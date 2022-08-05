Ростовчанка отправила полсотни посылок с бронежилетами и касками по почте в Европу

На почту ростовчанка приходила уже с готовой упакованной посылкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Какие товары контрабандисты предпочитали перебрасывать через российско-украинскую границу? Как расследуется на Дону пока единственное в своем роде уголовное дело о мошенничестве с кешбэками при покупке билетов на поезда? И для чего ростовчанка незаконно скупала каски и бронежилеты российского производства и тайно пересылала их в страны Европы?

Об этом и многом другом в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на частоте 89,8 FM рассказал гость передачи «Люди в погонах» – замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления на транспорте МВД России по СКФО Глеб Кретенчук.

Ведущая программы "Люди в погонах" Татьяна Лысенко и гость студии Глеб Кретенчук. Фото: Кристина Круговых

КОНТРАБАНДА НА 27 МЛН РУБЛЕЙ

- Глеб Геннадьевич, при слове "контрабандисты" почему-то сразу вспоминается советская комедия "Бриллиантовая рука", про переправлявших золото-бриллианты в гипсе шайку. А если серьезно, то какие товары сегодня в ходу у контрабандистов?

- В последние годы наиболее «ходовым» товаром стали табачные изделия. Такую контрабанду к нам перебрасывали преимущественно с территории Украины. И до недавнего времени регулярно сотрудники Пограничного управления ФСБ Ростовской области и таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий задерживали таких злоумышленников. Собирали в отношении них материал и передавали его нам, в следственные органы, для принятия процессуального решения.

- Неужели она так востребована?

- В настоящее время в производстве находится уголовное дело по обвинению 12 человек в перемещении контрабанды табачной продукции в составе организованной группы. Более 50 тысяч пачек сигарет на сумму более 27 миллионов (!) рублей они переместили на территорию России. В настоящее время это одна из наиболее крупных контрабандных партий сигарет.

- А как было совершено преступление?

- В сентябре прошлого года партию немаркированной табачной продукции переправили с территории Украины на судне в Таганрогском заливе. Это были сигареты различных известных марок. Там под покровом ночи перегрузили на катер «принимающей» стороны. Контрабандистами с нашей территории являлись местные жители приграничных районов. Эти люди через свои каналы и сообщников должны были распространить их далее – посредникам, которые потом должны были реализовать этот товар. У них имелись свои торговые точки, где наряду с легальным товаром продавался и контрабандный.

- То есть получалось, их преступный "бизнес" был хорошо налажен?

- К сожалению, бывшие сотрудники правоохранительных органов возглавляли такие организованные группы. Они знали изнутри схемы контроля границ и пользовались этим. Причем, товары перегружали как по морю, так и по суше.

- А задержаны ли теперь эти "покровители" контрабандистов?

- Да. Один из них, как раз из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, находился в федеральном розыске. Он был задержан в Москве, благодаря отличной работе камер в метрополитене, подключенных к специальной системе распознавания лиц. А после - доставлен в Ростов-на-Дону, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Замечу, это преступление является особо тяжким. И его фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

ПОСЫЛКИ С БРОНЕЖИЛЕТАМИ

- А были случаи совсем необычной контрабанды?

- Как раз такое дело мы сейчас и расследуем. Можно сказать, уникальный случай. Возбуждено дело в отношении ростовчанки, которая незаконно покупала военное вооружение - каски и бронежилеты отечественного производства, а после почтой, указывая в документах, что в посылке совершенно другой товар, отправляла их в США, Канаду, Швецию и другие западные страны.

- Но как это вообще возможно?

- Лица, которые сбывали ей такую продукцию военного назначения еще устанавливаются. В свободной продаже таких касок и бронежилетов не бывает. На почту же она приходила уже с готовой упакованной посылкой. Содержимое и его соответствие заявленному, теперь почта не проверяет. Выявили нарушение закона службы таможни. Провели оперативный эксперимент и задержали гражданку. Это тоже была контрабанда. Таких посылок было более пятидесяти.

- Как же она объяснила все это?

- Она заявила, что так обеспечивала свою семью, своего ребенка и мужа. Сейчас устанавливаются ее сообщники. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом.

КЭШБЕК НА МИЛЛИОНЫ

- Буквально на днях прозвучала информация о новом способе мошенничества, связанном с возвратом так называемых «кешбэков» при покупке билетов на поезда. Говорят, счет - на миллионы. Причем подобная схема преступления никогда прежде не использовалась… Это действительно так?

- Да. Это дело сейчас находится в производстве наших следователей. Такой состав преступления еще никогда в нашей стране не расследовался. Преступное сообщество действовало в двух субъектах РФ – Республике Бурятия и в Ростовской области. Там злоумышленники совершали преступления, путем хищения бонусов–«кешбэков» у кредитных организаций. То есть, приобретали дорогостоящие ж/д билеты на поезда дальнего следования. Получали на банковскую карту «кешбэк» от кредитной организации. Осуществляли их конвертацию в рубли, тем самым причиняя ущерб этим организациям. После чего возвращали эти билеты. А уже на другие карты получали возвраты денег от сданных билетов.

Так, злоумышленниками специально было приобретено более тысячи сим-карт. Они произвели более пяти тысяч операций с билетами. Огромное количество последних было приобретено на подставных лиц, либо родственников или знакомых. Некоторые проездные документы вообще были оформлены без паспортов, потому что, к сожалению, на преступление пошли работники касс железнодорожных вокзалов Ростовской области.

- Без сообщников среди таких работников эту комбинацию вряд ли удалось бы провести?

- Совершенно верно. Еще и потому, что деньги за сданные билеты должны были возвращаться на ту же карту, куда и поступал «кешбэк», и он тогда оттуда бы автоматически списывался. Но они возвращались на другие, специально приобретенные банковские карты.

- А кто же был мозгом всей этой авантюры? Кто тот самый – «шеф, все пропало!»

- Организатор сам когда-то работал в банковской сфере. Схема была им очень хорошо продумана и организована. Такие преступления совершали на протяжении нескольких лет. В 2018-2019 годах в Бурятии. С 2020 по 2021 - на Дону. Разоблачили их оперативные работники Ростовского линейного управления МВД России на транспорте (БЭП). После чего передали все материалы в следствие, было возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный ими кредитным организациям – более 4,5 млн рублей. Но это еще не окончательные данные, поскольку следствие и проверка всех кредитных организаций продолжаются, а экспертизы еще проводятся.

ОБЪЕХАЛ ПОЛСТРАНЫ, НО ВЕРНУЛСЯ К ХОЗЯИНУ

- Курортный сезон продолжается. Огромное количество людей едут в отпуск или возвращается с курортов домой. Оставил сумочку без присмотра или телефон на зарядке, а преступники - не дремлют... Как охраняет нас полиция на транспорте?

- Необходимо напомнить пассажирам, чтобы не оставляли без присмотра в первую очередь своих детей. А также свое имущество, гаджеты и сумочки. Были осторожны и бдительны с попутчиками. Да, кражи мобильных телефонов не редки. Но хочу заметить, что большинство таких преступлений нашими сотрудниками раскрывается. Были случаи, когда похищенный на какой-то станции или в каком-то поезде телефон потом, «путешествуя», объехал полстраны, но все равно вернулся к своему хозяину.

Не лишним будет напомнить и, что, если поезд тронулся, необходимо находится на своих местах. Нельзя переходить железнодорожные пути в неположенных местах. Ну, а если все же случилась пропажа имущества в пути, то немедленно обратиться к начальнику поезда и к сотрудникам транспортной полиции, которые несут свою службу в поездах и на вокзалах.

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