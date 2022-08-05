Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 11:14

Летом - помидоры, зимой - мята: ростовчанка разбила огород на подоконнике в офисе и угощает коллег урожаем

Ростовчанка вырастила богатый урожай овощей прямо на офисном подоконнике
КАКАСЬЕВА Александра
Ростовчанка вырастила богатый урожай овощей прямо на офисном подоконнике.

Ростовчанка вырастила богатый урожай овощей прямо на офисном подоконнике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финальный аккорд жаркого лета подходит к завершению, а значит самое время собирать с грядок долгожданный урожай. Одни - уже во всю срывают с кустов спелую малину, другие - заботливо окучивают, посаженную в мае картошечку, ну, а третьи, за неимением огорода стараются выращивать ароматные плоды в обычных горшках.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанкой Елизаветой Романовой, которая вот уже второй год занимается импровизированным огородом прямо на офисном подоконнике. Девушка рассказала, как сделать грядку в неприхотливых условиях, что понадобиться начинающему садоводу, а также поделилась историям о том, как коллеги и начальство реагируют на такое хобби.

ГРЯДКА НА ПОДОКОННИКЕ

- Практически все детство я провела на дачах, - начала свой рассказ финансовый координатор Елизавета. - Правда, самим огородом особо не увлекалась. Но зато внимательно смотрела за тем, как это делают бабушки. Можно сказать, имела богатый опыт заочно.

Вот так созревают помидорчики для офисного салата.

Вот так созревают помидорчики для офисного салата.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже повзрослев, понемногу ростовчанка начала заниматься комнатными цветами. Но тогда она и подумать не могла, что уже через пару лет на подоконнике появится первая импровизированная грядка.

- По классике жанра, все произошло совершенно случайно, - улыбается Елизавета. - Как-то раз для офисной пальмы нам понадобилась земля. Одни из коллег сказал: мол, зачем покупать магазинную, когда он может накопать у себя во дворе? Привез. Подсыпали мы пальму. А через некоторые время в горшке пророс и помидор! Тогда, конечно, сильно удивились. Но, раз уж так вышло, я стала за ним ухаживать. Но, увы, плодов так и не дождалась, пришлось оставить просто для красоты.

ЛЕТОМ - ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ, ЗИМОЙ - МЯТА

По словам девушки, несмотря на то, что первая попытка не увенчалась особым успехом, у нее появился опыт в уходе за овощами и, конечно, интерес вырастить что-то съедобное.

- Решила купить семена помидора для выращивания в офисе, теперь вот уже второй год занимаюсь мини-огородом - он у меня прямо на подоконнике, - смеется собеседница. - К счастью, начальство реагирует положительно, да и коллеги поддерживают увлечение: помогают поливать, дегустируют урожай, а некоторые, заразившись идей, даже решились посадить такую рассаду и у себя. Сейчас, на офисном подоконнике у нас стоят уже два горшка, и еще несколько - у меня дома.

Уже на подходе.

Уже на подходе.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Девушка признается, что очень интересно наблюдать за процессом:

- Всем офисом едим то, что вырастает. Недавно вот собрали прямо хороший урожай желтеньких черри. Получились сочные и вкусные. Помимо этого, выращивали огурцы и микро-зелень, а сейчас вот посадила на зиму землянику и мяту.

"РАСТЕНИЯ ТОЖЕ ХИТРЫЕ"

Елизавета уверяет: уход за такой грядкой - самый обычный.

– Поливаю, подвязываю помидоры, рыхлю землю, добавляю удобрения, - перечисляет она свои шаги к урожаю. - Ну, и конечно, всем коллективом создаем позитивную атмосферу, чтобы огород давал хорошие плоды.

Дала девушка и свои советы для будущих офисных огородников:

- Если вы планируете сажать рассаду дома или в офисе, отлично подойдет базовый набор: мини-лопатка и грабельки, которые можно купить в любом цветочном. Здесь самое главное правило - купить красивый горшок, грунт и семена для комнатных овощей. А еще важно, чтобы человеку было, действительно, интересно этим заниматься.

А к зимнему чаю будет и мята.

А к зимнему чаю будет и мята.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не нужно опускать руки, если где-то завял листик или что-то пошло не так, растения тоже бывают хитрыми. Бывало, смотришь, ну совсем росток зачах, а потом поговоришь с ним, польешь, а на следующий день приходишь на работу, а он уже снова цветет. Главное - нужно верить, что все получиться, и тогда богатый урожай вам обеспечен!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кисточкой переносят пыльцу и выращивают помидоры-гиганты: как получить богатый урожай, рассказали огородники со стажем из Сальска

Иван Варибрус и Татьяна Астафьева нашли друг друга уже на пенсии. Он, в прошлом летчик, приехал к ней, бухгалтеру на пенсии, с Урала в Ростовскую область. На двоих у них теперь семеро детей и большой, можно сказать профессиональный, огород. Подходят к любимому делу не просто с душой, но и по-научному, даже в какой-то степени дотошно. Поэтому в парнике у них вырастали помидоры весом около 900 граммов (подробности)

КАРТИНА ДНЯ