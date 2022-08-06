6 Августа 2022 в Азове проходит реконструкция военно-исторического фестиваля «Осада Азова».
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
6 Августа 2022 в Азове проходит реконструкция военно-исторического фестиваля «Осада Азова». По традиции, каждый год праздник посещают тысячи человек.
В предыдущие годы из-за пандемии коронавируса мероприятие не проводилось.
На какое-то время Азов окунулся в атмосферу 17 века.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Поэтому сейчас особенно много гостей. Известно, что нынешняя реконструкция вошла в План мероприятий по празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. И посвящена взятию турецкого Азова Петром I в ходе Азовских походов 1695-1696 годов.
На какое-то время Азов окунулся в атмосферу 17 века.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
АЗОВ ОКУНУЛСЯ В АТМОСФЕРУ 17 ВЕКА
Уже после обеда в Азове развернулись интерактивные площадки, где до самого вечера продолжат выступать лучшие творческие коллективы Дона. Здесь же - гастрозона, фотозона и ремесленные мастер-классы «Петровское ремесло». Так что скучать в ожидании главного действа точно было некогда.
На праздник приехали реконструкторы со всей России.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На какое-то время Азов окунулся в атмосферу 17 века. Весь день в городе можно было встретить костюмированных турков, солдат армии императора в одежде тех лет — кто с импровизированным оружием, кто с гармошками. Мужчины - в париках и соболиных шапках. Женщины — в сарафанах и кокошниках.
Интересно было и поучаствовать, и посмотреть.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО
И вот, наконец, развернулось основное действие, которого все так долго ждали. Оно началось с парада-шествия участников реконструкции сражения от здания Азовского музея-заповедника к валам Азовской крепости. Именно здесь в 1695-1696 годах фактически и произошло легендарное историческое событие.
Реконструкция посвящена взятию турецкого Азова Петром I в ходе Азовских походов 1695-1696 годов.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В поединке - реконструкции боевых действий, состоявшихся в ходе Азовских походов Петра I - сразились более 180 реконструкторов (!) из разных городов России.
Весь день в городе можно было встретить костюмированных турков, солдат армии императора в одежде тех лет.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
К слову, лучше разглядеть реконструкцию туристы могли на больших экранах, установленных по такому случаю в Азове. А те, у кого не было возможности приехать, смогли увидеть в социальных сетях во время онлайн трансляции.
Зрители - в восторге!
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Зрители активно поддерживали участников. Равнодушных - точно не было!
Кого только не встретишь на празднике.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Многие фотографировались на память. А завершится праздник красочным салютом. Он раскрасит небо над Азовом в 21:00, до десяти для всех участников праздника будет концерт.
Вот и ослик в центре города.
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18:00 - открытие Фестиваля на валах Азовской крепости.
18:15 - 19:00 - реконструкция сражения, состоявшегося в ходе Азовских походов Петра I.
19:00 - 22:00 - продолжение культурно-развлекательной программы Фестиваля «Осада Азова» (Пролетарский спуск, 9). (подробности)