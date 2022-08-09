Ростовские ученые создали прибор для определения заболеваний кожи

Исследователи говорят, что новый прибор прост в использовании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые Южного федерального университета разработали прибор, который помогает диагностировать заболевания кожи. Оборудование позволит медикам детально изучить каждую часть тела и выявить возможные угрозы.

В основе действия прибора — электрический импенданс или электрическое сопротивление между двумя точками. Изменение импенданса позволяет диагностировать патологии и заболевания кожи. В мире уже применяют биоимпендансную диагностику, с помощью которой можно установить состояние белкового, липидного и водного обмена. Однако в России этот метод диагностики используется редко.

Прибор закрепляется с помощью вакуумной фиксации, а зонд представляет собой вакуумную чашу. Фото: Южный федеральный университет.

— Биоимпендансная диагностика используется в России весьма ограничено и, в основном, для оценки состояния тела пациента в целом. Вся диагностическая аппаратура является импортной и дорогостоящей, — объясняет один из авторов исследования Игорь Швецов.

Главная проблема таких приборов в том, что их нельзя использовать для изучения локальных участков тела. Ростовские ученые усовершенствовали прибор. Он состоит из зонда, который представляет собой вакуумную чашу, кольцевого и центрального измерительных электродов, а также соединительных кабелей. Заремляется он с помощью вакуумной фиксации. Перед применением его настраивают, погружая в растворы этилового спирта и хлорида натрия. Прибор прост в использовании и подходит для более точечной диагностики.

Разработка уже прошла испытание на добровольцах. Выяснилось, что он может определить лизис жировой ткани, некроз, кровенаполнение, изменение объема межклеточной и внутриклеточной жидкости.

При этом параллельно Швецов запатентовал прибор для подтяжки кожи, лечения целлюлита и удаления подкожного жира. Две эти разработки можно совместить и создать универсальный аппарат.

— В дальнейшем планируется создание универсального комбинированного диагностико-терапевтического модуля для ультразвуковой и биоимпедансной диагностики и терапии поверхностных тканей посредством одновременного воздействия радиочастотным током и ультразвуковыми цилиндрическими стоячими волнами, — говорит исследователь.

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