В Ростове градозащитники спасают дом, в котором родился и вырос главный архитектор Еревана

Отчий дом архитектора Марка Григоряна находится в аварийном состоянии. Фото: предоставлено Меружаном Арутюняном.

Город Нахичевань-на-Дону оставил своим потомкам много славных страниц истории и прекрасных зданий, напоминающих об армянских купцах и местной интеллигенции конца 19 — начала 20 века. Сегодня в Нахичевани одним из памятников той эпохи выступает разрушающийся дом Вардереса Тер-Крикорова, по адресу 20-я линия, 11/22, в котором родился Марк Григорян, будущий главный архитектор города Ереван.

«КП-Ростов-на-Дону» узнала у активистов из ростовского движения «МойФасад» Меружана Арутюняна и Левона Гаспаряна, которые недавно провели в доме субботник, что поможет сохранить старинный дом и представляет ли это аварийное строение опасность для окружающих.

ДОМ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ЕРЕВАНА

Во время субботника с козырька над цокольным проходом здания общественники собрали порядка 30 упавших кирпичей. Меружан с Левоном обошли дом вокруг и собрали весь мусор, который бросили прохожие за баннер и на лестницу, ведущую в цокольный этаж. Наверное, родившийся здесь Марк Григорян и в страшном сне не мог представить, как будет выглядеть его отчий дом в 2022 году.

Активисты убрали мусор около дома Марка Григоряна. Фото: предоставлено Меружаном Арутюняном.

Семья Марка была репрессирована, а сам он уехал в столицу Советской Армении, где продолжил обучение в Ереванском государственном университете. Впоследствии в 1939 году бывший житель города Нахичевань-на-Дону стал главным архитектором города Ереван. Марк Григорян спроектировал одно из самых красивых зданий в Армении – хранилище истории Матенадаран.

– Поэтому и очень обидно, что сейчас ничего не делается, чтобы дом просто не умирал, - сожалеет Меружан Арутюнян. – За последние десять лет из дома, где еще жили люди, он дошел до вот такого плачевного состояния. С нашей стороны было много попыток связаться по этому вопросу с официальными лицами, но никто не хочет этим заниматься.

Сейчас над домом нет крыши, поэтому осадки разрушают здание очень активно. Фото: предоставлено Меружаном Арутюняном.

Активисты пытаются привлечь больше людей к субботникам, но откликаются единицы. Люди опасаются за свою безопасность в стенах зданиях и возле него. Что касается возможности реконструкции дома, то здесь ситуация сложная. По словам общественников, проблема заключается в том, что часть квартир не выкуплена. Получается, что дом принадлежит не только району, но и каким-то частным собственникам.

Внутреннее помещение дома напоминает джунгли. Фото: предоставлено Меружаном Арутюняном.

СЛЕДЫ БЫЛОЙ РОСКОШИ

Если сегодня зайти в дом, то там и сейчас можно увидеть следы былой роскоши: лепнину и фрагменты рисунков. Вместо обоев стены были украшены красивыми узорами, изображениями людей и каких-то действий - все сохранилось даже под открытым небом, дождями и снегом.

- Если бы кто-то обратил на это внимание, сделал навес над зданием, чтобы оно не разрушалось, то можно было бы его сохранить, - считает активист. - Обидно, что на него не обращают внимания.

Внутри стены дома разрисованы тематическими рисунками. Фото: предоставлено Меружаном Арутюняном.

Сейчас в доме нет крыши, частично отсутствуют окна. Оставшиеся перекрытия того и гляди рухнут вниз. Внутреннее помещение дома заросло сорняками.

- И это памятник архитектуры федерального значения, знаковый дом для района, Ростова, Нахичевани и для Республики Армения, - печально отмечает активист.

Не уверен собеседник и в безопасности строения.

- Когда в этом доме еще жили люди, двор приводился в порядок и охранялся. - сокрушается Меружан Арутюнян. - А сейчас – свободно заходи. При этом здание небезопасно. Если туда полезут играть дети, то они могут там разбиться. Нет уверенности и в устойчивости его стен.

Оставшиеся перекрытия того гляди рухнут вниз. Фото: предоставлено Меружаном Арутюняном.

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