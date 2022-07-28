Алексей Логвиненко провел личный прием жителей Ростова

Через месяц родители Левенцовки смогут отвести малышей в новый детсад. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел личный прием граждан. Проблемы, с которыми пришли люди, касаются тысяч жителей донской столицы: это дороги, по которым проходят десятки маршрутов общественного транспорта, детский сад рядом с домом и другие важные вопросы. Рассказываем подробнее, какие проблемы ростовчан будут решены по итогам личного приема.

К СЕНТЯБРЮ — НОВЫЙ ДЕТСАД

Молодая мама Анастасия Бондаренко спрашивала, когда сможет водить ребенка в новый детский сад в микрорайоне Левенцовском. Речь идет о садике № 25, который строится на улице Еременко.

Как рассказал глава, возведение детсада на 140 мест обошлось в 236 миллионов рублей, из которых 21 миллион — из местного бюджета.

- Работы стартовали весной 2020 года. Двухэтажное здание с бассейном возвели. Уже выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию. Получить лицензию и открыть детсад планируется до конца августа. Также мы рассмотрим возможность открытия в этом саду ясельной группы, - объяснил ростовчанке Алексей Логвиненко.

А пока молодая мама сможет водить своего малыша в детсад № 86.

ИСКЛЮЧИТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ

Жительница улицы Пешкова Ольга Григорьян обеспокоена тем, что во время сильных ливней постоянно происходит подтопление и домов, и дороги. Как уточнили в администрации, это территория в водоохранной зоне ручья Безымянного. Сейчас водопропускное сооружение на временный баланс приняло Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. А в январе объект должен перейти в муниципальную собственность.

- После будет рассмотрен вопрос о выделении средств на его реконструкцию. Сейчас Управление благоустройства и лесного хозяйства, администрация Ворошиловского района и дорожные службы работают над увеличением объема пропуска воды сооружением и недопущению перелива ее на проезжую часть, - заверил сити-менеджер.

ДОРОГИ И ЖКХ

Сергей Усаченко от имени жителей дома по проспекту Стачки, 233, просил обустроить новую контейнерную площадку. И получил ответ, что средства на эти цели из городского бюджета уже выделены — около 700 тысяч рублей. Работы по обустройству площадки планируется выполнить в сентябре этого года: на ней появятся пять новый контейнеров для сбора мусора.

Эдуард Даллякян просил заасфальтировать дорогу на улице Дарвина. Участок протяженностью более 700 метров сейчас имеет смешанное покрытие — щебенка вперемешку с грунтом и битым асфальтом. Глава порадовал жителей: деньги на это уже выделены - средства предусмотрели еще на июньском заседании Думы. Работы обойдутся бюджету почти в 25 млн руб.

- Помимо асфальтобетонного покрытия сделаем тротуар и бордюры. 25 июля с подрядчиком заключили муниципальный контракт. Сдать объект планируется в апреле 2023-го, - рассказал градоначальник.

Еще раньше дорожники придут на улицу Шеболдаева: ее ждет ямочный ремонт. С этим вопросом пришел ростовчанин Виталий Беликов. Действительно, нагрузка на эту дорогу высокая: она подъездная к одиннадцати улицам частного сектора, по ней едут автобусы 19-ти маршрутов общественного транспорта. Специалисты муниципального дорожно-строительного предприятия нашли разрушения а участке от улицы Цезаря Куникова до площади Народного Ополчения.

- Полностью привести в порядок данный отрезок дороги планируется к концу этого месяца, - проинформировал Алексей Валентинович.