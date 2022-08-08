В массовой аварии с дорожной машиной под Ростовом погибла 14-летняя школьница

Утомленный дорогой водитель автомобиля «Опель», не справился с управлением. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

Страшная авария произошла в понедельник, 8 августа, на автодороге Ростов - Азов. В результате ДТП на месте погибла 14-летняя девочка, а ее родные были доставлены в больницу. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД по Ростовской области.

- По предварительным данным, утомленный дорогой водитель автомобиля «Опель», не справился с управлением и наехал на осуществляющий нанесение дорожной разметки автомобиль дорожной службы «ГАЗель», - говорится в сообщении.

От удара служебную машину дорожной службы на движущийся большегруз. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

Удар был такой силы, что служебную машину отбросило на движущийся большегруз. А вот мини-вен, в котором ехала семья врезался в ограждение.

Приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть 14-летней пассажирки авто. Ее отца, который находился за рулем, а также мать и двухлетнего братика на скорой отвезли в ближайшую больницу. Они получили травмы различной степени тяжести. за их жизни борются врачи.

- Ребенку удалось избежать тяжелых травм, благодаря детскому удерживающему устройству, - добавили в ведомстве.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

На месте ДТП работает полиция. Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

В связи с происшествием, Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей не управлять автомобилем в утомленном состоянии, поскольку при долгой поездке в жаркую погоду у человека притупляются внимание и снижается, что может привести к ДТП с трагическими последствиями.

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