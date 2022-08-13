«Море» сазанов, щуки и судаки: Рыбак рассказал, куда поехать за лучшим уловом в Ростовской области

Рыбу можно ловить с лодки, с берега или с мостика. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Александр Андрюшин из хутора Бакланники Семикаракорского района любит удить рыбу в особых, прикормленных им местах. В этом году он вытащил под хутором Страхов из реки Сал 12-килограммового дикого карпа.

Заядлый рыбак, в арсенале которого 12 спиннингов, 4 поплавочные удочки, 2 подсаки и 4 малых спиннинга, рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», где в Ростовской области лучше всего клюет.

ОРОСИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ЦИМЛЫ

Одним из любимых мест рыбалки дяди Саши является небольшой оросительный канал, который выходит из Цимлянского водохранилища и впадает в реку Сал. Здесь, по признанию рыбака, «целое море» сазанов.

- Этот канал был вырыт для полива, - рассказывает дядь Саша. - А сегодня тут отлично клюют сазаны и таранка.

Обустроенных мест на этом канале, расположенном рядом с лесополосой, нет. Канал довольно узкий, поэтому сюда имеет смысл приехать с поплавочной удочкой, подняв поплавок как можно выше — местами глубина рва достигает 5 метров.

ОЗЕРО ЗА СУСАТОМ

Около хутора Сусат есть водоем под названием Тройник. Здесь за рыбалку в хорошем месте нужно внести небольшую плату. А некоторые обходят пункт внесения взноса и ловят бесплатно. Для любителей уютно устроиться с удочкой или спиннингом в некоторых местах предусмотрели рыбацкие мостики.

- Здесь четыре озера, - поясняет рыбак. - Они вместе сливаются в единый водоем. Здесь на блесну берется щука, судак и окунь. В этом озере хорошо ловится таранка и даже линь.

Рыбак даже создал отдельную комнату для рыбацких принадлежностей. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам Александра, на реке Дон рыба везде хорошо клюет, но только нужна лодка и прикормка. А вот на любимый ранее рыбаками Маныч можно теперь попасть только за деньги. Поэтому он туда больше не ездит.

НА ЧТО ЛОВИТЬ САЗАНА, А НА ЧТО — СОМА

Для прикормки рыбак советует как классическую макуху, так и продающаяся в магазинах кукурузную кашу. На каждом месте — своя прикормка. Из наживки для ловли сазана рыбак предпочитает использовать зерна кукурузы, но не простой, а «хмельной». Кукурузу нужно предварительно залить водой и дать немного перебродить.

- Сазан жрет как мерин, - смеется рыболов.

Можно попробовать «соблазнить» сазана бойлами со вкусом меда и конопли. А вот линь предпочитает бойлы со вкусом керосина и бензина.

Самую большую рыбу в своей жизни Александр поймал 3 года назад под хутором Страхов. Это был 105-килограммовый сом. До этого попадались сомы и по 25, и по 20, и по 30 килограммов, а вот такое «чудовище» - впервые. И клюнул этот сомяра на обычную речную лягушку. Рыбак просто нацепил ее за лапку на крючок, забросил в реку — сом тут как тут. Долго рыболов боролся с этой рыбиной, но все-таки выудил на берег.

Петр Поздняков ловит сомов на квок. Фото: предоставлено героем публикации.

Коллега Алексндра по рыболовству Петр Поздняков из Ростова ловит сомов старинным способом «на квок». Это такая деревянная ложечка, специально вырезанная. При ударе о воду, она издает особый звук, имитирующий кваканье лягушки или удар сома хвостом. На этот звук сомик подходит к рыбаку.

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