Как семья юристов из Ростова переехала в Миллеровский район и купила ферму

Семья Ломатченко в Миллеровском районе развивает животноводческую ферму. Фото: предоставлено героями публикации.

Семья фермеров из Миллеровского района Ростовской области недавно стала призером Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Своим примером юристы по образованию Иван и Юлия Ломатченко показывают, что можно успешно совмещать обязанности супругов, родителей и руководителей крупного предприятия. Ломатченко сегодня возглавляют лучшую в Миллеровском районе животноводческую ферму. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» выяснила у пары секреты счастливой семьи.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ЮРФАКЕ

- Сама я из Ростова-на-Дону, - рассказывает супруга Юлия. - С мужем познакомились в период учебы в РИНХе. Учились на одном курсе на юрфаке.

Как признается Иван, девушка ему приглянулась сразу. Однако ухаживать за Юлией молодой человек решился только на четвертом курсе. Тогда отец Ивана стал разрешать ему брать свою машину, чтобы ездить в гости к Юлии из центра на Западный.

- Добраться туда можно было только на такси, а со средствами у студентов, как известно, не очень, - поясняет женщина.

Окончив институт, Иван решил вернуться домой, в Миллеровский район. А Юлия осталась в Ростове. Видеться влюбленным удавалось только по выходным. Но через год пара все же решилась пожениться.

«ИМЕННО ТАКОЙ МУЖ МНЕ НУЖЕН!»

- Я всегда говорила в детстве, что выйду замуж только за такого мужчину, как мой папа, - вспоминает счастливая супруга. - В нем я видела любовь к семье, заботу, любовь, отсутствие вредных привычек, хозяйственность.

Иван с Юлией окончили юрфак, но стали фермерами. Фото: предоставлено героями публикации.

Когда девушка получше узнала симпатичного одногруппника, то у нее не осталось сомнений, что именно такой муж ей и нужен. Иван с детства рос в сельской семье. У них был свой скотный двор, по которому бегали куры, поросята и коровы. В обязанности молодого человека входил и уход за животными. А в университете, Иван научился еще и сам готовить, стирать и даже гладить.

- Скажу честно, гладить мужские рубашки и брюки со стрелками научил меня именно мой муж, - смеется собеседница.

ЖИЗНЬ НА ФЕРМЕ

Пара переехала на родину Ивана в 2009 году. До этого времени он успел поработать и заведующим молочной фермой, и начальником отделения ГИБДД по Миллеровскому району, и главой администрации Сулинского Сельского поселения. Но «зов корней», любовь к малой родине и труду, привитая отцом, перевесила — супруги приобрели собственную ферму.

Первое время было, конечно, непросто. Но сначала отец молодого мужчины Владимир Иванович помогал советом. А Иван вспомнил свою жизнь до университета.

- На ферме главное - чтобы каждый день все работало, крутилось, чтобы каждый человек знал, что и зачем он делает, – определяет сегодня принципы работы хозяин лучшей семейной фермы в Миллеровском районе.

Воспитание двоих сыновей счастливые супруги считают самым важным делом. Фото: предоставлено героями публикации.

Ферма четы Ломатченко уже ни раз становилась победителем отраслевых конкурсов, награждалась федеральными и региональными медалями и премиями. С большой гордостью глава семейства продолжает дело своего отца. А вот на своем дворе около дома пара уже никого не держит - хватает живности на ферме.

СЫНОВЬЯ ПЕРЕНИМАЮТ ТРАДИЦИИ

Воспитание двоих сыновей счастливые супруги считают самым важным делом. Сегодня оба сына учатся в школе. Старший окончил 9-й класс и пойдет в 10-й, хотя сначала планировал идти в техникум. Младший сын окончил 6-ой класс. Оба увлекаются футболом.

- Конечно, нам как родителям, хочется, чтобы наши дети продолжили наше дело и выбрали профессии, которые пригодятся им в работе, - мечтательно вздыхает Юлия.

Поэтому своих сыновей пара иногда привлекает к сезонным работам: покрасить базы, попасти молодняк, подмести в период уборки. Так происходит передача традиций.

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