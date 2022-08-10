Ростовчане раскритиковали планы властей по переносу главного автовокзала на территорию старого аэропорта

Жителей возмутила идея по переносу автовокзала. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Власти снова подняли тему переноса главного автовокзала в Ростове-на-Дону. В администрации подтвердили, что рассматривают в качестве нового места территорию старого аэропорта. Однако жителям города такая идея не понравилась — добираться до объекта придется дольше и сложнее.

Напомним, обсуждение прошло в ходе совещания о работе в рамках проекта «Городская электричка». Сити-менеджер сообщил, что благодаря переносу вокзала разгрузятся дороги в центре города, улучшится экологическая обстановка. По мнению главы администрации, уезжать с вокзала с таким расположением пассажирам будет удобнее.

Однако ростовчане с сити-менеджером не согласились. Люди говорят, что главное преимущество автовокзала заключалось как раз в его расположении. Особенно это важно для жителей области, которые возвращаются домой из других регионов.

— «Отличное решение». Раньше люди приезжали на главный ж/д вокзал и сразу шли на авто. А в этом случае придется через полгорода тащиться, — написал один из жителей.

— С электрички нужно будет через весь город пилить, чтобы сесть на автобус. Нет ничего удобнее, чем в данный момент. Вы людей вообще спросили, как им удобнее? — согласен другой ростовчанин.

А вот об озвученных преимуществах переноса люди высказались с иронично.

— Перенесли бы уже в Азов, тогда точно разгрузиться транспортная система и улучшиться экология.

При этом были и те, кто поддержал планы властей.

— Согласно плану развития города, его должны были перенести за Александровку. Разумное решение для разгрузки города.

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