6 Августа 2022 в Азове проходит реконструкция военно-исторического фестиваля «Осада Азова». Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

6 Августа 2022 в Азове проходит реконструкция военно-исторического фестиваля «Осада Азова». По традиции, каждый год праздник посещают тысячи человек.

В предыдущие годы из-за пандемии коронавируса мероприятие не проводилось.

На какое-то время Азов окунулся в атмосферу 17 века. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Поэтому сейчас особенно много гостей. Известно, что нынешняя реконструкция вошла в План мероприятий по празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. И посвящена взятию турецкого Азова Петром I в ходе Азовских походов 1695-1696 годов.

На какое-то время Азов окунулся в атмосферу 17 века. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

АЗОВ ОКУНУЛСЯ В АТМОСФЕРУ 17 ВЕКА

Уже после обеда в Азове развернулись интерактивные площадки, где до самого вечера продолжат выступать лучшие творческие коллективы Дона. Здесь же - гастрозона, фотозона и ремесленные мастер-классы «Петровское ремесло». Так что скучать в ожидании главного действа точно было некогда.

На праздник приехали реконструкторы со всей России. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На какое-то время Азов окунулся в атмосферу 17 века. Весь день в городе можно было встретить костюмированных турков, солдат армии императора в одежде тех лет — кто с импровизированным оружием, кто с гармошками. Мужчины - в париках и соболиных шапках. Женщины — в сарафанах и кокошниках.

Интересно было и поучаствовать, и посмотреть. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО

И вот, наконец, развернулось основное действие, которого все так долго ждали. Оно началось с парада-шествия участников реконструкции сражения от здания Азовского музея-заповедника к валам Азовской крепости. Именно здесь в 1695-1696 годах фактически и произошло легендарное историческое событие.

Реконструкция посвящена взятию турецкого Азова Петром I в ходе Азовских походов 1695-1696 годов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В поединке - реконструкции боевых действий, состоявшихся в ходе Азовских походов Петра I - сразились более 180 реконструкторов (!) из разных городов России.

Весь день в городе можно было встретить костюмированных турков, солдат армии императора в одежде тех лет. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

К слову, лучше разглядеть реконструкцию туристы могли на больших экранах, установленных по такому случаю в Азове. А те, у кого не было возможности приехать, смогли увидеть в социальных сетях во время онлайн трансляции.

Зрители - в восторге! Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Зрители активно поддерживали участников. Равнодушных - точно не было!

Кого только не встретишь на празднике. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Многие фотографировались на память. А завершится праздник красочным салютом. Он раскрасит небо над Азовом в 21:00, до десяти для всех участников праздника будет концерт.

Вот и ослик в центре города.

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18:00 - открытие Фестиваля на валах Азовской крепости.

18:15 - 19:00 - реконструкция сражения, состоявшегося в ходе Азовских походов Петра I.

19:00 - 22:00 - продолжение культурно-развлекательной программы Фестиваля «Осада Азова» (Пролетарский спуск, 9). (подробности)