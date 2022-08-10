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Общество10 августа 2022 10:30

Ростовчане раскритиковали планы властей по переносу главного автовокзала на территорию старого аэропорта

Изменения могут доставить массу хлопот дончанам, которые возвращаются домой из других регионов
Михаил СТРИЖЕВ
Жителей возмутила идея по переносу автовокзала.

Жителей возмутила идея по переносу автовокзала.

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Власти снова подняли тему переноса главного автовокзала в Ростове-на-Дону. В администрации подтвердили, что рассматривают в качестве нового места территорию старого аэропорта. Однако жителям города такая идея не понравилась — добираться до объекта придется дольше и сложнее.

Напомним, обсуждение прошло в ходе совещания о работе в рамках проекта «Городская электричка». Сити-менеджер сообщил, что благодаря переносу вокзала разгрузятся дороги в центре города, улучшится экологическая обстановка. По мнению главы администрации, уезжать с вокзала с таким расположением пассажирам будет удобнее.

Однако ростовчане с сити-менеджером не согласились. Люди говорят, что главное преимущество автовокзала заключалось как раз в его расположении. Особенно это важно для жителей области, которые возвращаются домой из других регионов.

— «Отличное решение». Раньше люди приезжали на главный ж/д вокзал и сразу шли на авто. А в этом случае придется через полгорода тащиться, — написал один из жителей.

— С электрички нужно будет через весь город пилить, чтобы сесть на автобус. Нет ничего удобнее, чем в данный момент. Вы людей вообще спросили, как им удобнее? — согласен другой ростовчанин.

А вот об озвученных преимуществах переноса люди высказались с иронично.

— Перенесли бы уже в Азов, тогда точно разгрузиться транспортная система и улучшиться экология.

При этом были и те, кто поддержал планы властей.

— Согласно плану развития города, его должны были перенести за Александровку. Разумное решение для разгрузки города.

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