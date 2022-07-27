Погода в Ростове-на-Дону на август — 2022: жара до +37 градусов, дожди и грозы ожидают жителей региона

В августе дождей будет немного, а вот жара - каждый день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на август — 2022 обещает быть по-настоящему летней. Третий месяц лета уже на носу, и если кому-то из ростовчан не хватило жары в июне и июле, то в августе ее получат сполна. Столбики термометров редко будут днем опускаться ниже 30 градусов жары. Синоптики ростовского гидрометцентра рассказали «КП — Ростов-на-Дону» чего стоит ждать от погоды в донской столице и Ростовской области в августе.

Как рассказала ведущий синоптик ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова, экстремальными температурами август дончан не напугает. Нас ждет привычная жара.

- Август по температурному режиму ожидается около нормы, а по количеству осадков около и меньше нормы, хоть в отдельные дни месяца ожидаются, - комментирует Ольга Геннадьевна.

Пока жара держится, купальный сезон продолжается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самой жаркой будет первая декада месяца — с первого по десятое августа, предупреждает синоптик. - В первой декаде будет преобладать циклонический характер погоды. В отдельные дни ожидаются дожди, грозы. Наибольшая их вероятность - во второй половине дня и вечером. Лишь в начале и конце декады распространится влияние антициклона, и в эти дни осадки не ожидаются, - уточнила Ольга Чупрова.

Что касается температуры в первой декаде августа, то ночью столбики термометров будут показывать от +17 до +23 градусов в зависимости от территории, а днем — от +28 до +33 градусов. Причем на юге и востоке области традиционно будет жарче — до +37 градусов в дневные часы.

Во второй и третьей декадах мы не то чтобы почувствуем дыхание осени, то ночи станут чуть прохладнее — от +14 до +20 градусов. А днем температура воздуха ожидается на уровне от +27 до +33 градусов.

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