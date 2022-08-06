"Каждый день новый город и пляжи": Почему ростовчане выбирают для путешествий дома на колесах

Ростовчане продают и сдают трейлеры в аренду. Фото: предоставлено героиней публикации.

Дома на колесах - увлечение молодых. Фото: предоставлено героем публикации.

Летом 2022 года отдыхающие хлынули на российское побережье в поисках "недорогих отелей" и "свободных пляжей". Вот только отели взвинтили цены на проживание, а близлежащие места купания набились до отказа туристами так,что яблоку негде упасть.

Альтернативой официальному месту проживания во время поездки на море могут быть кемпинги, где можно разместиться в палатке, или же в доме на колесах. Можно также приехать туда со своим трейлером и арендовать место в оборудованном месте.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» ознакомилась с предложениями о продаже и аренде мобильных домов на бесплатных досках объявлений, а также пообщалась с их владельцами, которые рассказали о плюсах и минусах путешествии таким способом.

ОТ ЮГА ДО ВОЛГИ

Житель Суворовского микрорайона Ростова Сергей продает свой дом на колесах «в отличном техническом и косметическом состоянии». В трейлере - немецкое газовое автономное отопление, газовая плита с двумя комфорками, газовый холодильник, душ с раковиной. Владелец даже недавно поменял пол в своем мобильном доме.

- Короче... можно смело цеплять и ехать на море! - резюмирует Сергей.

Дома на колесах - увлечение молодых. Фото: предоставлено героем публикации.

Однако сам на вопрос «Почему продаете?» отвечает, что уже наигрался.

- Это хорошая игрушка для молодежи, когда все горит, хочется вперед к новым достижениям, - признается владелец дома на колесах. - А когда это все выгорает, то приходят другие интересы. Человек растет, и игрушки для него становятся другими.

47-летний Сергей успел поехать вместе с трейлером по Югу России и по Волге. По размеру трейлер немаленький, поэтому и транспортировать его приходилось на большой Subaru с механической коробкой передач. Сейчас владелец готов отдать часть своей жизни за 400 тысяч рублей. А за сколько покупал пять лет назад, даже не помнит — другие были цены.

В трейлере есть все необходимое: кузня с плитой и холодильником, спальные места.

Самое продолжительное путешествие, на Волге, заняло у путешественника около месяца. По его словам, дольше — уже надоедает.

— В этом приключении было все — рыбалка, водка, женщины — весь спектр, — рассказывает владелец дома на колесах. — А потом все — раз и надоело. И хочется домой на покой. Теперь устаю быстро. Мы в последнее время по месту ездим. Когда у супруги был день рождения, оттащили трейлер на озеро и пожили там два дня, вспомнили молодость. Сейчас нам два дня отдыха уже хватает.

Передавать детям свой дом на колесах у Сергея не получится, поскольку сын ушел в море, а дочь считает такой образ жизни пустой затеей.

РОСТОВ-СОЧИ-КРЫМ

Ростовчанка Марина покупала смарткемпер для того, чтобы путешествовать. Но сейчас, когда они с семьей находятся дома, владельцы дома на колесах сдают его в аренду. В трейлер Марины, судя по спальным местам, помещаются двое взрослых и двое детей. В трейлере предусмотрены кухонная зона с увеличенным баком для воды, раковиной, газовой плитой, ящики для хранения, место для холодильника, солнечная батарея, аккумулятор, автономный обогреватель, маркиза от солнца, москитные сетки. Есть в мобильном доме даже смарт-телевидение с интернетом.

В смарткемпере помещаются двое взрослых и двое детей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сами владельцы автоприцепа ездили с ним на Азовское и Черное моря, побывали в Крыму, в Бахчисарае. Заезжали и в Сочи.

- На нашем побережье очень много оборудованных кемпингов, - рассказывает путешественница, которая только что вернулась из двухнедельной поездки в Крым. - В них есть подключение к электричеству, душ, туалет, детские площадки. Там есть и место расположиться не только кемперу, но и палатку можно поставить. Конечно, не в такой мере, как за рубежом. Но у нас эта тема очень развивается.

Неплохой кемпинг, отмечает Марина, это «9-й километр», который расположился за Джубгой, если ехать в сторону Туапсе. Они с семьей там ни раз уже отдыхали. В этом кемпинге есть и кафе, и детские площадки, и душ с туалетом, а еще - охрана. С мобильным домом удобно ездить по Крыму — каждый день новый город, новые пляжи. Сидеть на одном месте в отеле 10 дней было бы скучно, считает путешественница.

Подобные марининому смарткемперу трейлеры производят в России. Они маленькие, компактные. Поэтому его может утащить самая малогабаритная легковушка. Чтобы забронировать трейлер, водитель должен иметь права категории В и стаж не менее 3 лет. Сама аренда обойдется от 3 до 1,6 тысячи рублей — в зависимости от срока аренды.

А КОМУ-ТО И В РОСТОВЕ ХОРОШО ОТДЫХАЕТСЯ

Кого-то вместе с трейлером тянет на моря и в горы, а кого-то устраивает и солнечный Ростов-на-Дону, где есть пляж в Левобережном парке и родник с чистой холодной водой на Парамоновских складах. Так житель Таганрога Роман Романыч решил устроить себе отдых и поселился в своем доме на колесах почти рядом с набережной Дона.

— Я служил и заработал себе на мечту — вот этот трейлер, — рассказывает счастливый обладатель дома на колесах. — Знаешь, сколько стоит? Кучу денег пришлось отдать.

Ростовчане продают и сдают трейлеры в аренду. Фото: предоставлено героиней публикации.

В гости к Роману Романычу иногда заходит его друг Сан Саныч. А спасаться от жары они ходят на Парамоновские склады. Но скоро любители путешествий отправятся в Крым, чтобы в полной мере ощутить ветер странствий и соль Черного моря.

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