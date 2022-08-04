Врач «скорой» Бурова: Наша задача спасти жизнь, которая висит на волоске

Евгения Бурова - врач подстанции № 4. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Вот уже вторую неделю на сайте rostov.kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

ИСПЫТАНИЕ КОВИДОМ

Евгения Бурова - врач подстанции № 4. Как и многие ее коллеги, работает на скорой помощи не первый год.

- В этом году будет уже 19 лет, как я тут, - улыбается медик. – Сначала - фельдшером, потом, после окончания мединститута в 2014 году – врачом. Знаете, еще, когда я училась в колледже и пришла на практику в «скорую», поняла – это мое! Да, работа – сложная, но зато коллектив у нас - прекрасный.

Пандемийные годы ростовчанка вспоминает так:

- Испытание ковидом, когда было очень много вызовов, мы прошли достойно. А когда люди говорят «Спасибо!» и мы слышим их теплые слова, то и новые силы появляются.

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

За почти два десятка лет работы на «скорой» доктору Буровой есть что рассказать. Особенно запомнились пострадавшие при падении с высоты.

- Выехали как-то на стройку, где молодой рабочий упал с высоты седьмого этажа. Получил тяжелейшие травмы. Еле довезли до БСМП его, - вспоминает Евгения. - Потом поинтересовалась у коллег из больницы, как наш пациент? Оказалось, идет на поправку в отделении сочетанной травмы. Я так была рада этому известию! Даже, зашла его проведать пару раз. Дай Бог, чтобы все у него дальше сложилось хорошо.

А недавно снова вызов на падение с высоты. И опять молодой человек.

- Он упал с балкона пятого этажа, - говорит доктор. - Приезжаем – а у него практически никаких травм, только две царапины и сотрясение. Вот и так тоже бывает. Каждый раз, выезжая на такие случаи, думаешь, всего какой-то миг решил исход ситуации. Какое-то мгновение – и жизнь человека висит на волоске. А наша задача, врачей и фельдшеров скорой помощи и наших коллег из стационара – эту жизнь спасти. Всем смертям назло! Такая у нас работа. Я бы порекомендовала ростовчанам быть осторожными и внимательными – и в быту, и при работе на большой высоте, и на дороге.

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И в эти минуты, пока вы читаете истории наших конкурсантов – врачей и фельдшеров скорой помощи – и решаете, за кого отдать свой голос, многие из них - на смене. Спасают ростовчан с инфарктами, инсультами, пострадавших в ДТП, серьезно поранившихся в быту или на работе, чьих-то детишек, упавших, проглотивших инородный предмет… Никогда не знаешь, каким будет следующий вызов! (подробности)