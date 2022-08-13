С 15 августа сотни домов в Ростове останутся без света: публикуем график отключений

Перебои со светом коснутся несколько районов донской столицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с 15 по 19 августа во время проведения профилактических работ будет производиться отключение электричества. Перебои со светом коснутся несколько районов донской столицы.

График отключения электроэнергии:

13 АВГУСТА, 9:00 — 17:00

12-я линия, 58–78, 49–69; 14-я линия, 30–62, 21–61; 16-я линия, 30–48, 35–61; 18-я линия, 70–80; Налбандяна, 35–65, 30–58; Ченцова, 22–74, 71–77

С 15 ПО 19 АВГУСТА, 9:00 — 17:00

Портовая, 87–97; Новосибирский, 2–26, 1–21; Маратовский, 1–13, 2–12; Рабочий Тупик, 1–15, 2–14

15 АВГУСТА

9:00 — 13:00 Социалистическая, 238/51, 173, 183–195, 186–200; Крепостной, 55–67, 60–70; Б. Садовая, 160

9:00 — 16:00 Орбитальная, 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3

9:00 —17:00 Шолохова, 123–161; Новомосковская, 1–17, 2–34; Полторацкого, 25–67, 10–56; Просвещения, 1–3, 2–20

10:00 — 12:00 2-я Краснодарская, 157/1, 161/3, 161/2, 155/2, 163/1, 161/1

10:00 —15:00 Кировский, 40–42, 49; Греческий, 5–13, 6–12; Суворова, 75–77, 42–48

10:00 — 16:00 Днепровский, 109, 111; Вятская, 41,43, 43/1, 45, 45/1, 47

13:00 —15:00 Каширская, 24/2

16 АВГУСТА

9:00 — 17:00 с/т «Жемчужина», РСМ «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная Ривьера», «Красный Аксай», «Париж»; Стартовая, 1А, 3Д, 3В, 3Ж, 20, 22; просп. Королева, 1/7, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/5

10:00 — 15:00 Еременко, 66/9, 60/11, 66/10, 60/13, 68/8; Малиновского, 72, 70, 70а, 70/14; Станиславского, 10–34, 9–35

Во время проведения профилактических работ будет производиться отключение электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 17 по 18 АВГУСТА, 9:00 — 17:00

Лянде, 1–25, 2–22; 2-я Плановая, 1–21, 2–26; Невельская, 1–7, 2–12; Полторацкого, 77–85, 58–70; 1-я Кизитериновская, 1–27, 2–18; Новомосковская, 30–46, 13–31; 2-я Кизитериновская, 1–29, 2–24; 3-я Кизитериновская, 1–39, 2–30

17 АВГУСТА

9:00 — 16:00 Орбитальная, 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3

9:00 — 17:00 Стартовая 3, 14/1, 16, 18, 18/1, 20; Пахотная, 135–159, 186–200; Кузнецкстроевский, 8–100, 7–83; Новостроевская, 221–245, 234–248; Таллинский, 36–48, 39–61

10:00 — 15:00 Коммунистический, 11, 15; Тружеников, 36а, 32/1; 1-я Краснодарская, 55, 88; 2-я Краснодарская, 119

18 АВГУСТА

9:00 — 16:00 Круглая, 1; Ленинградская, 2–18, 9–21; Старобельский, 2–8, 1–29; Спартаковская, 1–21, 2–26; 3-я Кольцевая, 3–13, 2–20; 2-я Баррикадная, 8–58; Перовский, 1–3, 2–4; Товарищеская, 1–53, 2–44

9:00 — 17:00 Стартовая, 8/1, 10, 12, 12/1, 14, 14/2, 16/1; Планетная, 2А; ДНТ «Импульс»; Пахотная, 135–159, 186–200; Кузнецкстроевский, 8–100, 7–83; Новостроевская, 221–245, 234–248; Таллинский, 36–48, 39–61

10:00 — 12:00 2-я Краснодарская, 96, 92/3, 92/4, 92/1, 94, 92/5

13:00 — 15:00 2-я Краснодарская, 92, 90, 92/2, 92/5

19 АВГУСТА, 9:00 — 16:00

Площадь Круглая, 1; 3-я Кольцевая, 1а

4–31 АВГУСТА, 9:00 — 17:00

Краснокурсантская, 33–45; Фурмановская, 16–50, 23–43; Евдокимова, 36–64; Бодрая 21–73, 30–82; Ликбезовский, 1–39, 2–42; Пригородный, 1–27, 2–30; Неверовский, 1–27, 2–32; Оренбургский, 63–109, 64–114; Солнечный, 1–23, 2–22.

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