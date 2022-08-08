Свадебный фотограф из Ростовской области снял психологический триллер

Роман Кудрявцев работал над фильмом два года. Фото: из архива героя публикации

Фотограф из Ростовской области Роман Кудрявцев стал режиссером фильма неожиданно для себя. По словам 34-летнего жителя поселка Глубокий Каменского района, он всю жизнь занимается портретной съемкой.

НЕ ЯСНО: ГДЕ СОН, А ГДЕ ЯВЬ

Сам фильм – о девочке-подростке, которая готовится к выступлению в концерте. Но родители не поддерживают ее, они погрязли в бытовых проблемах и «кухонных» скандалах. А дочь же мечтает, чтобы у нее было взаимопонимание с мамой и папой.

Отсюда у героини депрессия и ночные кошмары. В какой-то момент девушка перестает понимать, где сон, а где явь. К слову, Яна сыграла так хорошо, что ее школьные учителя даже начали беспокоиться.

- Решили, что у нее и впрямь трудные отношения с родителями, хотя это вовсе не так, - пояснил Роман.

Премьера фильма прошла в кинотеатре Каменска-Шахтинского. В этот вечер зал был заполнен весь, что для местного кинотеатра редкость, отметил Роман.

К слову, режиссер собирается еще раз запустить свой первый «короткий метр» в прокат.

- А потом, возможно, приму участие в каком-нибудь кинофестивале, - сказал он.

Режиссеру и актрисам во время премьеры зрители подарили цветы. Фото: предоставлено героем публикации

РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ И ОПЕРАТОР В ОДНОМ ЛИЦЕ

Как дошел до жизни такой режиссер рассказал корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

- Я фотографирую, в том числе и свадьбы. Летом – вообще сезон: начинается бум, - признался он. - Но однажды вдруг захотел снять на видео, как девушка читает стихотворение. Знакомая, педагог по театральному мастерству, посоветовала мне обратить внимание не ее ученицу Яну Прусс. Я так и сделал. Яна очень талантливо продекламировала стих на камеру, позже видео с нею я выложил в сеть.

Этот Ролик набрал огромное количество лайков и комментариев.

- Пользователи просили снять продолжение. Так и возникла идея о короткометражке, - говорит дончанин.

Так Яна и сыграла главную роль в психологическом триллере «Присутствие».

- Я же был и режиссером, и оператором, и сценаристом. Правда, мне помогала и моя подруга Ксения. Работали над «коротким метром» около двух лет. Бюджет фильма – небольшой по меркам профессиональных кинематографов – примерно 200 тысяч рублей, - продолжает режиссер.

Почти все деньги в работу вложил сам Роман.

- В основном, тратился на технику. К примеру, пришлось покупать микрофон для профессионального дубляжа, рекордер, дым-машину и много чего еще. Кстати, снимали на фотоаппарат «Кэнон». Во время работы использовал объективы советских времен. Они дают более глубокую картинку, - рассказывает мужчина.

К слову, световой прожектор покупали, можно сказать, всем миром: скинулись подписчики Романа из разных городов, которые ждали картину. И вот спустя два года «Присутствие» было готово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Этикету - да, солнцу в зените - нет: три главные ошибки неудачных отпускных фото назвал ростовский фотограф

Ростовский фотограф поделился лайфхаками, как привезти из отпуска небанальные фото не только для соцсетей, но и которые хочется распечатать (подробнее)