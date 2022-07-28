Выгодная ипотека в Ростове-на-Дону: какие программы предоставляют самый низкий процент для заемщиков. Фото: пресс-служба Банка КБ «Центр-инвест»

Приобретение жилья и выбор ипотечной программы — важное событие, поэтому необходимо тщательно разобраться с процессом покупки и выяснить, на какие условия кредитования можно рассчитывать. К тому же, в последнее время благодаря господдержке в России было запущено множество льготных программ, которые предоставляют выгодные условия для приобретения недвижимости. Так какие программы существуют, и кто может рассчитывать на льготные условия?

Ипотека для IT- специалистов

Банк «Центр-инвест» реализует государственную программу для ИТ-специалистов, а также предлагает собственную (на которую мы и рекомендуем обратить особое внимание). По программе банка приобрести жилье могут все специалисты ИТ-отрасли, в том числе те, кто занимается обучением в области информационных технологий. Кредит предоставляется по ставке 5,4% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10%. Важным преимуществом льготной программы банка «Центр-инвест» является отсутствие обязательного страхования и ограничений по досрочному погашению.

Льготная программа банка действует в рамках сотрудничества с Правительством Ростовской области с целью сохранения ИТ-потенциала Юга России.

Начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов. Фото: пресс-служба Банка КБ «Центр-инвест»

- Мы участвуем во всех госпрограммах для сферы ИТ, но также рады предложить собственные льготные условия, которые доступны для большего количества специалистов отрасли. В отличие от госпрограммы, ипотека банка доступна для всех специалистов ИТ-отрасли, в том числе для преподавателей, и позволяет приобрести недвижимость без ограничений максимальной суммы кредитования и требований к объекту недвижимости — прокомментировал начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов.

Сельская ипотека

Программа «Сельская ипотека» позволяет приобрести жилье на сельских территориях и агломерациях. Ставка 2,75% годовых действует на протяжении всего срока кредитования, максимальная сумма — 3 млн рублей. Кредит можно взять на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10%.

Программа была инициирована Министерством сельского хозяйства, и банк «Центр-инвест» одним из первых в стране приступил к ее реализации. С марта 2020 года уже более 1900 семей стали счастливыми обладателями жилья по данной программе или строят собственный дом в сельской местности.

Фото: пресс-служба Банка КБ «Центр-инвест»

Семейная ипотека

Ипотечные продукты банка помогают решить жилищный вопрос для многих семей. Особой популярностью у клиентов банка «Центр-инвест» пользуется семейная ипотека с господдержкой. Она позволяет приобрести недвижимость на первичном рынке по ставке 5,5% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Воспользоваться предложением могут все семьи, в которых с 1 января 2018 года родился ребенок.

Льготная ипотека на первичном рынке

По льготной ипотечной программе ставка для покупки жилья на первичном рынке составляет 6,5%. При этом, как и во всех программах банка, нет условий об обязательном страховании и ограничений по досрочному погашению. А срок кредитования до 20 лет и первоначальный взнос от 15% дают возможность клиентам выбрать оптимальную кредитную нагрузку.

В рамках программы можно приобрести квартиру, дом, в том числе с земельным участком, а также получить финансирование на строительство. Максимальная сумма кредитования — 12 млн рублей для Москвы и 6 млн рублей для других регионов России.

Фото: пресс-служба Банка КБ «Центр-инвест»

Зеленая ипотека

В банке «Центр-инвест» также существует возможность получить льготную ставку при покупке недвижимости с повышенным классом энергоэффективности.

Льготная программа «Зеленая ипотека» позволяет приобрести квартиру с энергоэффективностью класса А++, А+, А по ставке от 7,5% годовых. Первоначальный взнос начинается от 10%, максимальный срок ипотеки составляет 20 лет.

Эксперты отмечают, что сейчас самое подходящее время для покупки жилья. А разнообразные льготные программы позволят это сделать с наибольшей выгодой.

Банк «Центр-инвест» участвует в реализации всех государственных программ по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предоставляет широкую линейку собственных кредитов.

Узнать подробнее об ипотечных программах, рассчитать ежемесячный платеж и подать онлайн-заявку можно на сайте банка.