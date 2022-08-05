Летом - помидоры, зимой - мята: ростовчанка разбила огород на подоконнике в офисе и угощает коллег урожаем

Ростовчанка вырастила богатый урожай овощей прямо на офисном подоконнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финальный аккорд жаркого лета подходит к завершению, а значит самое время собирать с грядок долгожданный урожай. Одни - уже во всю срывают с кустов спелую малину, другие - заботливо окучивают, посаженную в мае картошечку, ну, а третьи, за неимением огорода стараются выращивать ароматные плоды в обычных горшках.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанкой Елизаветой Романовой, которая вот уже второй год занимается импровизированным огородом прямо на офисном подоконнике. Девушка рассказала, как сделать грядку в неприхотливых условиях, что понадобиться начинающему садоводу, а также поделилась историям о том, как коллеги и начальство реагируют на такое хобби.

ГРЯДКА НА ПОДОКОННИКЕ

- Практически все детство я провела на дачах, - начала свой рассказ финансовый координатор Елизавета. - Правда, самим огородом особо не увлекалась. Но зато внимательно смотрела за тем, как это делают бабушки. Можно сказать, имела богатый опыт заочно.

Вот так созревают помидорчики для офисного салата. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже повзрослев, понемногу ростовчанка начала заниматься комнатными цветами. Но тогда она и подумать не могла, что уже через пару лет на подоконнике появится первая импровизированная грядка.

- По классике жанра, все произошло совершенно случайно, - улыбается Елизавета. - Как-то раз для офисной пальмы нам понадобилась земля. Одни из коллег сказал: мол, зачем покупать магазинную, когда он может накопать у себя во дворе? Привез. Подсыпали мы пальму. А через некоторые время в горшке пророс и помидор! Тогда, конечно, сильно удивились. Но, раз уж так вышло, я стала за ним ухаживать. Но, увы, плодов так и не дождалась, пришлось оставить просто для красоты.

ЛЕТОМ - ПОМИДОРЫ ЧЕРРИ, ЗИМОЙ - МЯТА

По словам девушки, несмотря на то, что первая попытка не увенчалась особым успехом, у нее появился опыт в уходе за овощами и, конечно, интерес вырастить что-то съедобное.

- Решила купить семена помидора для выращивания в офисе, теперь вот уже второй год занимаюсь мини-огородом - он у меня прямо на подоконнике, - смеется собеседница. - К счастью, начальство реагирует положительно, да и коллеги поддерживают увлечение: помогают поливать, дегустируют урожай, а некоторые, заразившись идей, даже решились посадить такую рассаду и у себя. Сейчас, на офисном подоконнике у нас стоят уже два горшка, и еще несколько - у меня дома.

Уже на подходе. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Девушка признается, что очень интересно наблюдать за процессом:

- Всем офисом едим то, что вырастает. Недавно вот собрали прямо хороший урожай желтеньких черри. Получились сочные и вкусные. Помимо этого, выращивали огурцы и микро-зелень, а сейчас вот посадила на зиму землянику и мяту.

"РАСТЕНИЯ ТОЖЕ ХИТРЫЕ"

Елизавета уверяет: уход за такой грядкой - самый обычный.

– Поливаю, подвязываю помидоры, рыхлю землю, добавляю удобрения, - перечисляет она свои шаги к урожаю. - Ну, и конечно, всем коллективом создаем позитивную атмосферу, чтобы огород давал хорошие плоды.

Дала девушка и свои советы для будущих офисных огородников:

- Если вы планируете сажать рассаду дома или в офисе, отлично подойдет базовый набор: мини-лопатка и грабельки, которые можно купить в любом цветочном. Здесь самое главное правило - купить красивый горшок, грунт и семена для комнатных овощей. А еще важно, чтобы человеку было, действительно, интересно этим заниматься.

А к зимнему чаю будет и мята. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не нужно опускать руки, если где-то завял листик или что-то пошло не так, растения тоже бывают хитрыми. Бывало, смотришь, ну совсем росток зачах, а потом поговоришь с ним, польешь, а на следующий день приходишь на работу, а он уже снова цветет. Главное - нужно верить, что все получиться, и тогда богатый урожай вам обеспечен!

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