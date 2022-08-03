Что известно о жесткой посадке легкомоторного самолета в Ростовской области

Самолет выполнял сельскохозяйственные работы. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тацинском районе. Инцидент произошел во второй половине дня 2 августа.

По предварительным данным, самолет «Бекас» проводил агрохимические работы в районе хутора Алифанов. Около 14 часов он начал приземляться, но посадка оказалась жесткой. На месте были повреждены линии электропередач.

В «Бекасе» находился только пилот. Мужчина не пострадал и отказался от госпитализации. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. По факту инцидента организована доследственная проверка.

— Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба, — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

По результатам мероприятий будет принято решение.

Самолёт Х-32 «Бекас» изначально создавался как учебно-тренировочный, однако в настоящее время его применяют в сельском хозяйстве. Судно неоднократно проходило прочностные и летные испытания.

Напомним, в последний раз ЧП с участием «Бекаса» произошло в 2016 году в Сальском районе. Выполнявший сельскохозяйственные работы самолет потерпел крушение, находившийся в нем пилот погиб. Тогда правоохранители выяснили, что «Бекас» принадлежал частному лицу, а полет не был санкционирован.

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