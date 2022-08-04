«Главное – довезти!»: Как детская мечта доктора Королькова спасает жизни ростовчан

Евгений Корольков работает на подстанции № 5 в Ростове-на-Дону. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Евгений Корольков работает на подстанции № 5 в Ростове-на-Дону. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Вот уже вторую неделю на сайте rostov.kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

«МЕЧТАЛ БЫТЬ ВРАЧОМ С САМОГО ДЕТСТВА»

Один из лидеров нашего голосования - врач выездной бригады скорой помощи. Евгений Корольков. Он работает на подстанции № 5 в Ростове-на-Дону.

- Я всегда мечтал быть врачом. С самого детства, - признается доктор. - Поступил в медучилище и работал фельдшером здесь же, на подстанции № 5. Потом - мединститут и диплом терапевта, а далее - ординатура по скорой помощи. Вот так теперь и работаю на скорой врачом. И знаете, за все эти годы ни на секунду не пожалел о своем выборе, как бы трудно не было.

По словам Евгения, работа требует полной самоотдачи. Но дома понимают и поддерживают: супруга Королькова – тоже медик.

- За смену приходится сталкиваться с разными людьми, их судьбами, разными ситуациями. Всегда экстренными. Так что действовать нужно быстро. И тут очень важны твои знания и опыт, - признается врач.

«РАДИ ТАКИХ МОМЕНТОВ И ЖИВЕМ!»

Никогда не забудет Евгений Корольков 42-летнего пациента, к которому однажды приехал.

- Мужчина случайно выронил из рук циркулярную пилу-«болгарку», и она повредила ему ногу и бедренную артерию, - вспоминает врач. - При такой травме человек может истечь кровью за считанные секунды. В итоге, я наложил пациенту жгут. Руками зажимал его раны, пока машина «скорой» мчала нас в стационар.

Пациента быстро довезли до городской больницы скорой медицинской помощи. А там его уже ждали сосудистые хирурги, все было готово к операции.

- Главное - было довезти его живым, - улыбается доктор. – Доставил. Из машины - сразу на каталке в операционную. Потом узнал, что с ним все хорошо и из больницы он ушел на своих двоих.

Вот так: и жизнь человеку спасли, и ногу сохранили. Медик говорит, что это результат слаженной командной работы.

- Пациент поблагодарил врачей. Сказал огромное человеческое спасибо, - вспоминает доктор Корольков. - Вот ради таких моментов и живем, и работаем!

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Это вечное движение скорых не останавливается ни на минуту в нашем городе уже много лет. Заступили на смену - получили вызов - примчались туда, где срочно нужна медицинская помощь - считанные секунды на принятие решения, от которого зависит жизнь человека - капельницы, уколы, непрямой массаж сердца, фиксирующие «шины» или жгуты, госпитализация - короткий отдых по возвращению на подстанцию – и снова на вызов, снова – в бой! Ведь работа на скорой - это всегда работа на передовой! (подробности)