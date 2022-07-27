Депутаты законодательного Собрания Ростовской области обсудили вопросы по оказанию психологической помощи населению

Ирина Жукова заметила: очень важно, чтобы психологическая помощь людям оказывалась не только платно. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

Во вторник, 26 июля, в формате делового завтрака депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили вопросы, касающиеся доступной психологической поддержки для жителей донской столицы и области: а именно - регулирования профессиональной психологической деятельности и качество предоставляемых услуг, нехватку кадров педагогов-психологов в школах, работу «кризисного телефона доверия», проблемы социально-психологической адаптации участников специальной военной операции и членов их семей и другие вопросы.

Мероприятие прошло под руководством председателя комитета Заксобрания региона по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирины Жуковой. В заседании также приняли участие депутаты донского и молодежного парламентов, руководители по развитию молодежного телефона доверия, члены профессиональной психологического сообщества и волонтеры.

ДОСТУПНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ

Как рассказала Ирина Анатольевна, сегодня психологическая помощь обретает новый вектор развития. После начала специальной военной операции в нашей стране стало намного больше людей, которым требуется психологическая помощь и поддержка. И здесь речь не только о самих солдатах, но и о простых жителях, которым психологически тяжело сталкиваться с потоком непроверенной и недостоверной информации.

- К сожалению, оказание психологической помощи в целом сегодня абсолютно не урегулировано законодательно. Я считаю, что это катастрофа, когда любой человек может объявить себя психологом, выставить свою страницу в соцсетях и оказывать людям на платной основе якобы психологическую помощь, - заявила Ирина Жукова. - Такая псевдопомощь не только не выводит людей из психологического тупика, но и усугубляет проблему.

Также глава комитета обратила внимание, что психологическое сообщество подтверждает необходимость скорейшего принятия федерального закона о психологической помощи. Более того, в 2014 году в Госдуму уже вносили закон о психологической помощи, но его отклонили из-за отсутствия финансирования.

Главная проблема заключается в том, что оказание психологической помощи в целом сегодня абсолютно не урегулировано законодательно. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

ИНИЦИАТИВА, ВАЖНАЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Депутаты Законодательного Собрания отмечают высокую востребованность инициативы в области оказания психологической помощи населению.

- Очень важно, чтобы психологическая помощь людям оказывалась не только платно, - подчеркнула Ирина Анатольевна. - Потому что услуги психолога сегодня на рынке очень недешевы, и позволить себе обратиться к специалисту может далеко не каждый человек. Поэтому мы, как органы власти, должны обеспечить людям доступность психологической помощи, разработать такую законодательную инициативу, которая будет поддержана и в нашем регионе, и будет иметь перспективу на федеральном уровне.

Как напомнил председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев, по поручению Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко на Дону с февраля работает Центр правовой помощи гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской народных республик.

- Центр оказывает бесплатные правовые консультации всем желающим, - рассказал Александр Косачев. - За время работы к нам поступило уже более 3,5 тысяч обращений. Нас консультируют Адвокатская палата Ростовской области, Ростовское региональное отделение Ассоциации юристов России.

Также Александр Сергеевич заметил, что в последнее время появились обращения, связанные с получением психологической помощи. Центр продолжает свою работу и расширяет компетенции и возможности.

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

По словам члена психотерапевтической лиги и руководителя службы Молодежного телефона доверия Анастасии Евдокимовой, в течении последних лет кризисы, c которыми столкнулось общество, требуют принятия дополнительных мер

- Наша организация была создана в 90-х годах. Первоначально это был телефон для детей и молодежи, но мы принимаем звонки абсолютно всех абонентов, - поясняет Анастасия Валерьевна. - Это оперативная скорая помощь для человека, оказавшегося в психологическом кризисе.

По словам эксперта, за последний месяц специалисты получили более 450 обращений — по телефону и на сайте.

По итогам делового завтрака комитет донского Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике выработал ряд рекомендаций, среди которых - проработать обращение в адрес Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина о необходимости принять федерального закона «О психологической помощи населению», а также подготовить обращение к Правительству Ростовской области о необходимости создать «Единый телефон доверия» по аналогии с системой «112» и другие.