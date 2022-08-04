При столкновении катеров в Таганрогском заливе водителя порезало винтом, пассажир погиб

Следователи предполагают, что инцидент произошел из-за нарушений правилбезопасности. Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

В Ростовской области следователи установили обстоятельства столкновения двух маломерных судов в акватории Таганрогского залива. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Подробности происшествия рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в конце июля недалеко от села Приморка в Неклиновском районе. Возле берега столкнулись два катера. В итоге одного из водителей порезало винтом. Пострадавшего доставили в больницу. Пассажир от тяжелых травм скончался почти сразу после удара.

На место выехали сотрудники следственного отдела на транспорте. Они осмотрели место происшествия и поврежденные судна. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном».

— Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления, — прокомментировали в следственном управлении на транспорте.

Ранее похожее происшествие случилось в реке Дон в Аксайском районе. Тогда столкнулись два катера, на борту которых находилось четыре человека. В результате погиб 78-летний мужчина.

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