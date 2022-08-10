Археологи исследовали на дне Цимлянского водохранилища хазарскую крепость Саркел 9-го века

В 9 веке нашей эры на месте Цимлянского водохранилища была построена крепость Саркел. Фото: предоставлено Сергеем Ивановым.

Группа археологов совместно с «Подводным археологическим обществом» исследовали на дне Цимлянского водохранилища древнюю хазарскую крепость Саркел, затопленную в 1952 году. Руководитель экспедиции, сотрудник Института археологии Крыма РАН и член Севастопольского отделения Русского географического общества Сергей Иванов рассказал «КП — Ростов-на-Дону» подробности экспедиции и историю уникального объекта.

ЗАТОПИЛИ ВО ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА

В 9 веке нашей эры на месте современного Цимлянского водохранилища выдающимися византийскими инженерами по просьбе правителя Хазарии была построена крепость Саркел. В 965 году русский князь Святослав присоединил ее к Древней Руси и переименовал в Белую Вежу.

Задача ученых заключается в том, чтобы не только изучить крепость, но и добиться присвоения ей особого статуса. Фото: предоставлено Сергеем Ивановым.

- В начале 12-го века русские покинули крепость, - рассказывает Сергей Иванов. - В результате она была заброшена. Ее обнаружили только в 19-м веке.

В этом районе советские археологи начали масштабные раскопки. В 1929 году крепость начал изучать будущий директор «Эрмитажа» Михаил Артамонов, который руководил экспедицией. Но исследование прекратили в связи с началом Великой Отечественной войны. В 50-е годы к раскопкам снова вернулись.

Со дна Цимлянского водохранилища были подняты кирпичи, составляющие стены крепости Саркел. Фото: предоставлено Сергеем Ивановым.

- Ее раскапывали быстро, чтобы построить водохранилище, - вспоминает ученый. - И раскопали всего около 30 процентов. Основной археологический материал из крепости Саркел теперь хранится в «Эрмитаже». Именно после этих раскопок Михаил Артамонов и стал директором этого музея.

Перед строительством Цимлянского водохранилища крепость было решили затопить. Спустя 70 лет подводные исследователи снова отправились на поиски крепости. Совершая погружения на глубину от 10 до 14 метров, они нашли остатки стен Саркела.

НЫРЯЛИ НА ГЛУБИНУ ДО 14 МЕТРОВ

Сложность при обследовании территории заключалась в том, что уровень воды в водоеме все время разный. Археологи использовали специальное подводное снаряжение: проверяли территорию с помощью гидролокатора и магнитометра.

Со дна Цимлянского водохранилища были подняты камни из стен крепости. Фото: предоставлено Сергеем Ивановым.

По словам Сергея Иванова, сама крепость находится от уреза воды на расстоянии 4 километров и по площади занимает участок примерно 100 на 200 метров. Но на самом деле участок исследования намного больше. Поскольку побережье водохранилища весьма проблематичное, выходить группе ученых приходилось практически из Цимлянска. Для этого использовались надувной катамаран и лодка из ПВХ. Сейчас археологам удалось уточнить границы крепости.

Сергей продемонстрировал подводные снимки крепостных стен. Фото: предоставлено Сергеем Ивановым.

- Экспедиция еще продолжается, - уточнил Сергей Иванов. - В сентябре будет проводиться дистанционное обследование. Полученный в результате погружений материал подтверждает: это действительно средневековое строение — крепость Саркел, Хазарский Каганат.

ЧТО ИЗВЕСТНО О КРЕПОСТИ И ЧТО ПРЕДСТОИТ ИЗУЧИТЬ

Крепость была описана еще в средневековых источниках, например, в книге Константина Богрянородного «Об управлении империей». В ней он пишет, как правитель Хазарского Каганата попросил византийского императора, чтобы ему помогли построить на этом месте именно крепость. И ее возведением занимались греки.

К месту погружения ученые двигались на надувных катамаранах и ПВХ-лодках. Фото: предоставлено Сергеем Ивановым.

Со дна Цимлянского водохранилища были подняты камни из стен крепости - так называемые плинфы. Их ученые передали в Волгодонской музей. Сейчас они надеются выяснить больше информации о средневековом государстве и найденной крепости.

Несмотря на очевидную историческую ценность, объект официально не является объектом культурного наследия. Так что, сейчас задача ученых заключается в том, чтобы не только изучить крепость, но и поставить ее на государственный учет, придав охранный статус.

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