ФК «Ростов» - ФК «Оренбург» 7 августа 2022: прямая трансляция матча четвертого тура РПЛ

Наша команда идет в верхней части турнирной таблицы. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В Ростове, 7 августа, вечером, состоится футбольный матч. ФК «Ростов» играет с ФК «Оренбургом» в рамках четвертого тура РПЛ. В режиме онлайн рассказываем, что происходит перед игрой, и на поле.

Сегодняшний матч станет 7-м между «Ростовом» и «Оренбургом» в рамках РПЛ. 2 победы за «Ростовом», 3 раза выигрывал «Оренбург». Еще один раз была зафиксирована ничья.

Игра начнется в восемя часов вечера. Для удобства болельщиков скорретирована работа атобуса № 39. О том, по какому маршруту он будет курсировать, читайте здесь.

Стартовый состав ФК "Ростов":

Стал известен состав "желто-синих". Фото: ФК "Ростов"

Стартовый состав ФК "Оренбург":

Стартовый состав ФК "Оренбург". Фото: пресс-служба ФК "Оренбург"

13. И звучит финальный свисток. Матч закончилсся со счетом 2:1 в пользу ростовчан. С победой!

12. Удар Тугарева со средней дистанции с разворота, который приходится совсем чуток правее рамки Гошева.

11. И почти сразу после гола - Двойная замена: Миронов меняет Щетинина. Тугарев вместо Полоза

10. Но "Оренбург", видимо, серьезно намерен отыграться. Соперник "желто-синих" забивает с пенальти. Счет матча 2:1.

9. И вновь гол забивают в ворота гостей "желто-синие". Автор гола - Комличенко! 2:0!

Отличным становится настроение у четырех тысяч зрителей местной арены!

8. И вновь игроки - на поле. Начался второй тайм.

7. Конец первого тайма и первый гол летит в ворота соперников желто-синих. Счет 1:0 в пользу ростовчан!

6. Пенальти. Немного не дотерпели гости. Судья объявляет перерыв.

5. Счет по-прежнему 0:0

4.Возвращается мяч от левого фланга в центр штрафной "Оренбурга", причем, перед этим допускает Малых жесткую накладку в борьбе с Полозом, выносит следом Гошев сферу крайне неудачно в падении прямиком на Уткина, а тому не удается попасть в уже практически пустой створ метров с 19-ти.

3. На стадионе - жарко. Несмотря на то, что уже вечер, погода - по-настоящему южная. Два подряд касания со стороны Полоза вблизи от Гошева, где в борьбе с ним выносит мяч снова за лицевую Сиваков. Пока счет на табло 0:0.

2. Итак, поехали!

1. До начала матча - считанные минуты.

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