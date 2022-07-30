«Это мой маленький бизнес»: как предприимчивые ростовчане зарабатывают на продаже автографов Юрия Шатунова и других знаменитостей

На автографах звезд, особенно тех, которых уже нет в живых, пытаются заработать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не прошло и недели с похорон Юрия Шатунова, как предприимчивые любители подзаработать тут же решили выставить на продажу разные диски, фотографии и плакаты с автографом звезды. Оно и не мудрено, ведь теперь все это сродни музейного экспоната. Скромные товарищи просили за лот не больше тысячи рублей, ну а те, кто понаглее, смело ставили ценник с четырьмя нулями и ждали отклика от преданного фаната «белых роз». И, если в первые дни самым дорогим товаром был билет с автографом за 10 тысяч рублей, то в день похорон на ростовских досках объявлений появился лот в двое дороже.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» решили узнать, чем же так примечателен диск по цене ювелирки, как он попал к продавцу, а также сколько еще можно заработать на автографах богатых и знаменитых.

ДИСК С АВТОГРАФОМ ПО ЦЕНЕ ЮВЕЛИРКИ

После смерти солиста группы «Ласковый май» все самые ценные экспонаты вовсю продают на местных досках объявлений. Казалось бы, мы видели все, но не тут-то было: онлайн-продавцы припасли для фанатов тот самый козырь в рукаве. Так, на днях, мы наткнулись на объявление о продаже диска с автографом Юрия Шатунова за 20 тысяч рублей. Деньги не маленькие, оттого и интересно, что же там за пластинка такая. Может автор буквально вырывал диск из рук кровожадных фанаток, иначе как объяснить завышенную стоимость?

Получив автограф звезд на концерте, некоторые спустя годы решают их выгодно продать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы узнать все поподробнее, решили лично написать автору публикации. Уже спустя час некий аноним на другом конце сети сообщил, что товар все еще можно купить. Более того, по словам товарища, Юра Шатунов лично расписался на диске во время концерта в Краснодарском «Баскет холле» в 2016 году. Увидев, что собеседник не очень-то разговорив, продолжаю его допытывать: «Решили продать после известных событий?» На что господин с уверенностью заверяет: «Почему нет? Это мой маленький бизнес».

«СВОИ СЕКРЕТЫ НЕ РАСКРОЮ»

После такого сообщения становится еще интереснее: что же там за бизнес такой, и сколько на нем можно заработать? Оказалось, мужчина занимается продажей автографов знаменитостей, но человек он не публичный и о тонкостях процесса говорить не намерен.

– Слава мне не нужна. Да и секреты свои рассказывать не хочу, - четко дал понять собеседник.

На волне переживаний поклонников о кончине певца цены на памятные вещи подскочили. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обидно, конечно, ну ладно - не трагедия. Ведь в открытом доступе на сайте есть все актуальные и даже проданные товары автора.

Здесь уже знаменитая фотография Шатунова с автографом за 10 тысяч, подпись Сергея Шнурова на книге за три тысячи, а также различные плакаты с подписями зарубежных и отечественных звезд от 500 рублей за каждую. Винтажные футболки с рок-фестивалей от 2 до 5 тысяч за штуку, автографы на виниловых пластинках от тысячи и выше и даже бесценные подписи Василия Ланового, Бориса Клюева, и Ирины Муравьевой.

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Кроме того, есть и уже проданные позиции, например автограф зарубежной рок-звезды за 20 тысяч и плакат группы «Комбинация» с подписями всех участниц. Почти в каждом объявлении автор уверяет, что каждый лот подписан знаменитостями собственноручно во время концертов, спектаклей и публичных автограф-сессий. Мы почитали, что при большом спросе такой вот «маленький бизнес» может принести его владельцу от 50 до 70 тысяч в месяц. Что ж, кажется, пора пошерстить в домашних архивах. Возможно, где-то в чертогах лоджии завалялись несколько плакатов, ну а вдруг?

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