинах выехали 14 пожарных из Ростова, Азова, Сальска, Волгодонска, Таганрога, Батайска, Вешенской, из Родионово-Несветайского, Красносулинского и Кашарского районов.

«СЕГОДНЯ БУДЕМ КУПАТЬСЯ»

Иван вспоминает ,когда донская колонна въехала в Донецк ночью, он казался тихим, вымершим городом — полная тишина, никаких людей на улицах, встречных автомобилей. Им дали пару часов отдохнуть с дороги, а потом пришла первая разнарядка на подвоз воды населению, и началась работа без выходных.

Часто приходилось делать дополнительные рейсы, если воды людям не хватало. Фото: предоставлено героем публикации

- Запомнились стометровые очереди людей. Мужчин работоспособных почти не было. В основном, приходили женщины, дети, старики с ведрами, бутылками, баклажками, - вспоминает Иван. - Даже детки шли с майонезными ведерками по литру и меньше, также стояли в очереди, набирали водичку и вместе с родителями несли ее домой — делали общее дело.

Наши парни слышали много добрых слов. Местные жители даже пытались вручить спасателям овощи и фрукты - сами нуждались, но от всей души хотели отблагодарить.

- Когда мы приехали в Калининский район города, где люди были уже неделю без воды, к нам подошла бабушка с внуком на руках. Ей было тяжело, она инвалид. Попросила подъехать с цистерной к ее двору, - возвращается к воспоминаниям собеседник. - Это всего в ста метрах от места раздачи. И когда мы налили ей воды, повернулась к нам со слезами на глазах и говорит: «Спасибо вам, ребята! Сегодня будем купаться».

За водой ходили и взрослые, и дети. Фото: предоставлено героем публикации

560 ТОНН ВОДЫ В ДЕНЬ

Помогали донские спасатели и при тушении пожаров — подвозили воду. Например, при тушении склада мебели в Куйбышевском районе Донецка, в который попало несколько снарядов иностранного производства.

- Мы видели такое бесстрашие в глазах донецких пожарных, которые, несмотря на прилет снарядов, продолжали выполнять свой долг, - с уважением в голосе произносит спасатель.

С утра до ночи пожарные цистерны возили людям воду. Каждая машина вмещает восемь тонн воды, в день они отправляются в 6 - 7 рейсов. То есть в день десять машин развозили до 560 тонн воды. Если по плану был один рейс, а людям воды не хватало, привозили еще. Так что, рабочий день был ненормированный.

Местные жители в благодарность даже пытались вручить фрукты и овощи. Фото: предоставлено героем публикации

Немного брали питьевой воды в городском водоканале, а еще на территории Донецка работает четыре станции комплексной очистки воды МЧС России. Воду забирают в местных водоемах и пропускают через сложную систему очистки.

СЫН ОТ ОТЦА НЕ ОТХОДИТ

Ровно через 100 дней наши парни отправились домой. Признаются, было страшно, но, если придется снова отправиться в такую командировку, поедут, не задумываясь.

- В сам момент работы не думаешь об этом. У тебя есть задачи, которые необходимо выполнить. Да и глядя на работу донецких пожарных, хочется быть им поддержкой. Показать, что все мы — братство, - говорит Иван.

Вернувшихся домой спасателей чествовало руководство. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Дома главу семьи встретили со слезами счастья на глазах: супруга Анастасия с 13-летней дочкой Викой накрыли стол, за ним собрались родные и друзья. А полуторагодовалый сынок Вова третий день уже от папы не отходит.

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