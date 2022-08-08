Рожденный ползать: Промышленный альпинист из Ростова рассказал об особенностях профессии

Дмитрий Макрушин (на фото - справа) обучает своих подопечных скалолазанию. Фото: предоставлено героем публикации.

Лето — самое подходящее время для приведения фасадов домов в порядок. То там, то здесь на многоэтажках, словно люди-пауки, со стен свисают промышленные альпинисты.

В международный День альпинизма, который отмечается 8 августа, директор Ростовской городской федерации альпинизма и скалолазания Дмитрий Макрушин рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», сколько сегодня в Ростове стоит помыть окна многоэтажки, какие необычные заказы поступают высотникам, и какие российские горы промальпы считают самыми сложными для восхождения.

Иногда промышленные альпинисты развешивают на зданиях агитационные баннеры. Фото: предоставлено героем публикации.

А СКОЛЬКО ВПЕРЕДИ!

Альпинизмом Дмитрий увлекся на первом курсе, когда еще учился в вузе. В институте тогда работала армейская секция альпинизма. Вместе со своим педагогом студенты объездили много разных гор.

— Самые высоки горы, которые я покорял, — это наши пятитысячники, — рассказывает Дмитрий. — Но они не самые сложные. Например, Эльбрус достигает 5 648 метров, но по сложности это «двоечка». А я на «шестерки» обычно хожу. Хотя они всего 3-4 тысячи метров высотой. Но там сложность маршрута невероятная.

Самая тяжелая для восхождения гора обозначается как «шестерка Б». И 3-4 таких уже в числе покоренных. А сколько гор еще впереди!

Так что в свободное время Дмитрий еще и обучает всех желающих покорять горы. Для этого в ход идут городские скалодромы и заброшенные здания. Случается, уже «окрыленные птенцы» выезжают на такие вершины как Узункол и Архыз.

О каждом таком походе у Дмитрия остается на память какие-то атрибуты. Их альпинист собирает в отдельной комнате в своем доме. Уже сегодня это помещение можно назвать мини-музеем ростовского альпинизма.

Однажды промышленному альпинисту пришлось карабкаться на Стелу "освободителям Ростова". Фото: предоставлено героем публикации.

ДЕД МОРОЗ И МАЛЯР В ОДНОМ ЛИЦЕ

Но приключения приключениями, а надо было как-то зарабатывать и на хлеб. И тут молодым скалолазам рассказали, что можно висеть на высоте снаружи здания и делать что-то полезное за деньги.

— Сначала вся техника у нас была альпинистская, — вспоминает Дмитрий. — А потом мы прикупили и промышленную. Лазили по различным вышкам, жилым домам и производственным помещениям. И сейчас для нас сложных зданий нет. — Даже когда они высокие, то становятся простыми, когда знаешь, что и как делать.

Самыми высокими строениями в практике Дмитрия оказались элеваторы высотой по 50-70 метров. Обычно, на таких объектах просят оштукатурить, а затем покрасить стены. А как-то к промышленному альпинисту обратились с просьбой подготовить Стелу «Освободителям Ростова» ко Дню Победы. Пришлось карабкаться к богине Победы.

Цена зависит от объема и сложности работ. В среднем, 3-5 тысяч рублей.

— За эти деньги выполняются разные работы, — поясняет промальп. — Иногда приходится десять видов работ сделать. Сейчас ребята фотографируют каждый слой своей работы, чтобы заказчику рассказать, что сделано.

Случаются у промышленных альпинистов и необычные заказы. Так, на Новый год с крыши детям в окна спускаются Деды Морозы, а на высотках «вырастают» рекламные и праздничные баннеры. Тот же огромный баннер с буквой Z на многоэтажке около реки Дон появился не без участия промальпов.

Отдыхать Дмитрий предпочитает на природе. Фото: предоставлено героем публикации.

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